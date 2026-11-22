지난 8월 신혼여행으로 아이슬란드를 다녀왔습니다. 7일간 캠퍼밴으로 작은 모험을 떠나며 마주한 풍경과 이야기를 연재합니다.

큰사진보기 ▲도로를 달리며 마신 아이슬란드 즉석 양고기 수프, 차 안에서 아침을 해결하는 일도 일상이 됐다. ⓒ 최한결 관련사진보기

▲데일다르퉁귀흐베르에서 솟아오르는 온천수, 100도에 가까운 뜨거운 물이 펄펄 끓으며 쏟아져 나온다. 최한결 관련영상보기

큰사진보기 ▲온천에서 흘러나온 물이 고여 있는 곳 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲온천수를 인근 도시로 보내는 거대한 배관과 설비 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲거대한 분재를 옮겨놓은 듯한 흐라운포사르 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲거대한 분재를 옮겨놓은 듯한 흐라운포사르 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲한때 뜨겁게 흐르던 용암의 흔적 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲슬픈 전설이 담긴 바르나포스 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲아이슬란드의 대형마트가 반가웠던 이유, 신선한 고기와 생선이 이렇게 귀할 줄이야 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲독특한 맛을 자랑하는 감초 젤리들 ⓒ 최한결 관련사진보기

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큰사진보기 ▲베르세르캬흐뢰인 도로 초입 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲주변에 제각각의 모양으로 굳은 거친 용암 바위들이 가득하다. ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲아이슬란드의 대표 명소인 키르큐펠과 키르큐펠스포스 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲키르큐펠을 그리는 사람과 모여든 여행객들 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲구름이 걷히기 전과 후의 스보두포스, 한겨울 맑은 날에는 폭포 뒤로 빙하가 모습을 드러낸다고 한다. ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲시력 검사에서의 그 모습 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲시력검사 장비 속 풍경처럼 원형으로 잘라본 잉얄드스홀스키르캬 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲판타지 속 용이 살 것 같은 삭스홀 분화구 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲샤워실이 넉넉하지 않은 캠핑장에선 행복한 커플들을 환영한다(좌) / 캠핑장에서 마지막 저녁(우) ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲캠퍼밴에서의 마지막 숙박 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲삭스홀 분화구에서 바라본 주변 풍경, 판타지 소설 배경이 떠오른다. ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲아이슬란드 여행 1~9편의 이동 동선. 경로에 대한 개략적인 표시이며 실제와는 다소 차이가 있다. ⓒ AI제작(Chat GPT) 관련사진보기

