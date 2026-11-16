AI 시험 부정 충격, 안경 벗기는 게 중요한 게 아니다

큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 8일 앞으로 다가온 11일 서울 용산구 서울특별시교육청에서 열린 수능 스마트안경 전담 본부요원 연수 중 스마트안경이 문제지 위에 놓여있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 참고문헌

이길상(2019). 한국 교육 제4의 길을 찾다. 살림터.

수능을 며칠 앞두고 딸아이의 안경을 바꿨다. 검고 굵은 테를 가늘고 투명한 테로 바꾼 것이다. 스마트안경을 검사한다는 소식 때문이었다. 시험을 잘 치르도록 도와주는 것도 모자라, 이제는 안경테까지 신경 써야 하는 세상이다. 참 희한한 교육 풍경이다. 그런데 생각해 보니 문제는 안경이 아니었다. 안경 하나에도 민감해질 만큼 시험 결과에 모든 것을 걸어야 하는 우리 교육의 현실이었다.스마트안경이 한국 교육계를 긴장시키고 있다. 안경처럼 착용하는 작은 기기가 시험문제를 읽고 인공지능(AI)을 통해 답을 찾아낼 수 있는 시대가 되었다. 교육당국은 시험장에서 스마트안경을 비롯한 전자기기의 사용을 엄격히 금지하고 부정행위에 대한 처벌을 강화하고 있다. 당장의 시험 공정성을 위해 필요한 조치다.그러나 언제까지 이런 방식으로 대응할 수 있을까? 기술이 발전할수록 시험장에서 금지해야 할 물품의 목록은 늘어날 것이다. 마커를 비롯한 필기구, 단추가 붙은 옷, 머리핀 등 온갖 장신구가 의심의 대상이 될 수 있다. 모든 필기구를 국가가 제공하고, 모든 학생이 국가가 제공하는 옷을 입고, 그 어떤 장신구도 착용하지 못하고 시험을 치르는 시대가 올 수도 있다.미국의 대학입학시험 SAT에서는 수학 영역 전체에서 계산기 사용을 허용한다. 1994년 3월 시험부터다. 디지털 시험에는 그래프 계산기가 아예 내장되어 있다. 물론 스마트안경이나 외부 AI 도구의 사용까지 허용하는 것은 아니다. 중요한 것은 계산 도구의 사용을 전제로 평가 방식을 설계하고 있다는 사실이다.우리도 이제 질문을 바꿔야 할 때다. 시험장에서 스마트안경을 어떻게 적발할 것인가가 아니라, AI 시대에 학생의 어떤 능력을 평가해야 하는가를 물어야 한다.그러나 한국의 교육 문제는 평가 방식만 바꾼다고 해결되지 않는다. 그보다 더 근본적인 문제가 있다. 바로 학벌주의와 대학 서열화다. 시험이 만든 '긴장감 과도 사회'의 문제다.한국 사회에서는 어느 대학에 입학했느냐가 개인의 능력을 판단하는 중요한 기준으로 작용해 왔다. 서울대학교를 정점으로 대학들이 서열화되고, 그 서열이 취업과 사회적 지위, 경제적 보상에까지 영향을 미친다. 대학입시에서 한 문제를 더 맞히느냐 틀리느냐에 따라 대학의 이름이 달라지고, 그것이 인생의 기회를 바꿀 수 있다는 위기 의식이 학생과 학부모를 지배한다.이러한 구조에서는 시험이 교육의 수단이 아니라 목적이 된다. 학생들은 지적 호기심보다 정답을 찾는 기술을 익히는 데 몰두하고, 학교는 학생의 성장보다 입시 성적에 민감해진다. 