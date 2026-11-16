"요즘 차니가 안 보이네?" 이웃의 한마디가 마을을 바꿨다

큰사진보기 ▲15일 서울 마포구 성산동 발달장애청년허브 '사부작' 사무실 앞에서 최경화(소피아) 대표와 둘째 아들 이정찬(차니)씨가 포즈를 취하고 있다. 그들의 품에는 발달장애청년을 환영하는 '옹호가게' 명패와 사부작의 이야기를 다룬 <마을에서 경계 없이 다정하게> 서적이 있다. ⓒ 공익저널 차종관 관련사진보기

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- 발달장애가 있는 둘째 아들을 집 앞 일반 초등학교에 보냈다. 5학년 무렵 저녁마다 동네 아이들과 어울려 놀던 시간이 '별학교'라 불렸다고 들었다.

- 2017년 '졸업한 발달장애 청년들은 어디로 갔을까', '요즘 차니가 안 보인다'는 주민들의 질문에서 사부작이 시작됐다.

- 어머니에서 '장애인 인권활동가'로 정체성이 바뀌게 된 계기는 무엇인가.

- 발달장애 청년들도, 비장애인 이웃인 '길동무'들도 나이나 직함을 떼고 별명을 부른다. 각기 다른 욕구를 반영한 동아리도 있다고 들었다.

큰사진보기 ▲15일 서울 마포구 성산동 갤러리단비에 사부작 그림 동아리 '모던양파' 소속 작가들의 작품이 전시돼 있다. 김태윤(마리오) 작가는 생명의 소중함과 서로를 잇는 무지개를, 탁윤성(나무) 작가는 푸른 소나무와 공동체의 품을 상징하는 해바라기를 아크릴로 그렸다. 장혜정(나영) 작가는 선을 교차해 게임 '테트리스'를 표현했고, 이도은(도은) 작가는 12지신 그림자와 하고 싶은 말을 담은 그림 및 갓챠머신으로 뽑는 클레이 입체 작품을 선보였다. 최근 제주에서 개인전을 연 강우석(냐옹이) 작가는 세밀하게 관찰한 멸종동물과 맹수를 화폭에 담았다. ⓒ 공익저널 차종관 관련사진보기

- 발달장애청년허브 '사부작'은 기존 복지 서비스와 어떻게 다른가.

- 발달장애인을 반갑게 맞이하는 '옹호가게'에 문패를 달아주고 있다.

- 내년이면 10주년이다. 현장에서 겪는 현실적인 어려움은 무엇인가.

- 차가운 시선에는 어떻게 대처하나. 가족 돌봄과 단체 대표라는 이중의 무게를 견디는 방법도 궁금하다.

- 사부작은 위탁 시설이 아닌 사회적협동조합 및 공익법인이다. 재정과 생계는 어떻게 유지하나.

큰사진보기 ▲지난 10월 31일 서울 마포구 성산동 성서초등학교에서 열린 성미산마을축제 중 사부작의 훌라 동아리 '선샤인 아놀드 훌라' 소속 발달장애 청년들과 길동무들이 훌라춤 공연을 펼치고 있다. ⓒ 공익저널 차종관 관련사진보기

- 발달장애인의 책 배달, 우유팩 수거 및 휴지 기부, 춤과 전시 활동을 '마을공공시민노동'이라 부른다.

- '경로당 옆에 사부작'이라는 구호로 '1동 1사부작 조례' 개정 운동을 벌이고 있다.

- 동네마다 사부작이 생겨난다면 마주하고 싶은 풍경은 어떤 모습인가.

덧붙이는 글 | 이 기사는 공익저널에도 실립니다. 'N호 틈새꽃' 연재는 사회변화를 자신의 삶으로 선택한 공익활동가들을 기록합니다.