세이베르그 캠핑장에서 짐을 정리하고 다시 길을 나섰다. 처음에는 좁고 낯설었던 캠퍼밴도 이제 제법 익숙해졌다. 뒷자리를 접고 펴며 잠자리를 정리하는 속도도 빨라졌다. 이날은 조금 더 남쪽으로 내려가 폭포를 둘러본 뒤, 서쪽의 스나이펠스네스 반도로 들어가 마지막 밤을 보내기로 했다.며칠 동안 폭포와 빙하, 용암지대와 분화구를 찾아다녔다. 한국에서 보기 어려웠던 풍경들을 연일 만났으니 이제 웬만한 모습에는 익숙해졌을 법도 했다. 특히 폭포는 하루도 빠짐없이 봤으니 더 보지 않아도 되겠다 싶었다. 그러나 이날 만난 풍경들과 폭포는 그동안 봐왔던 것들과 또, 또 전혀 다른 모습이었다.이날은 평소보다 조금 늦은 오전 9시쯤 차에 올랐다. 보온병에 담아온 뜨거운 물을 아이슬란드의 즉석 양고기 수프에 부어 간단히 아침을 해결했다. 아내는 조수석에서 수프를 먹었고 나도 중간중간 컵을 받아 홀짝거리며 마셨다. 7일간의 아이슬란드 일주라는 빡빡한 일정을 짠 덕분에 빵이나 즉석식품으로 이동 중 끼니를 해결하는 일에도 적응했다. 그렇게 100km를 넘게 달려 첫 목적지 데일다르퉁귀흐베르(Deildartunguhver)에 도착했다.데일다르퉁귀흐베르는 유럽에서 온천수의 유량이 가장 많은 곳으로 알려져 있다. 약 100도의 펄펄 끓는 물이 초당 180리터씩 솟아오른다고 써 있었다. 숫자만으로는 감이 오지 않았는데 실제로 보니 바위 틈 곳곳에서 끓는 물이 퐁퐁 쏟아져 나오 수증기가 자욱하게 피어올랐다.이 온천수는 파이프라인을 통해 인근 도시의 난방에 쓰인다고 한다. 바로 옆에는 온천수를 이용한 스파도 있고 주변에서는 지열을 활용한 온실 재배도 이뤄진다고 한다. 온천 주변에서는 도시로 물을 보내기 위한 커다란 배관과 설비들을 볼 수 있었다. 온천에서 흘러나와 식은 물에 살짝 손을 대보니 여전히 온기가 느껴졌다.이후 주변 도시인 보르가네스로 이동하는 길에도 도로를 따라 이어진 배관과 온천수 관련 시설들이 계속해서 눈에 들어왔다. 앞서 미바튼에서 지열발전소를 봤지만 이렇게 땅속 열기가 사람들의 일상으로 이어지는 모습을 보니 또 다른 느낌이었다. 아이슬란드에서 지구가 살아 있다는 사실을 여러 방식으로 실감하게 됐다.온천을 떠나 차로 조금 달려 흐라운포사르(Hraunfossar)에 도착했다. 이름부터 아이슬란드어로 '용암 폭포들'이라는 뜻이다. 이곳에서는 용암층을 뚫고 나온 지하수가 용암 틈으로 흘러나와 수많은 작은 폭포들을 이루며 강으로 떨어진다. 실제로 보니 더 놀라웠다. 이미 웬만한 폭포는 다 봤다고 생각했는데 이런 모습은 처음이었다. 어렸을 때 어디에선가 작은 인공폭포들과 함께 예쁘게 꾸며놓은 분재를 본 적이 있다. 마치 그걸 실제 크기로 거대하게 옮겨놓은 듯한 아름다운 모습이었다.검은 용암 틈 사이로 셀 수 없이 많은 물줄기가 흘러나왔다. 물은 작은 계단들을 타고 떨어지며 새하얗게 부서졌다. 검은 바위와 푸른 강물 사이에서 새하얗게 튀는 물줄기가 더욱 반짝이는 것 같았다. 거대한 물줄기가 하나로 떨어지던 폭포들과 달리 이곳에서는 시선을 길게 옆으로 천천히 옮기며 풍경을 감상할 수 있었다.발밑에서도 주름진 무늬가 남은 용암 바위를 볼 수 있었다. 바위가 신기하게도 주름잡힌 모습이었는데 용암 표면이 식어가는 동안에도 계속 흐르면서 만들어지는 무늬라고 한다. 지금은 단단한 바위지만 한때는 뜨겁게 흘렀다는 흔적이 표면에 남아있었다.흐라운포사르 바로 위쪽에는 바르나포스(Barnafoss)가 있다. 여러 갈래 물줄기가 나란히 흘러내리는 흐라운포사르와 달리, 이곳에서는 강물이 좁은 바위 사이로 거세게 몰아쳤다.바르나포스는 '아이들의 폭포'라는 뜻인데 여기엔 슬픈 전설이 전해진다. 어느 크리스마스에 어른들이 예배를 보러 간 사이 집에 남아있던 두 아이가 심심함을 견디지 못하고 부모를 찾아 집을 떠났다. 