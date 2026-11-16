"자연이 건네는 낭비 없는 생명의 순환"

큰사진보기 ▲자연에는 낭비가 없다송명규 작가의 "자연에는 낭비가 없다" 책 ⓒ 송명규 관련사진보기

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회색 도시의 소음 속에서 자연의 문법을 잊어버린 시대 우리는 매일 인공적인 소음 속에서 살아간다. 문득 고개를 들어 길가나 하천 변을 바라보면, 자연의 싱그러운 생명력 대신 철근과 콘크리트, 혹은 그사이에 엉켜 있는 비닐과 쓰레기들이 눈에 들어오기 일쑤다.우리들의 기억 속 풍경처럼 미루나무 가지에 부엉이 대신 나부끼는 비닐봉지가 어색하지 않은 시대가 되었다. 인간은 지상의 주인이 된 양 온갖 개발과 소비를 일삼지만, 그 대가로 우리가 잃어버린 것은 무엇이며 진정으로 되찾아야 할 가치는 무엇일까?37년간 생태 현장을 누비며 깊이 있는 연구를 이어온 송명규 작가의 저서 "자연에는 낭비가 없다"라는 이러한 질문에 대한 가장 원초적이면서도 명쾌한 해답을 건네는 책이다. 저자는 오랜 세월 하천과 습지, 그리고 그곳에 깃들어 사는 수많은 생명체를 관찰해 온 생태학자의 눈으로, 인간 중심적 사고에 갇힌 현대 사회에 자연이 가진 거대한 순환의 법칙을 차분하게 일깨워준다.이 책의 가장 큰 미덕은 무겁고 딱딱할 수 있는 생태 이야기를 유쾌한 일상의 에피소드와 따뜻한 문체로 풀어낸다는 점이다. 집 주변이나 연구 과정에서 마주한 생물의 흔적, 예컨대 하천의 모래무지 두 마리가 파리 떼의 도움을 받아 눈곱만큼 남김도 없이 자연으로 돌아가는 과정을 지켜보는 저자의 시선에는 생명에 대한 경외와 유머가 공존한다.인간의 눈에는 한낱 소멸이나 찌꺼기로 보이는 죽음조차도 자연계에서는 단 하나의 낭비 없이 완벽하게 순환되는 영양분이자 새로운 시작이 된다. 일체가 낭비 없이 맞물려 돌아가는, 이 거대한 메커니즘을 마주할 때, 우리가 일상에서 흔히 외치는 '친환경'이나 '생태적 삶'이 얼마나 인간 중심적이고 표피적인 개념이었는지 부끄럽게 돌아보게 된다.총 4개의 부로 구성된 이 책은 하천 습지의 역동적인 생태 환경부터 그 속에 적응하며 살아가는 식물과 미생물, 동물들의 치열하고도 조화로운 삶의 방식을 가감 없이 보여준다. 저자는 인간이 지구의 유일한 지배자가 아니라 수백만 종의 동식물과 함께 이 땅을 잠시 빌려 쓰는 방문객에 불과함을 역설한다.이 책이 지닌 또 하나의 차별점은 저자가 직접 글을 쓰고 그림까지 그려 넣었다는 사실이다. 평생 자연의 생태계를 관찰해 온 예리한 눈과 따뜻한 붓끝으로 완성된 삽화들은 독자들에게 단순한 텍스트 이상의 시각적 몰입감을 선사한다.화면을 가득 채우는 초록빛의 싱그러움과 깊은 자연의 풍경은 각박한 도시에서 메마른 삶을 살아가는 현대인들에게 강력한 위로의 메시지로 다가온다. 군더더기 없이 담담하게 정제된 문장들은 복잡한 사유를 강요하지 않고, 자연의 숨결에 자연스럽게 동화되도록 이끈다. 계절이 바뀌고 꽃이 피고 지는 당연한 섭리조차 잊고 살아가는 우리에게 이 책은 잠시 숨을 고를 수 있는 반가운 쉼표가 되어 준다.기후 위기와 환경 파괴가 더 이상 먼 미래의 경고가 아닌 일상의 위기로 다가온 지금, 우리는 수많은 대책과 기술적 해결책을 모색하고 있다. 그러나 송명규 작가가 이 책을 통해 전하고자 하는 메시지는 그보다 훨씬 근본적이다. 우리가 기술과 자본의 힘으로 자연을 통제하려 들수록, 역설적으로 자연의 질서는 무너지고 낭비는 가중된다는 것이다.자연이 오랜 세월 동안 단 한 번도 실패한 적 없는 '순환과 공존'의 진리를 우리에게 상기시킨다. 당장 눈앞의 편리함에 가려 자연의 빚을 외면하고 있는 현대인들에게, 이 책은 묵직한 울림과 함께 다음 세대에게 물려줄 아름다운 지구를 위한 작은 실천을 고민하게 만든다. 생명의 순환이 주는 경이로움을 느끼고 싶은 모든 이들에게, 송명규 작가의 "자연에는 낭비가 없다"는 초록빛 안내서로 따뜻하고 든든한 동반자가 되어 줄 것이다.*송명규 (SONG MYUNG-GYU)교육가/교육학자 서울대학교대학원 환경계획학과를 졸업하고(행정학박사) 단국대학교 사회과학대학 교수로 37년간 일하다가 2025년에 은퇴했다. 재직 중 사회과학대학 학장 등을 역임했다. 현재 단국대학교 명예교수이다. 환경과 생태 문제에 관한 현대 사조들을 아우른 환경철학 이론서 <현대 생태사상의 이해>와 일상생활에서의 관찰과 경험을 산문으로 엮은 생태수필집 <후투티를 기다리며>, <금낭화를 심으며>, <봄벌을 깨우며>를 저술했고, 알도 레오폴드의 산문집 <모래 군의 열두 달(A Sand County Almanac)>과 환경세계사 <숲의 서사시(A Forest Journey)>를 우리말로 옮겼다. 은퇴를 즈음하여 미술에 입문한 후 대한민국수채화작가협회, 괴산미술협회, 차차동인회(충주) 등의 회원으로 활동 중이며 개인전 2회와 단체전 10여 회가 있다.* 수상 경력(수채화)- 대한민국미술대전(2024 특선)- 신사임당미술대전(2024 입선, 2025 우수상, 2026 특선)- 겸재미술대전(2026 특선)- 강남미술대전(2024·2025·2026 특선)- 대한민국수채화공모대전(2023·2024 특선, 2025 최우수상)- 국제현대미술대전(2026 동상·특선)- Art-Korea국제미술대전(2025 특선)- 세계평화미술대전(2024 우수상, 2025·2026 특선)