묵묵히 자신의 위치에서 사회문제를 해결하고 갈등 비용을 줄이는 공익활동가들은 마치 '틈새에 핀 꽃'과 같다. <공익저널>은 사각지대의 빈틈을 메우고 사회 변화를 삶으로 선택한 이들을 기록하고자 'N호 틈새꽃' 연재를 이어가고 있다. '4호 틈새꽃'에는 서울 마포구 성산동에서 발달장애청년허브 '사부작' 대표로 활동 중인 최경화(활동명 소피아)씨가 선정됐다.최경화 대표는 발달장애가 있는 둘째 아들 이정찬(차니)씨의 어머니로, 2017년 마을 주민들과 사부작을 설립했다. 학교 졸업 후 갈 곳을 잃고 고립되는 성인 발달장애인의 현실 속에서, 그는 복지 서비스와 일상 사이의 끊어진 '관계의 틈'을 메우기 시작했다. 아이를 비장애인 중심 질서에 적응시키려 애쓰던 어머니는 이제 발달장애 청년들과 골목을 활보하며 사회의 축을 흔드는 인권활동가가 됐다.지난 15일 사부작 그림 동아리 '모던양파' 전시가 열린 서울 마포구 성산동 갤러리단비에서 최 대표를 만났다. 아래는 최경화 대표와의 일문일답이다."당시 살던 쌍문동 아파트에서 초등학교 운동장이 내려다보였다. 큰아들과 막내아들, 동네 아이들이 모두 그 학교에 가는데 둘째만 차로 30분 넘게 걸리는 특수학교에 보내는 건 분리라고 생각했다. 수업을 지원하는 조력자가 없던 시절이라 내가 함께 등교했지만, 교실에 앉아 있지 못하고 큰 소리를 내니 돌봄반에 머무는 시간이 대부분이었다.그러다 5학년 무렵 저녁마다 운동장에 나갔다가 부모님이 늦게 퇴근해 돌봄 공백 상태였던 같은 반 아이들과 어울리게 됐다. 함께 뛰어놀다 정글짐에 올라가 아이스크림을 먹곤 했는데, 하늘에 별이 떠오르자 아이들이 '저녁에 열리는 학교 같다'며 '별학교'라고 이름을 붙였다.비 온 뒤 철봉 밑이 진흙탕이 된 날에는 감촉을 좋아하던 정찬이가 신발을 벗고 들어가 첨벙거리자, 지켜보던 아이들도 용기를 내 신발을 벗고 들어와 함께 놀았다. 일방적으로 돌보는 게 아니라 서로의 빈 곳을 채워주는 '서로 돌봄'의 원형이 그때의 기억으로 남아 있다.""중학교 때부터 대안학교인 성미산학교에 다니며 마을과 연결된 활동을 많이 했지만, 졸업과 동시에 학교라는 울타리가 사라지자 연결이 뚝 끊겼다. 취업이나 복지관 적응도 힘들어해 갈 곳이 없던 차에 주민 자원활동으로 운영되던 재활용 매장 '되살림 가게'에 주 1회 정찬이와 나갔다.처음엔 덩치 있는 청년이 큰 소리로 인사하니 어르신들이 무서워하셨지만, 시간이 쌓이자 정찬이가 안 오면 '왜 안 왔냐'며 기다리셨다. 관계가 쌓이면 큰 목소리의 인사가 반가운 환대로 느껴진다는 걸 알게 됐다.그전엔 협동조합 일자리도 만들어봤지만 정찬이가 일하는 걸 싫어해 탈퇴했다. 되살림 가게에서 '꼭 무언가를 생산해야 하나, 큰 소리의 인사만으로 누군가 기뻐한다면 그 자체로 가치 있는 삶 아닌가' 깨닫고 일자리 고민을 접었다.그러다 한 주민이 '요즘 차니가 잘 안 보여, 어떻게 지내?'라고 물어온 것을 계기로 성미산학교 학부모인 여성 주민 5명이 모였다. '졸업한 발달장애인들이 길에서 안 보이는 건 연결고리가 없기 때문이니 지역의 발달장애 청년과 이웃을 잇는 허브를 만들자'며 사부작을 시작했다.""'내 자녀를 지역에 적응시키려 노력하는 것만으로 함께 살 수 있을까' 질문하게 됐다. 우리 사회가 지독하게 비장애인 중심이고 그 축이 너무 견고하다는 걸 깨달았기 때문이다. 어려서부터 함께 살아야 한다고 말하면서도 정작 나는 비장애인 중심 질서에 맞추려 아이를 훈련시켰다. 가만히 앉아 있거나 기다리는 걸 힘들어하고 큰 소리로 감정을 표현하는 아이를 공공장소마다 앉히고 조용히 시키려 애썼다.하지만 그건 바뀔 수 없는 그 사람의 정체성이었다. 있는 그대로 바라보려면 비장애인 중심의 축을 발달장애인 쪽으로도 움직이는 유연한 축으로 흔들어야 한다고 결론 내렸다. 