아이들은 좁은 협곡 위에 놓여 있던 돌로 된 다리를 건너다가 그대로 강물에 빠졌다고 한다. 이에 슬픔과 분노에 잠긴 어머니가 이런 사고가 반복되지 않도록 그 자연 다리를 부숴버렸다는 이야기가 전해진다.전설을 읽고 나니 바위 사이로 거세게 흐르는 물살이 조금 다르게 느껴졌다. 좁은 협곡 위로 실제로 무언가 다리가 있었을 것 같다는 느낌도 들었다. 아주 가까이 붙어있는 두 폭포인데도 모습과 분위기가 이렇게나 달랐다. 폭포는 충분히 봤다는 생각을 너무 일찍 한 것 같았다.폭포를 둘러본 뒤에는 보르가네스(Borgarnes)로 향했다. 1번 국도 링로드에서 서쪽 스나이펠스네스 반도 쪽으로 길을 바꾸기 전에 지나야 하는 도시였다. 인구는 약 2200명, 숫자만 보면 작은 도시지만 며칠 동안 인구 수백 명의 작은 마을과 캠핑장만 오갔던 우리에게는 제법 대도시처럼 느껴졌다. 실제로 아이슬란드 서부에서 두 번째로 큰 도시이기도 했다.도시 초입에는 아이슬란드의 대형마트 체인 보누스가 있었다. 그동안 작은 마트만 주로 들렀던 터라 망설임 없이 들어갔다. 확실히 규모부터 달랐고 다양한 상품들로 가득했다. 우리는 한국에 돌아가 주변 사람들에게 선물할 아이슬란드 과자들을 골라 장바구니에 담았다.특히 눈을 사로잡은 것은 전통 감초 젤리였다. 독특한 맛으로 유명하다는 이야기도 들었고, 일부 방송에서 벌칙 음식으로 봤던 기억이 있었다. 얼마나 독특하길래 그런가 싶어 우리도 하나 샀다.먹어보니 왜 그런 이야기가 나오는지 단번에 알 것 같았다. 감초에 치약을 두르고, 거기에 소금을 곁들인 맛이다. 이후 운전하다 졸음이 올 때 하나씩 꺼내 먹었는데 입에 넣을 때마다 정신이 번쩍 들었다.이곳이 반가웠던 또 다른 이유는 냉장 고기와 생선의 종류가 다양했기 때문이다. 앞서 들렀던 작은 마트들에서는 원하는 식재료를 찾기 어려울 때가 있었다. 특히 냉장 고기를 찾기 어려웠는데, 짐작하건대 빈약한 물류망과 작은 마을의 적은 인구 때문이 아닐까 싶었다. 이곳에서는 저녁거리를 마음껏 고르는 재미가 있었고 우리는 캠핑장에서 구워 먹을 신선한 연어를 샀다.장을 본 뒤 다시 캠퍼밴에 올라 스나이펠스네스 반도로 향했다. 이번에는 목적지까지 곧장 가기보다 중간에 일부러 베르세르캬흐뢰인(Berserkjahraun)이라는 용암지대를 지나는 길을 넣었다. 약 4000년 전 형성된 용암 지대로 거칠게 굳은 바위들이 드넓게 펼쳐진 곳이다.비포장도로 양옆으로 두꺼운 이끼에 덮인 용암 바위들이 이어졌다. 차도 거의 다니지 않았다. 차를 세우고 사진을 찍는 사람들이 보였다. 우리도 차를 세울 수 있는 공터에 잠시 멈춰 내려 주변을 둘러봤다.아이슬란드에 와서 수없이 했던 생각이 또, 또 입으로 튀어나왔다. "와, 외계 행성 같다" 아마 지구에서 가장 외계 행성 같은 곳은 아이슬란드가 아닐까? 그러니 <스타워즈>나 <오디세이> 같은 영화들도 아이슬란드에서 찍었겠지라는 생각이 들었다.스나이펠스네스(Snæfellsnes)는 아이슬란드 서쪽으로 길게 뻗은 반도다. 빙하지대, 화산지형, 산, 폭포, 해안까지 다양한 풍경이 모여있어 '아이슬란드의 축소판'이라고 불린다고 한다. 며칠 동안 아이슬란드 곳곳을 돌아온 우리에게는 그동안 만난 풍경들을 다시 모아놓은 곳처럼 느껴졌다.이곳의 대표적 명소는 키르큐펠(Kirkjufell)과 그 앞의 키르큐펠스포스(Kirkjufellsfoss)다. 아이슬란드 여행을 검색하면 항상 사진에 대표적으로 등장하는 산과 폭포다. 마법사의 모자를 닮은 세모 봉우리가 독특한 풍경을 자랑한다. 키르큐펠은 '교회 산'이라는 뜻으로 뾰족한 교회 첨탑을 닮은 모습에서 붙은 이름이라고 한다. 드라마 <왕좌의 게임>에서는 '화살촉 산'으로 등장했고, 지금은 드라마 팬들의 성지가 됐다.눈앞의 키르큐펠은 사진에서 봤던 모습 그대로였다. 너무 똑같은 구도여서였을까 처음에는 생각보다 큰 감흥이 없었다. 분명 독특하고 아름다운 산인데 이미 여러 번 본 장소에 온 것 같은 느낌이었다. 