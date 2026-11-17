오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"야, 넌 경력이 몇 년 차인데 이 따위 보고서를 써 와?"

큰사진보기 ▲산사산사 사이트 ⓒ 송혜림 관련사진보기

AD

'그래, 최악인 하루도 결국 지나가는 거지.'

큰사진보기 ▲온라인 성당 'InPeace'온라인 성당 'InPeace' ⓒ 송혜림 관련사진보기

큰사진보기 ▲온라인 수영장 'swimpick'온라인 수영장 'swimpick' ⓒ 송혜림 관련사진보기

큰사진보기 ▲온라인 사우나 '고요'온라인 사우나 '고요' ⓒ 송혜림 관련사진보기

큰사진보기 ▲온라인 담타온라인 담타 ⓒ 송혜림 관련사진보기

"아까 회사에서 진짜 힘들었어. 그런데 여기에서라도 담배를 태울 수 있으니 괜히 위로가 되네."

"어제 면접에서 떨어짐. 근데 괜찮아, 또 해낼 거야."

" 진짜 인생이 요새 너무 고달프다... 내일은 괜찮아질까?"

회의실을 쩌렁쩌렁 울리는 호통 소리. 눈앞에서 민들레 꽃씨처럼 흩어지는 서류들. 숨 막히도록 돌아가는 째깍째깍 시곗바늘. 나이가 서른이라 울 수도 없다. 그냥 '네, 네' 고개를 황급히 주억이고 자리로 도피한다. 입맛이 뚝 떨어져 점심시간에도 밥 먹을 여력이 없다. 이 서글픈 하루를 어떻게 위로하나. 모두 다 나가고 불 꺼진 고요한 사무실 안, 나 홀로 핸드폰 화면을 켠다.알록달록 단풍이 물든 산골짜기에 자리한 사찰. 막 깐 달걀 같은 두상의 동자승이 띠릭 생성된다. 닉네임은 '작은 산새'. 키보드로 이리저리 동선을 움직여 사찰로 들어간다. 부처님 앞에서 수차례 절을 하고 나무 염주를 달그락대며 돌려본다. 속상했던 순간들은 그새 향 연기처럼 사그라진다.심호흡 크게 하고 다시 컴퓨터 앞에 앉는다. 점심시간 단 10분. 핸드폰만 있으면 우리의 영혼은 어느새 현실엔 없는 고즈넉한 사찰로 떠나온다. 바로 최근 온라인에서 유행하는 온라인 사찰 '산사' 이야기다.'산사'는 가상 법당에서 아바타로 절하거나 염주를 굴리고 염불을 듣는 온라인 사이트다. 사찰과 돌탑, 대나무 숲까지. 서버 맵 자체는 작지만 평일이고 주말이고 감자 머리 승려들로 북새통을 이룬다. 이따금 고양이도 꼬리를 살랑이며 지나가고, 검은 새는 날개를 펄럭이며 날아간다. 딱히 로그인을 할 필요도, 돈을 낼 필요도 없다. 유유자적하게 휴식을 취하고 딸깍 로그아웃하면 그만이다.최근 들어 온라인 휴식 사이트들이 소셜미디어(SNS)를 타고 유행을 타기 시작했다. 온라인 야외 노천탕부터 온라인 한강 돗자리, 온라인 수영장, 온라인 요가원 등 주제도 가지각색이다.예로, 온라인 성당 'InPeace'에 가면 정말 성당 내부를 그대로 옮겨 놓은 듯한 곳에서 소원을 빌 수 있다. 추모관에선 추모 글을 남길 수 있고 봉헌초를 킬 수도 있다. 성당 야외에선 불꽃놀이를 보며 스케이트 체험을 할 수 있어 마음만 먹으면 반나절은 킬링 타임을 보낼 수 있다.온라인 수영장 'swimpick'에선 귀여운 수영복과 물안경을 쓰고 자유영부터 접영, 배영까지 즐길 수 있다. 온라인 사우나 '고요'에선 설경을 구경하며 따끈따끈한 사우나를 체험할 수 있다. 냉탕에 몸을 담갔다가 카페로 이동해 시원한 수정과까지 즐기다보면 분명 온라인 세상이지만 현실처럼 온 몸이 개운하다.과거 세대에게 익숙한 검사나 마법사가 몬스터를 해치우는 미지의 세계 따위도 아니다. 각자가 사는 곳에서 조금만 이동하면 갈 수 있는 너무나 익숙하고 친숙한 공간들이다. 