그때부터 청년들을 있는 그대로 노출시키고, 골목을 활보하며 주민들과 놀고 일하는 것 자체가 사회 환경을 바꾸는 인권운동이 됐다.""발달장애인은 졸업 후 친구나 동료 없이 복지관, 센터, 치료실의 '선생님'만 만난다. 선생님이라 부르는 순간 돌봄과 가르침을 주는 사람과 받는 사람이라는 위계가 생긴다. 별명을 부르면 대화를 쉽게 시작하고 하고 싶은 말을 더 적극적으로 할 수 있다. 비장애인들도 별명을 주고받으며 동등한 관계라는 감각을 갖게 된다.인사만 나누는 수준을 넘어 관계를 맺으려면 놀이와 일이 있어야 한다. 놀이를 꽃피운 것이 동아리인데 청년들의 각기 다른 욕구를 반영해 만든다. 앉아서 그림 그리는 걸 피곤해하는 정찬이는 그림 동아리 '모던양파' 대신 춤추고 공연하는 훌라 동아리 '선샤인 아놀드 훌라'를 한다. 성미산마을극장에서 두 달에 한 번 여는 클럽 파티 '버블버블텍' 역시 장애 유무나 옷차림으로 입장을 거부하지 않고 누구나 안전하게 춤추는 공간이다.""기존 복지 서비스는 기관이 프로그램을 일방적으로 기획해 제공하거나, 일정 시간 사고 없이 안전하게 보호하는 기능을 주로 한다. 프로그램이 열리는 장소도 대부분 자신이 사는 동네와 떨어진 큰 센터나 기관이다. 일정 시간 돌봄을 제공하는 복지 서비스도 분명 필요하지만, 이용 시간이 끝나고 집으로 돌아가면 관계가 다 끊어져 버린다.돌봄은 복지 서비스만으로 완성되지 않는다. 자신이 사는 지역에서 어딘가에 연결되어 관계를 맺고 살아가는 것이 핵심인데, 현재 정부가 추진하는 통합돌봄에도 정작 이 '관계'가 빠져 있다. 사부작은 복지 서비스를 대체하는 곳이 아니라 그 관계의 빈틈을 메워 동네에 관계망 기반의 돌봄 생태계를 만드는 곳이다.""배려를 요청하는 캠페인이 아니다. 발달장애청년들이 동네를 다니며 쌓은 관계를 알리려 시작했다. 정찬이가 20대 시절 지갑도 없이 나가 혼자 머리를 자르고 온 적이 있었다. 놀라서 미용실에 돈을 드리러 갔더니 원장님이 '성미산학교 학생 아니냐, 오가는 걸 많이 봐서 누군가에게 말하면 연락이 닿을 줄 알았다. 다음부턴 혼자 보내라'고 하셨다. 정찬이가 생애 처음 혼자 미용실에 간 사건이었다.옹호가게인 카페 사장님도 처음엔 낯설어 도와줘야 한다고 생각하셨지만, 자주 만나다 보니 이제는 바닐라라떼를 사 마시고 우유팩을 수거해 가는 '보통의 주민'이 됐다고 하신다. 급할 때 돈을 빌렸다는 약국처럼 청년들이 직접 추천한 단골 가게가 성산1동부터 망원동까지 30곳가량 된다. 문패를 드리면 사장님들은 '당연한 걸 왜 주냐'며 부끄러워하신다. 이 관계망이 곧 동네의 안전망이다.""발달장애청년을 만나자마자 어울리는 사람도 있고, 돌발 상황을 두려워하는 사람도 있다. 무엇보다 경계는 사라졌다가도 끊임없이 다시 나타난다. 비장애인끼리도 마찬가지듯 경계가 나타나면 다시 허물려 노력하며 오가는 것이 자연스러운 관계다.사부작과 같은 공동체 경험이 없는 분들은 동아리를 복지 서비스처럼 여기거나 길동무가 할 일이 많다며 당황하시기도 한다. 반면 장애인 활동지원사 제도를 마을에서 풀어내며 생기는 변화도 크다.기존 제도에서 제공기관은 1대 1 매칭만 해줄 뿐 방치한다. 짧은 교육만 받은 활동지원사는 고민을 나눌 곳이 없고 부모와는 애매한 삼각관계가 되며, 활동 중 모든 사고 책임을 개인이 져야 해 새로운 시도를 두려워한다.사부작에서는 마을 주민들이 활동지원사로 결합해 사랑방 같은 공간에서 고민을 나누고, 자신의 마을 관계망에 청년을 초대한다. 무엇보다 '당신 개인이 아니라 사부작이 함께 책임을 진다'고 약속하기 때문에 고립되지 않고 새로운 시도를 할 수 있다.""차가운 시선이 있으면, 되려 그분들 앞에 더 많이 돌아다니고 나타난다. 