롯데백화점 취업규칙 기명 동의 방식, ILO 심사대 오른다

롯데백화점 노동조합이 취업규칙 변경 과정의 공개·기명 동의 방식과 노동조합 권리 침해 의혹 등을 제기하며 국제노동기구(ILO)에 제출한 진정에 자유결사위원회 사건번호 제3544호가 부여된 사실이 공식 서한을 통해 확인됐다.
ILO 국제노동기준국은 지난 3일 롯데백화점 노동조합 측에 발송한 공식 서한에서 2025년 12월 19일 제출된 진정의 접수를 확인하고, 해당 사건을 자유결사위원회 제3544호로 명시했다. 서한에는 2026년 9월 10일 서비스일반노동조합이 해당 진정을 공식적으로 지지한 사실도 포함됐다.
ILO는 진정 자료를 한국 정부에 전달해 의견을 요청할 예정이라고 밝혔다. 정부의 답변이 제출되면 자유결사위원회가 사건의 실체적 내용을 검토하며, 합리적인 기간 내 답변이 도착하지 않더라도 심사를 진행할 수 있다고 안내했다.
이번 서한은 ILO가 진정 접수를 공식 확인하고 향후 처리 절차를 통보한 문서다. 다만 사건번호 부여 자체가 롯데쇼핑의 국제노동기준 위반을 인정하거나 위법성을 판단했다는 의미는 아니다.
필자는 지난 3월 23일 <오마이뉴스>에 "롯데백화점 노조 지회장이자 소액주주로서 주주총회에 다녀왔다
"(https://omn.kr/2hgnt)라는 제목의 기사를 게재했다. 당시 기사에서는 3월 20일 열린 롯데쇼핑 제56기 정기 주주총회에 소액주주로 참석해 ILO 제소 사안과 관련한 질문을 제기한 경과를 보도했다.
노동조합은 2025년 12월 19일 취업규칙 변경 과정에서의 공개·기명 방식과 노동조합 권리 침해 의혹 등을 ILO 자유결사위원회에 제기했다. 이후 관련 자료를 추가로 제출해 왔으며, 이번 ILO 공식 서한을 통해 사건번호와 향후 절차가 확인됐다.
이번 사건의 핵심 쟁점은 취업규칙 변경 과정에서 근로자의 찬반 의사가 개인별로 확인될 수 있는 방식이 노동자의 자유로운 의사결정을 충분히 보장하는지 여부다.
롯데쇼핑 "강요나 간섭 없이 자유롭게 동의 여부 결정"
롯데쇼핑 백화점사업부는 2025년 직무급제 도입 과정에서 근로자 동의 절차를 진행했다. 회사 측 자료에 따르면 대상 근로자는 3047명이며 이 가운데 3010명이 참여했다. 참여율은 약 95.3%다.
노동조합 측은 근로자의 찬반 의사가 개인별로 식별될 수 있는 공개·기명 방식이 사용될 경우, 근로자가 회사의 인사상 불이익이나 동료의 시선을 우려해 자유롭게 반대 의사를 표현하기 어려울 수 있다고 주장했다.
반면 롯데쇼핑 백화점사업부는 2025년 8월 27일 노동조합에 발송한 공식 공문에서 설명회를 통해 관련 내용을 안내했고, 직원들이 강요나 간섭 없이 자유롭게 동의 또는 비동의 여부를 결정할 수 있다는 입장을 밝혔다. 회사는 같은 해 12월 26일 발송한 공문에서도 기명투표 방식의 적법성에 관한 분쟁이 관계기관 조사와 법률 검토를 거쳐 문제가 없는 것으로 종결됐다고 설명했다.
해당 공문에는 노동조합이 국내 행정기관의 판단을 부정한 채 ILO 등 국제기구에 문제를 제기하려는 데 대해 깊은 유감을 표명한다는 내용도 포함됐다. 회사는 추가적인 대외 문제 제기와 회사의 이미지 및 대외 신뢰도를 훼손할 수 있는 언론보도 요청 등을 자제해 달라고 요구했다.
노동조합 측은 이러한 표현이 국제기구 진정과 언론을 통한 문제 제기 활동을 위축시킬 우려가 있다는 입장이다.
