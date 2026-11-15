'한동훈 장인' 진형구 전 대전고검장 별세

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(서울=연합뉴스) 최윤선 기자 = 무소속 한동훈 의원 장인인 진형구 전 대전고검장이 15일 별세했다. 향년 81세.경기 광주 출신인 진 전 고검장은 경복고와 서울대 전기공학과를 졸업했으며 11회 사법시험에 합격한 뒤 사법연수원을 1기로 수료했다.이공계 출신 법조인으로 임용 초기부터 주목받은 진 전 고검장은 서울지검 조사부장, 법무부 법무과장, 서울지검 2차장, 서울지검 서부지청장, 대검찰청 공판송무부장·감찰부장 등 검찰 내 주요 요직을 두루 거쳤다.1998년 대검 공안부장을 역임한 고인은 1999년 대전고검장으로 승진했으나 그해 6월 출입 기자들과의 오찬 자리에서 '1998년 한국조폐공사 파업을 검찰이 유도했다'는 취지의 발언을 해 이른바 '조폐공사 파업 유도 사건' 중심에 섰다.이 발언은 사회적 파장을 일으키며 헌정사상 첫 특별검사제 도입의 계기가 됐다.퇴임 이후에는 월간지 '차이나 라이프' 발행인 등을 지냈다.유족으로는 부인 최영옥씨와 아들 진동균(전 검사)씨, 딸 진민정·진은정(변호사)씨, 사위 한동훈 의원 등이 있다. 빈소는 서울성모병원 장례식장 31호실(조문은 16일 오후 2시부터 가능), 발인 18일 오전 8시 30분. ☎ 02-2258-5940