성미산학교도 초기엔 시끄럽다는 민원이 많았지만 20년 넘게 아이들이 골목을 오가자 '애들 소리가 나니 좋다'는 인식으로 바뀌었다. 자꾸 눈에 띄어 함께 있는 풍경이 되어야 한다.돌봄의 무게는 무겁다. 한국 사회의 돌봄은 대부분 여성이 독박으로 감당하고 나 역시 주말엔 온종일 아이를 돌봐야 한다. 타 지역에서 사부작을 배우러 찾아올 때마다 쉽게 놓을 수 없다는 책임감도 크다.둘째 아들을 낳고 35년간 긴장 상태로 달려오며 체력이 떨어지다 보니, 이제는 다른 사람이 대표를 맡고 나는 뒤에서 서포트하는 방식을 동료들과 고민하고 있다. 지칠 때 나를 회복시키는 유일한 방법은 길동무, 활동가, 마을 친구들과 나누는 '수다'다.""사랑방을 만들어 관계를 잇는 사부작 운동의 의미를 알아봐 주신 분들이 소셜 미디어를 통해 타 지역에서도 후원을 해주신다. 하지만 후원금만으로는 최저임금을 맞추기 어려워 나와 다른 부모 활동가 등 상근자들이 급여를 다 받아 가지 않고 최소한의 활동비만 가져가며 일한다. 후원금은 인건비로 쓰고 운영비를 위해 연말·연초마다 공모사업 지원서를 쓰는데 이 구조에서도 벗어나고 싶다.간혹 사부작 규모를 키우면 어떻겠냐는 질문도 받지만 바람직하지 않다고 본다. 청년 한두 명만 있어도 엄청난 에너지가 생기기에 10~20명씩 모이면 지금처럼 깊은 관계를 맺을 수 없다. 10명 이하인 지금 규모가 적당하며, 한 곳을 키우는 대신 동네마다 사부작이 생겨나야 한다.""서울시가 2020년 시작했다가 2023년 폐지하며 400명을 해고한 '권리중심 중증장애인 맞춤형 공공일자리'와, 2022년 사부작이 연 '발달장애와 마을 포럼'에서 김도현 활동가가 설명한 노동의 확장 개념에서 가져왔다. 무언가를 빠르고 효율적으로 생산하는 것만 노동이라 정의하면 대다수 중증장애인은 사회에서 노동할 수 없는 존재로 규정된다.하지만 최중증 장애인이 하루하루를 살아가며 이웃과 관계를 맺고, 지역의 관계망을 만들어 사회를 변화시키는 일 역시 가치 있는 노동이다. 그림을 그려 전시하고, 함께 춤추고, 카페에서 우유팩을 수거해 휴지로 바꿔 기부하는 청년들의 움직임 하나하나를 '마을공공시민노동'으로 정의하고, 마을에서 따로 모은 기금으로 매달 지역화폐 '모아'와 현금을 지급한다.""타 지역에서 사부작에 관심을 갖고 찾아오셔도, 상근자들이 최소 급여만 받고 일하는 지금의 방식으로는 모델을 지속하기 어렵다고 보신다. 지속 가능성을 고민하다 나온 것이 조례 개정이다. 실생활에서 체감되지 않던 마포구와 타 지자체의 발달장애인 지원 조례를 살펴보니, 상위법인 발달장애인법에 명시된 수많은 권리 조항이 지자체 조례에서는 모두 빠져 있었다.게다가 상위법과 조례, 정부의 통합돌봄 어디에도 '지역에서 관계를 맺으며 살아가야 한다'는 내용이 없었다. 어르신들에게 경로당이 있듯 발달장애인이 10명쯤 사는 지역마다 주민과 관계를 맺는 허브가 있어야 한다는 상징적 의미로 '1동 1사부작'을 내걸었다. 내년 3월 발의를 목표로 '관계 중심의 지역 돌봄 생태계 지원'을 마포구 조례에 최초로 명문화해 다른 지역에서도 근거로 삼을 수 있게 하려 한다.""내가 카페에서 일하고 있으면 정찬이가 들어와 바닐라라떼를 마신 뒤, 화장실에 갔다가 사장님에게 '휴지'라고 말한다. 사장님이 휴지가 떨어진 걸 알아듣고 건네면 정찬이가 직접 채워 넣는다. 다른 청년은 들어와 그림을 그리다 음료는 안 마시고 '오늘 좀 쉬었다 갈래요' 인사하며 나간다.여름날 훌라 연습이 끝나면 마을공공시민노동으로 지역화폐 '모아'를 모은 청년이 음료를 쏜다. 길동무들이 한 테이블에서 수다를 떠는 동안 거리를 두는 게 편한 청년들은 흩어져 다른 손님 옆자리에 앉고, 손님들도 늘 보던 모습이라 아무렇지 않게 할 일을 하거나 인사를 나눈다. 그런 풍경이 동네마다 펼쳐졌으면 좋겠다."