사교육 시장은 그 경쟁을 더욱 정교하게 만든다. 한국의 선다형시험 중심주의는 단순한 평가 기술의 문제가 아니다. 대학 서열화와 학벌주의가 만들어 낸 교육 문화의 산물이다.이러한 입시 경쟁의 긴장감을 더욱 높이는 것은 대학수학능력시험이 1년에 단 한 번, 하루에 치러진다는 사실이다. 학생들은 12년간 쌓아 온 학업 성취를 단 하루의 시험에서 입증해야 한다. 하필 그날 몸이 아프거나 심한 생리통을 겪는 학생, 예기치 못한 사고나 극도의 긴장으로 평소 실력을 발휘하지 못하는 학생은 불리한 조건에 놓인다. 학생의 학업 능력을 평가한다면서 시험 당일의 건강과 몸상태라는 우연적 요인에 지나치게 큰 영향을 받도록 하는 제도가 과연 합리적인가?미국의 SAT는 여러 차례 응시할 수 있으며, 많은 대학이 가장 높은 점수나 영역별 최고 점수를 입학전형에 활용한다. 우리도 수능을 연간 두 차례 이상 실시하고, 학생이 가장 좋은 성적을 선택하거나 여러 차례 성적의 평균을 활용하는 방안을 검토할 필요가 있다.물론 시험 간 난이도 조정과 성적의 동등화, 응시 기회의 형평성 등 해결해야 할 과제가 적지 않다. 그러나 시험을 한 번 더 볼 기회가 있다는 사실만으로도 수험생들이 느끼는 부담은 상당 부분 완화될 수 있을 것이다. 현재 3모, 6모, 9도 등의 이름으로 시행하고 있는 교육과정평가원 출제 모의고사의 제도화라고 할 수 있다.수능 복수 시행이 대학 서열화나 과도한 입시 경쟁을 근본적으로 해결하지는 못한다. 오히려 사교육 경쟁을 확대할 가능성도 경계해야 한다. 그럼에도 단 하루의 시험에 지나치게 많은 것을 걸어야 하는 현재의 제도를 개선하는 일은 학생의 학습권과 건강권을 존중하는 현실적인 개혁의 출발점이 될 수 있다.최근에는 여기에 이른바 '의치한약수'로 상징되는 의학계열 쏠림 현상까지 더해졌다. 의학계열 진학이 우수한 학생들의 가장 중요한 목표처럼 여겨지면서 다양한 학문 분야의 가치가 상대적으로 평가절하되고 있다. 의학을 공부하려는 학생들의 선택을 비판할 이유는 없다. 문제는 사회적 보상과 직업적 안정성의 격차가 학생들의 적성과 관심보다 진로 선택에 더 큰 영향을 미칠 수 있다는 점이다.과학기술과 인문사회과학, 기초학문과 예술 등 다양한 분야에서 창의적인 인재를 길러야 할 대학이 입시 점수에 따라 학생을 배분하는 거대한 서열 체계로 작동하고 있는 것은 아닌지 돌아봐야 한다. 대한민국의 초중고는 교육하는 곳이 아니라 공인된 입시 준비기관이고, 대학은 학문하는 곳이 아니고 생존을 위한 취업 준비기관으로 변한 지 오래다.나는 오래전부터 한국 교육개혁의 출발점은 대학 서열 해소에 있다고 주장해 왔다. 오래전부터 대통령 직속 '대학서열해소국가위원회' 설치를 제안했던 것도 그런 이유에서였다. 대학 서열화는 교육부의 개별 사업만으로 해결할 수 있는 문제가 아니다. 대학 재정과 지역균형발전, 노동 시장과 직업 간 보상 격차까지 연결된 국가적 과제이기 때문이다. 국가교육위원회가 대학 서열 해소 한 가지 목표에 매진하도록 인적 구성과 기능을 개편하는 것도 생각해 볼 일이다.그러한 문제의식과 맥을 같이하는 정책이 현재 추진 중인 '서울대 10개 만들기'다. 