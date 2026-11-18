이 글은 완당 김정희 탄신 240주년·서거 170주년을 맞아 기획한 5회 연재 <'세한도', 한 폭의 자서전>의 첫 번째 글이다. 필자는 〈세한도〉에 담긴 완당의 삶과 학문, 인간관계와 서화의 의미를 사료와 고전의 가르침에 비추어 살펴보고, 그동안 충분히 조명되지 않았던 그림 속 상징과 숨은 뜻을 ‘한 폭의 자서전’이라는 관점에서 새롭게 해석하고자 한다.

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큰사진보기 ▲1844년, 종이에 수묵. 제주 대정현 유배 중 제자 이상적에게 그려 준 작품. 국보, 국립중앙박물관 소장(손창근 기증). ⓒ 국립중앙박물관 관련사진보기

"부귀한 사람이 곤궁에 이른 뒤에야 그 곤궁을 참으로 곤궁이라 할 수 있다."

〔至如富貴而窮者 然後其窮乃可謂之窮〕

進亦工退亦工 得亦工喪亦工

덧붙이는 글 | 필자는 역사학자·서예가. 산업디자인 석사(공예 전공), 문학박사(역사 전공). 제주대학교 박물관 특별연구원, (사)제주기록유산연구원 원장, 제주추사관 운영위원회 위원장으로 활동하고 있다. 11년에 걸쳐 완당 김정희의 제주 대정현 유배와 <歲寒圖>를 연구하여 박사학위논문을 완성했다. 역사학과 서예를 아우르는 시각으로 제주 서화문화와 기록유산을 연구하며, 사료와 예술작품에 담긴 역사적 의미를 오늘의 독자들과 나누고자 한다.