그럼 왜 직접 가지 않고 온라인 세상에 접속하는 걸까.잠시 스크롤을 멈추고 하루에 스트레스가 몇 번이나 훅 치고 올라오는지 헤아려 보라. 주마다 쏟아지는 대학교 과제, 성과 내야 하는 팀 프로젝트, 상사의 습관적인 잔소리, 의도치 않은 업무 실수, 통장을 스쳤다 사라지는 월급.잘 시간이 부족해 책상 위엔 아메리카노 컵이 쌓이고, 운동할 짬은 없어 온 삭신이 쑤신다. 마음껏 쉴 수는 있나. 저녁에 영화나 한 편 보려 하면 야근이 찾아오고, 여행을 떠나려 하면 카드 명세서가 날아온다.그러니 온라인 휴식은 굳이 노력할 필요 없이 가장 가까이에서 손쉽게 힐링을 누릴 수 있는 방편이다. 그 수많은 스트레스를 아무도 모르는 온라인 공간에 흘려보내면 그만이다. 시간과 돈을 들이는 수고스러움도 없다. 밖을 나가지 않아도 핸드폰 하나로 내가 원하는 모든 곳을 갈 수 있다. 잠깐만 머물러도 캐릭터들이 주는 귀여움과 아기자기한 그래픽은 심리적인 편안함을 주기에 충분했다.온라인 휴식이 인기를 끈 배경을 들여다보면 젊은 세대가 느끼는 불안과 피로도 읽힌다. 이번 2030세대는 소위 '갓생' 세대로 불린다. 술자리를 줄여 주식과 운동에 투자하고, 유튜버나 인스타그래머로 제2의 부업을 일구고 산다. 다만 다르게 말하면 '여유 없는' 세대다. 갓생의 출발점이 언제나 자발적인 의욕 때문은 아니기 때문이다.취업과 주거를 둘러싼 불확실성 속에서 잠시라도 멈추면 뒤처질 것 같다는 조급함. 연애와 결혼을 미뤄 가며 한정된 시간과 정서적 여력을 아껴야 한다는 부담감. 마음 놓고 푹 쉬고 싶어도 그 여유조차 버거워 온라인 세상에 마음을 뉘이는 불안한 세대.이런 이들에게 무엇을 성취하거나 자신을 설명할 필요 없이 머물 수 있는 온라인 휴식 공간은 사실, 살고자 하는 쉼 구멍이 아닐까.온라인 휴식은 꼭 공간의 형태로만 존재하는 건 아니다. 온라인 담배 '담타'는 연초, 전자담배를 태울 수 있는 사이트다. 클릭 버튼을 눌러 담배를 태우면 진짜 담배를 피는 것처럼 숨 소리와 함께 연기가 타오른다. 톡톡 건들이면 재도 털 수 있다. 동시에 사이트에 접속한 사람들의 메세지도 실시간으로 볼 수 있다. 조금은 덜 모범적이지만, 잠깐의 휴식을 취할 수 있는 건 동일하다.담타의 특징은 다른 사이트들보다 좀 더 타인들과의 소통에 초점을 맞춘다. 사이트에 들어와 하나둘 마음을 꺼내놓는 사람들. 회사 쉬는 시간에 잠깐 들어 온 직장인, 철야 공부를 하던 공시생, 일이 많아 고민이라는 프리랜서, 가게 장사가 잘 안 된 사장님까지. 수많은 고민들은 시간과 때를 가리지 않고 스크린 화면을 빼곡히 채우다 일정 시간이 지나면 사라진다.우린 알고 있다. 아무리 털어내고 위로해도 삶의 불안은 온전히 없어지지 않는다는 것을. 화면을 닫으면 미뤄 둔 업무와 답을 찾지 못한 고민이 여전히 우리를 기다린다는 것을. 그러나 우리에겐 휴식이 있어야 삶을 살아갈 수 있다는 것 역시 변하지 않는 사실이다.사찰과 성당, 수영장, 한강, 사우나, 그리고 온라인 담배를 태우는 이들까지. 화면 너머에 옹기종기 모여 있는 그들은 이름도, 얼굴도, 사는 곳도 알 수 없다. 그러나 저마다의 고민을 안고 그곳을 찾아왔다는 사실만 어렴풋이 짐작할 수 있다. 모두 별일 없이 잘 살아가는 듯 보이지만, 저마다 주어진 삶을 꿋꿋하게 견디며 살아가고 있다는 것도.다시 화면을 끄고 각자의 일상으로 돌아가더라도. 고민은 여전히 머릿속을 헤집고 해야 할 일들은 쌓여 있을 테지만. 그래도 스크린 너머의 작은 쉼터가 젊은 세대의 척박해진 마음을 잠시나마 위로해 줄 수 있길 바란다. 마음껏 쉬지 못하더라도, 쉼표가 필요한 순간만큼은 포기하지 않는 세대가 될 수 있기를.