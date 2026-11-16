롯데백화점 취업규칙 기명 동의 방식, ILO 심사대 오른다

이성훈은 롯데백화점 노동조합 지회장이자 소액주주로, 노조 의사결정 개입 문제를 ILO에 제소하고 ESG·지배구조 리스크를 제기하며 주주총회와 대외 활동을 통해 개선을 요구하는 노동·거버넌스 활동가이다.

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