수도권의 일부 대학에 집중된 교육·연구 역량을 지역 거점국립대학으로 확산하고, 지역에서도 세계적 수준의 교육과 연구가 가능하도록 하자는 구상이다. 나는 이 정책의 기본 정신에 찬성한다.다만 현재의 추진 방식과 속도에는 아쉬움이 있다. 일부 거점국립대학에 집중적으로 재정을 지원하거나 특정 산업 분야를 육성하는 것만으로는 대학 서열이 쉽게 해소되지 않는다. 대학의 교육·연구 수준을 높이는 일은 필요하지만, 그것이 기존 서열 체계 안에 몇 개 대학을 추가하는 결과에 그쳐서는 안 된다. 중요한 것은 어느 대학에 진학하더라도 질 높은 교육을 받고, 자신의 능력을 발휘할 수 있는 사회적 조건을 만드는 일이다.이를 위해서는 지역 거점국립대학의 경쟁력 강화와 함께 대학 간 협력체제, 고등교육 재정의 구조적 확충, 지역의 양질의 일자리 창출, 채용 과정에서의 학벌 차별 완화 등이 종합적으로, 혁명적으로 추진되어야 한다. 무엇보다 대학 서열 해소를 개별 대학의 경쟁력 강화 사업이 아니라 국가 교육 체제의 전환 과제로 다룰 필요가 있다.그러한 토대 위에서 AI 시대에 적합한 평가 체제를 구축해야 한다. AI가 지식을 검색하고, 복잡한 계산을 수행하며, 논리적인 글까지 작성하는 시대다. 학생이 얼마나 많은 지식을 기억하고 정답을 얼마나 빨리 찾아내는지만으로 능력을 평가하기는 점점 어려워지고 있다. 앞으로는 문제를 발견하는 능력, 정보의 진위를 판단하는 능력, 서로 다른 지식을 연결하는 능력, 새로운 해결책을 제안하는 능력이 더욱 중요해질 것이다.그렇다고 선다형시험이나 지식 평가를 완전히 폐지하자는 것은 아니다. 기초 지식이 부족한 학생은 AI가 제시한 답변의 오류조차 발견하기 어렵다. 따라서 학생의 독립적인 사고력을 확인하는 평가와 AI를 활용한 문제 해결 능력을 평가하는 방식을 병행해야 한다. 서술형·논술형 평가, 프로젝트와 구술평가 등을 확대하되, 채점의 신뢰성과 공정성을 확보하고 학생의 가정 환경에 따른 격차를 최소화하는 장치도 마련해야 한다.그러나 이러한 평가 혁신도 대학 서열이 그대로 유지된다면 또 다른 입시 경쟁의 수단으로 변질될 가능성이 크다. 논술과 프로젝트가 새로운 사교육 상품이 되고, AI 활용 능력마저 대학입시의 서열을 결정하는 점수로 환산될 수 있기 때문이다.결국 대학서열 해소와 AI 시대의 평가 혁신은 따로 추진할 수 없는 교육 개혁의 두 축이다. 대학서열화가 만들어 낸 과도한 입시경쟁을 완화하지 않고서는 평가 방식의 변화가 교육의 본질적인 변화로 이어지기 어렵다. 반대로 대학의 서열을 완화하더라도 학교가 여전히 암기와 정답 찾기에 머문다면 AI 시대에 필요한 인재를 길러낼 수 없다.스마트안경은 앞으로 등장할 수많은 기술적 도전의 시작에 불과하다. 시험장에서 스마트안경을 금지하는 것은 가능하다. 그러나 학생들이 살아갈 세상에서 AI를 금지할 수는 없다.이제 한국 교육은 두 가지 질문에 답해야 한다. 언제까지 대학의 이름으로 사람의 능력을 서열화할 것인가? 그리고 언제까지 정답 하나를 더 맞히는 능력으로 학생의 미래를 결정할 것인가? AI 시대의 교육개혁은 스마트안경을 벗기는 데서 시작하는 것이 아니라, 학벌주의와 시험공화국의 낡은 안경을 벗는 데서 시작해야 한다./ 한국학중앙연구원 명예교수, <한국 교육 제4의 길을 찾다>의 저자