올해는 완당 김정희(1786~1856)가 태어난 지 240년이자 세상을 떠난 지 170년이 되는 해다. 완당은 1786년 음력 6월 3일 한양 낙동(오늘날 명동 일대)에서 태어나, 1856년 음력 10월 10일 과천의 과지초당에서 생을 마감했다. 제주 대정현 유배 중 <세한도(歲寒圖)>를 그린 1844년으로부터도 어느덧 182년이 흘렀다.170년이라는 세월은 한 사람을 역사 속 인물로 만들기에 충분히 긴 시간이다. 이름 앞에는 '대학자', '명필', '금석학자'라는 수식어가 붙고, 그가 남긴 작품은 국보가 되었다. 그러나 세월이 흐르고 명성이 높아질수록 정작 그가 어떻게 기뻐하고 슬퍼했으며, 무엇을 잃고 어떤 고독을 견뎌야 했는지는 잊히기 쉽다.완당도 우리와 다르지 않은 한 사람이었다. 기쁨과 슬픔이 있었고, 이루고자 했던 뜻이 있었으며, 뜻하지 않은 시련 앞에서 좌절하고 고뇌했을 것이다. 그럼에도 그는 자신의 학문과 삶을 포기하지 않았다.나는 완당의 서거 170주년을 맞아 그를 위대한 학자이자 예술가로 높이 받들어 추모하는 데 그치지 않고, 시대의 격랑 속에서 기뻐하고 아파하며 자신의 삶을 지켜 내고자 했던 한 인간으로 다시 만나고 싶다.그렇다면 한 사람의 일생을 그림 한 폭에 담을 수 있을까. 그것도 작은 초옥 한 채와 네 그루의 나무만으로 말이다.완당이 제주 대정현 유배 중 그린 <세한도>를 바라볼 때마다 나는 이 질문을 떠올린다. 흔히 이 작품을 추운 겨울에도 푸름을 잃지 않는 송백의 절개를 그린 그림이라고 설명한다. 물론 틀린 말은 아니다. 그러나 그 설명만으로는 그림 속 작은 집이 왜 그토록 쓸쓸하게 놓여 있는지, 그 집을 둘러싼 넓은 여백이 무엇을 말하는지 충분히 이해하기 어렵다.나는 그 작은 집에서 부귀를 잃고 궁핍에 놓인 유배인의 삶을, 늙고 뒤틀린 나무에서 그가 겪어야 했던 상실과 고통을, 그리고 추위 속에서도 푸름을 잃지 않는 송백에서 끝내 지키고자 했던 삶의 가치를 읽는다.<세한도>에는 완당이 평생 공부한 경전의 가르침과 제주 유배지에서 겪은 삶의 현실이 함께 담겨 있다. 이 그림을 단순한 문인화나 절개의 상징을 넘어, 완당이 자신의 삶과 학문적 지향을 필묵으로 써 내려간 '한 폭의 자서전'으로 읽어 보고자 한다.1840년, 완당은 쉰다섯의 나이에 제주 대정현으로 유배되었다. 한양의 명문가에서 태어나 학문과 서화로 이름을 떨치고 관직에 올랐던 인물이었다. 청나라 학자들과 교유하며 새로운 학문을 받아들였고, 고증과 실사구시를 바탕으로 자신만의 학예 세계를 이루어 가던 중이었다.그런 그가 정치적 사건에 휘말려 하루아침에 절해고도의 죄인이 되었다.그에게 내려진 형벌은 위리안치였다. 정해진 배소에 머물러야 했고, 그 거처는 가시울타리로 둘러싸였다. 자유롭게 사람을 만나거나 다른 곳으로 이동할 수 없었다. 한양에서 누리던 사회적 지위와 교유 관계도 크게 달라졌다.유배는 단순히 살던 곳을 떠나 낯선 지방에서 생활하는 일이 아니었다. 국가가 정한 장소에 머물며 감시와 통제를 받아야 하는 형벌이었다. 더욱이 제주 대정현은 한양에서 멀리 떨어진 섬의 남서쪽 지역이었다. 가족과 친구를 만나기도 어려웠고, 책과 생활에 필요한 물자를 구하는 일도 쉽지 않았다.한양에서는 이름난 학자이자 관료였지만, 제주에서는 국가의 처분을 받은 유배인이었다. 완당이 살아온 세계가 뒤바뀐 것이다.완당의 글에는 이러한 삶의 변화를 이해할 만한 표현이 등장한다. 바로 '부귀이궁(富貴而窮)'이다.그는 <완당전집>에 실린 <제이재동남이시후(題彝齋東南二詩後)>에서 구양수의 시론을 논하면서 다음과 같이 말했다.구양수는 시인이 곤궁한 처지에 놓인 뒤에야 뛰어난 시를 쓸 수 있다는 뜻을 밝혔다. 완당은 여기서 한 걸음 더 나아가, 본래 부귀하던 사람이 곤궁에 이르렀을 때 겪는 변화에 주목했다.이 말은 가난하게 살아온 사람의 고통이 가볍다는 뜻이 아니다. 부귀를 누리던 사람이 그것을 잃었을 때 겪는 상실이 얼마나 큰가를 생각하게 하는 표현이다.완당에게 곤궁은 단순한 물질적 가난만을 뜻하지 않았다. 관직과 명예를 잃었고, 익숙한 생활환경에서 떨어져 나왔으며, 사람들과 자유롭게 교유하던 일상도 달라졌다.그가 누리던 부귀는 단순한 재산이 아니라 사회적 지위와 학문적 교유, 일상의 자유를 포함하는 삶의 기반이었다. 유배는 바로 그 기반이 무너지는 경험이었다.다만 '부귀이궁'이라는 말이 곧바로 제주 유배의 심정을 토로한 것이라고 단정할 수는 없다. 본래 시문을 논한 글에 등장하는 표현이기 때문이다. 그러나 이 말은 완당이 실제로 겪었던 삶의 급격한 변화를 이해하는 데 중요한 실마리를 제공한다.그렇다면 완당은 모든 것을 잃은 채 절망 속에서만 살아갔을까.그렇지는 않았다. 완당은 유배 중에도 독서와 고증, 서예와 그림을 이어 갔다. 제자와 지인들에게 편지를 보내 학문을 논했고, 제한된 환경 속에서도 자신이 추구해 온 학예의 길을 놓지 않았다.그는 앞서 인용한 글에서 나아갈 때나 물러날 때나, 얻었을 때나 잃었을 때나 문학적 성취가 가능하다는 뜻도 밝혔다.이 말은 곤궁 자체가 학문과 예술을 완성해 준다는 뜻이 아니다. 어떤 처지에 놓이더라도 학문을 대하는 자세를 잃지 않아야 한다는 인식으로 읽을 수 있다.1844년, 완당은 제주 대정현에서 제자 이상적에게 <세한도>를 그려 주었다. 유배 생활이 여러 해 이어진 뒤였다.그림 속에는 작은 초옥 한 채와 네 그루의 나무만이 놓여 있다. 산도 없고 물도 없다. 더구나 사람의 모습조차 없이, 그 주변에는 넓은 여백만이 펼쳐져 있다.나는 그 작은 집을 바라보며 한양에서 부귀를 누리던 완당이 제주 대정현에서 마주한 곤궁의 현실을 떠올린다. 동시에 그곳에서도 학문과 삶의 도리를 지키려 했던 한 유자의 모습을 생각한다.<세한도>의 초옥은 실제 배소의 모습을 그대로 옮긴 건물이라고 단정할 수 없다. 그러나 완당이 자신의 삶을 돌아보고 학문을 이어 갔던 유배지의 거처를 상징하는 공간으로 읽을 수 있다.그는 그림 속에 자신의 얼굴을 그리지 않았다. 그럼에도 작은 집과 나무, 넓은 여백에는 그가 겪은 삶의 변화가 스며 있는 듯하다.<세한도>를 '한 폭의 자서전'으로 읽으려는 까닭이다.그렇다면 그림 속 초옥은 단순히 가난한 유배인의 거처만을 뜻하는 것일까. 둥근 개구부가 있는 그 작은 집에는 완당이 평생 지키고자 했던 학문적 이상이 담겨 있는 것은 아닐까.다음 이야기에서는 그 초옥을 통해 완당이 배우고 실천하려 했던 유자의 삶을 살펴보고자 한다.