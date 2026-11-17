큰사진보기 ▲교실에서 아이들과 함께 환하게 웃는 이영근 교사'초등참사랑'으로 더 잘 알려진 이영근 선생님이 아이들과 눈높이를 맞추며 날마다 아침 '글똥누기'로 살아 있는 글쓰기 교육을 실천하고 있다. ⓒ 이영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲노란 표지 책 <글똥누기>를 들고 있는 모습학급 글쓰기 실천 기록과 아이들의 글을 엮은 책 <글똥누기>를 들어 보이는 이영근 선생님. ⓒ 이영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲공책에 연필로 글을 적는 학생의 모습아침 시간, 작은 공책에 자 생각과 일상을 자유롭게 적어 내려가는 아이. 주제를 정해주거나 빨간 펜으로 고쳐주지 않는 공간에서 아이들은 비로소 자기 목소리를 낸다. ⓒ 이영근 관련사진보기

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큰사진보기 ▲5/14 날씨가 참 좋다. 놀기 딱 좋은 날씨다. 놀 거다.한 학생의 '글똥누기' 공책. "5/14 날씨가 참 좋다. 놀기 딱 좋은 날씨다. 놀 거다."라는 투박하지만 꾸밈없는 속마음이 날것 그대로 담겼다. ⓒ 이영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲시화 작품: <날씨>공책에 적었던 짧은 문장이 선글라스를 낀 해님, 구름, 축구하는 친구들 그림과 어우러져 생동감 넘치는 한 편의 시화로 피어났다. ⓒ 이영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲교실 칠판에 적힌 '영근쌤 편지"여러분은 무엇이 예쁜가요?"라는 선생님의 질문 아래 아이들이 저마다의 생각을 분필로 적어 내려가며 대화를 나누고 있다. ⓒ 이영근 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 지식브런치에도 실립니다.

교단에서 아이들을 가르친 13년, 그리고 장학사가 되어 수많은 학교와 교실을 마주하는 지금. 나는 여전히 같은 질문을 품고 산다. '아이들이 행복한 교실은 어떤 교실일까?'생성형 AI가 몇 초 만에 매끈한 글을 토해내는 시대다. 하지만 오늘날 교실 풍경은 그 어느 때보다 메말라 있다. 수행평가 기준표에 맞춘 모범 답안은 넘쳐나지만, 정작 아이 자신의 날것 그대로인 느낌과 투박한 일상이 담긴 글은 찾아보기 어렵다.그럴 때마다 한 사람의 이름이 떠오른다. 평생 아이들 삶이 담긴 '살아 있는 글쓰기'를 외쳤던 고(故) 이오덕 선생님이다. 그리고 2026년 교실에서, 그 투박하고 따뜻한 정신을 가장 닮은 모습으로 이어가는 현직 초등교사가 있다. '초등참사랑'으로 더 잘 알려진 이영근 선생님이다.이영근 선생님의 교실에서는 날마다 아침 '글똥누기'를 한다. 이름부터 구수하고 거침없다. 밥을 먹고 똥을 누는 것이 사람에게 가장 자연스럽고 시원한 일이듯, 아이들이 하루 동안 겪고 느낀 생각과 마음을 억지로 꾸미지 않고 글로 쏟아내자는 뜻이다.규칙은 소박하다. 작은 수첩에 날짜를 적고, 한 줄이든 한 쪽이든 하고 싶은 말을 자유롭게 쓴다. 주제를 정해주지도 않고, 몇 줄 이상 채우라고 다그치지도 않는다. 무엇보다 빨간 펜으로 맞춤법이나 띄어쓰기를 고쳐주지 않는다. 글똥누기에 쓴 내용으로는 절대 혼나지 않는다는 굳건한 믿음이 바닥에 깔려 있기 때문이다."아침에 지렁이를 만졌다. 내가 울라슐라슐라했더니 박자에 맞춰 꿈틀거렸다. 내가 지렁이 조련사가 된 것 같다."아이들의 글똥누기 수첩에는 멋 부린 말이 없다. 대신 꾸밈없는 속마음이 와락 터져 나온다. 어른들 눈치를 보며 '착한 아이' 탈을 쓰고 지어낸 '글짓기'가 아니라, 자기 삶을 정직하게 들여다보는 진짜 '글쓰기'다.이영근 선생님의 실천이 울림을 주는 까닭은 단순히 기발한 학급 활동 때문이 아니다. 글똥누기의 핵심은 아이들이 쓴 글 그 자체가 아니라, 그 글로 이어지는 '교사와 아이의 대화'다. 그는 아이들이 아침마다 쏟아낸 짧은 글들을 하나하나 읽으며 아이와 눈을 맞추고 다정하게 말을 건넨다. 때로는 선생님을 흉보는 투정이 담겨 있어도 웃으며 받아넘긴다. 아이들은 그 과정에서 깨닫는다. '내 이야기가 평가의 대상이 아니라, 누군가에게 온전히 존중받고 있구나'라는 사실을.이오덕 선생님은 생전에 "글은 곧 사람이며, 삶과 글이 다르지 않다"고 강조했다. 문장 기술이 뛰어난 아이가 아니라, 자기 삶을 사랑하고 이웃의 아픔에 공감할 줄 아는 아이로 기르는 것이 글쓰기 교육의 참뜻이라는 말이다.교실 문을 닫고 저마다 제 살길 찾기 바쁜 요즘, 날마다 아이들의 '글똥'을 받아내며 묵묵히 마음을 닦아주는 이영근 선생님의 뒷모습에서 이오덕 선생님의 그림자가 겹쳐 보이는 까닭이다.최근 교육 현장은 갈등과 상처의 언어로 가득하다. 교권 추락과 학부모 민원, 끝없이 쏟아지는 행정 업무 속에서 많은 교사들이 "교직을 계속할 수 있을까"라며 깊은 무력감을 호소한다. 후배 교사들의 눈물을 마주할 때마다 마음 한구석이 무너지는 것은 나 역시 마찬가지다.그럼에도 우리가 다시 교실에 희망을 걸 수 있는 까닭은, 보이지 않는 곳에서 자신만의 속도로 아이들 손을 잡아주는 '이 시대의 선생님들'이 여전히 있기 때문이다. 거창한 교육 개혁 구호보다 위대한 것은, 날마다 아침 아이 한 명 한 명의 작은 수첩으로 이야기를 나누는 교사의 진심이다.오늘도 대한민국 어느 교실에서는, 누군가의 다정한 기다림 속에서 아이들의 살아 있는 이야기가 자라고 있다.