그래도 산과 폭포를 함께 담아보려고 카메라를 이리저리 돌려보던 중, 한 곳에 사람들이 모여 있는 모습이 눈에 들어왔다. 가까이 가보니 한 사람이 앉아서 키르큐펠과 폭포를 그리고 있었다. 사람들은 그 주위를 둘러싸고 그림이 완성되어 가는 모습을 지켜보고 있었다.우리는 카메라에 풍경을 찍어내고 있었고, 그 사람은 종이 위에 천천히 풍경을 옮기고 있었다. 사진으로 수없이 봤던 산 앞에서 정작 오래 눈길이 간 것은 그림을 그리는 여행객과 모인 사람들의 모습이었다. 평소 "여행갈 곳의 사진을 일부러 많이 찾아보지 않는다"는 아내의 마음이 이해가 되는 순간이었다.키르큐펠을 떠나서는 또 다른 사진 명소인 스보두포스(Svöðufoss)로 향했다. 현무암 기둥 사이로 떨어지는 폭포 뒤에 스나이펠스요쿨 빙하가 자리한 곳이다. 다만 사진에서 봤던 이곳은 새하얀 빙하가 폭포 뒤로 선명하게 보였는데, 여름에 찾은 데다 안개까지 끼어 우리가 기대했던 풍경은 잘 드러나지 않았다.이어서 잉얄드스홀스키르캬(Ingjaldshólskirkja)로 향했다. 길게 뻗은 진입로 끝에 붉은 지붕과 흰 벽의 교회가 서 있었다. 벌써부터 길 앞쪽에서 사진을 찍는 사람들이 보였다.교회를 바라보자 익숙한 장면이 떠올랐다. 안과에서 시력검사를 할 때 장비 안으로 들여다보던 작은 집이었다. 눈이 나쁜 내게는 수도 없이 봐온 이미지였다. 길 끝의 붉은 지붕을 실제로 보고 있으니 괜히 반가웠다. 장비 안에서는 흐려졌다 선명해졌다 하던 모습이 또렷하게 보였다.이곳은 특이하게도 아시아인들 사이에서 시력검사 장비의 배경지로 유명하다고 한다. 다만 흥미로운 점은 장비 제조사가 이곳이 배경이라고 밝힌 적이 없다는 것이다. 누구도 정확히 발표하진 않았지만 다들 이곳이 시력 검사 장비의 배경이라고 생각하고 찾고 있었다.잉얄드스홀스키르캬는 1903년 세워졌으며, 세계에서 손꼽을 정도로 오래된 콘크리트 교회로 알려져 있다고 한다. 익숙한 사진을 떠올리게 하는 교회에 그런 역사까지 있다는 점이 흥미로웠다.이날의 마지막 목적지는 삭스홀(Saxhóll) 분화구였다. 스나이펠스 국립공원 안에 있는 분화구로 경사면을 따라 설치된 철제 계단을 올라 분화구 꼭대기 가장자리에 올라갈 수 있었다. 계단을 따라 주변을 내려다보니 땅에서 볼 때와는 다른 풍경이 펼쳐졌다.굴곡진 지형 가운데에는 용의 둥지처럼 보이는 곳도 있었다. 아내와 나는 그곳에 분명 용이 살 것 같다며 한참 이야기를 나눴다. 용암지대에서는 외계 행성이 떠올랐는데 분화구 위에서는 판타지 영화가 떠올랐다.다만 이곳은 바람이 너무 세게 불어 오래 머물 수는 없었다. 주변을 조금 더 둘러본 뒤 계단을 내려와 캠퍼밴에 올랐다. 이제 이날 밤을 보낼 헬리산두르(Hellissandur) 캠핑장으로 갈 차례였다.캠핑장에 도착했을 땐 리셉션에 사람이 없어 우선 자리를 잡았다. 대부분 캠핑장이 그렇듯, 이곳의 취사시설과 샤워시설도 넉넉하지는 않았다. 일부 샤워실에는 남녀 공용이라며 "행복한 커플을 환영합니다"라고 써 있기도 했다.낮에 마트에서 산 연어와 파스타를 하려고 했는데 공용 식사실에는 테이블이 두 개뿐이었다. 식사실 앞에는 카드 게임을 하며 차례를 기다리는 여행객들도 있었다. 우리는 야외에 마련된 테이블에 자리를 잡고 휴대용 버너로 요리를 시작했다. 다행히 캠핑장의 바람이 잔잔해 편안히 저녁을 먹을 수 있었다.이제는 캠핑장 시설을 살펴 요리하고, 좁은 차 안에서 좌석을 접고 이부자리를 만들고 창문에 가리개를 설치하는 일이 자연스러워졌다. 처음 캠퍼밴을 받았을 때는 이 작은 차에서 어떻게 며칠을 지낼까 싶었는데 어느새 하루를 자연스럽게 보내고 있었다.반면 차 밖 풍경에는 좀처럼 익숙해지지 않았다. 충분히 봤다고 생각한 폭포도 새로운 곳에 갈 때마다 처음 보는 풍경이었고, 발길이 닿는 곳마다 외계 행성이나 판타지 속 배경이 떠올랐다. 캠퍼밴은 익숙해졌는데 아이슬란드는 여전히 새로운 풍경을 보여주고 있었다.