정혜경 의원, 국정감사에서 공개·기명 동의 절차 질의
취업규칙 변경 과정에서 근로자의 자유로운 의사결정을 어떻게 보장할 것인지는 2026년 국정감사에서도 쟁점으로 다뤄졌다.
진보당 정혜경 의원은 10월 고용노동부 국정감사 서면질의를 통해 취업규칙 불이익 변경에 대한 동의권에 회사의 눈치를 보지 않고 자유롭게 반대할 권리도 포함되는지 물었다. 또한 롯데백화점과 롯데칠성음료의 취업규칙 변경 관련 진정 조사에서 사용자 개입이 없는 토론이 이루어졌는지, 개인별 찬반 의사가 노출됐는지, 불이익에 대한 우려가 있었는지 등을 확인했는지 질의했다.
이에 고용노동부는 근로자 과반수의 동의는 사용자 측의 개입이나 간섭이 배제된 상태에서 근로자 간 의견교환을 거쳐 찬반 의사를 집약하는 집단적 의사결정 방식으로 이루어져야 한다는 판례의 취지를 설명했다.
롯데백화점 사건에 대해서는 근로자 동의 과정에서 사용자의 부당한 개입·간섭 여부 등을 조사한 결과 법 위반이 확인되지 않아 사건을 종결했다고 답변했다. 롯데칠성음료 사건은 당시 조사가 진행 중이라고 밝혔다.
정 의원은 자유로운 동의 여부를 사후에 다투는 데 그치지 않고, 찬반의 비밀과 사용자 개입 없는 토론을 사전에 보장하도록 법률에 최소한의 절차를 명시할 필요성도 제기했다. 고용노동부는 근로자의 자유로운 의사결정이 보장돼야 한다는 취지에는 공감하면서도 비밀·무기명 투표 등을 일률적으로 의무화하는 방안에 대해서는 논의와 검토가 필요하다고 답변했다. 또한 향후 국회에서 관련 입법 논의가 이루어질 경우 이를 지원하겠다는 입장도 밝혔다.
ILO 공식 서한, 회사 본사 노무 담당자에게도 전달
노동조합 측은 5일 ILO 자유결사위원회 제3544호 사건 관련 공식 서한을 롯데쇼핑 본사 노무 담당자인 기업문화팀장에게 전달했다. 당시 노동조합 측은 ILO 공문에 한국 정부에 대한 의견 요청 절차 등이 명시돼 있다며 본사 검토에 참고해 달라고 요청했다. 이에 기업문화팀장은 "보내주신 자료 잘 검토해보겠습니다"라고 답변했다.
이는 회사 측 담당자가 ILO 공식 서한을 전달받고 검토 의사를 밝힌 사실을 보여준다. 다만 해당 답변만으로 회사가 제소 내용의 정당성을 인정하거나 구체적인 시정 조치를 결정했다고 볼 수는 없다.
ILO는 11월 3일 공식 서한에서 제소 단체에 한 달 이내 추가 정보를 제출할 수 있다고 안내했다. 아울러 제소 내용과 관련된 행정·사법 절차 및 그 결과에 관한 정보도 제공해 달라고 요청했다.
정부의 답변이 접수되면 자유결사위원회가 사건의 실체적 내용을 검토할 예정이며, 합리적인 기간 내 정부 의견이 제출되지 않더라도 심사를 진행할 수 있다고 밝혔다. 또한 정부와 제소 단체가 모두 동의하는 경우 자발적 조정 절차를 활용할 수 있으며, 이 경우 사건의 실체에 관한 심사가 최대 6개월간 잠정 중단될 수 있다고 안내했다.
이번 사건은 국내 행정기관이 법 위반을 확인하지 못해 종결한 사안에 대해 노동조합이 국제노동기준의 관점에서 추가적인 검토를 요청했다는 점에서 주목된다. 향후 한국 정부의 의견 제출과 ILO 자유결사위원회의 검토 과정에서 공개·기명 방식의 근로자 동의 절차가 실질적인 자유의사에 기초한 집단적 의사결정을 보장하는지 여부가 주요 쟁점이 될 전망이다.
덧붙이는 글 | 필자는 롯데백화점 노동조합 지회장이자 롯데쇼핑 소액주주이며, 이번 ILO 제소 사건의 당사자입니다. 기사에 인용한 ILO 공식 서한과 회사 공문, 국정감사 자료는 직접 확보한 문서입니다.