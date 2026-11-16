엄마 나누다 어느새 눈물이... 이런 출판기념회는 처음입니다

큰사진보기 ▲스승 현경 교수와 작가의 꿈유니언 신학대학 현경 교수가 축사를 통해 김영순 작가의 오프브로드웨이 데뷔 시절 일화부터, '별천지(조선 판타지 마을)'를 만들겠다는 원대한 꿈을 소개하며 "영순위(0순위) 화이팅!"을 외치고 있다. 포스터 속 현경 교수의 소개. ⓒ 엄원식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲어머니의 편지와 저자의 시간출판기념회 현장에서 김영순 작가가 어머니의 손 편지를 화면에 띄워둔 채, 어머니와의 애틋한 일상을 참석자들에게 진솔하게 들려주고 있다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲감동과 눈물이 함께한 《잘했다, 잘했어》 출판기념회 포스터지난 11월 14일 서울 마포구 청년문화공간 JU에서 열린 김영순 작가의 감성 에세이 《잘했다, 잘했어》 출판기념회 공식 포스터. 행사의 다정한 사회를 맡은 개그맨 이홍렬과 뭉클한 3부작 축사를 전한 유니언 신학대학 현경 교수(소울코치)의 소개가 나란히 담겨 있다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사에 첨부된 사진(작가의 손 편지, 출판기념회 현장, 책 표지 등)은 모두 직접 촬영했습니다. 한 권의 책을 매개로 수많은 인연이 모여 눈물과 웃음을 나누는 모습은 근래 보기 드문 감동적인 풍경이었습니다. '십시일반' 마음을 모은 이 따뜻한 출판기념회의 온기가 독자들에게도 고스란히 전해져, 꽁꽁 얼어붙은 출판계 불황을 조금이나마 녹이고 새로운 활로를 여는 작은 희망의 불씨가 되기를 진심으로 바랍니다.

지난 14일 서울 마포구 청년문화공간 JU에서 열린 연극 연출가 김영순 작가의 감성 에세이 <잘했다, 잘했어> 출판기념회는 한 권의 책이 사람과 사람을 이어 어떻게 세상을 데울 수 있는지 보여준 한 편의 연극 같았다. 천개의 정원 유은영 편집인의 식전 진행으로 시작된 이날 행사의 공식 명칭은 '김영순과 함께하는 나의 엄마, 우리 모두의 엄마 이야기'였다.김영순 작가 가족의 가훈은 '십시일반(十匙一飯)'이다. 열 숟가락(十匙)이 모여 밥 한 그릇(一飯)이 된다는 뜻으로, 여럿이 조금씩 힘을 합치면 한 사람을 거뜬히 도울 수 있다는 의미다. 그 가훈처럼 이날 행사는 여동생이 뭉근하게 끓여낸 대추차와 손수 준비한 다과 세트를 나누며 시작됐다. 50여 명의 지인들이 십시일반 마음을 모아 자리를 빛냈다.행사는 첫 축사부터 짙은 눈물바다가 되었다. 대학 졸업 후 막막하던 시절 아르바이트생으로 찾아와 십수 년을 함께해 온 극단의 진서혜 조연출(현 새내기 엄마)은 "연출님은 내게 엄마 같은 분이셨고, 인생의 고비마다 좋은 이야기로 나를 이끌어주셨다"며 왈칵 울음을 터뜨렸다.보은(報恩)의 축가도 이어졌다. 합창단 '그날'의 단원이자, 과거 자신의 출판기념회를 연출해 주었던 은혜를 갚겠다며 달려온 황희석 변호사는 애틋한 가곡 <님이 오시는지>를 열창해 가슴을 먹먹하게 했다. 극 중 '종수' 역을 맡았던 배우이자 트로트 가수 이종박은 책 속 '엄마의 트로트'에 등장하는 곡 <내 나이가 어때서>를 구성지게 불러 분위기를 한껏 달궜다.책의 표지를 디자인한 이진만 원장의 사연도 깊은 여운을 남겼다. 오른손이 불편해진 뒤 왼손으로 붓을 쥐고 남해 '소망의집, 사랑의집'에서 25년간 발달장애인들에게 미술을 가르치고 있는 그는, 조건 없는 사랑을 내어주는 책 속 어머니의 품을 따뜻한 표지로 완벽히 구현해 냈다.아픈 사람들을 치료하며 오랜 봉사를 이어온 최병학 원장 역시 "김영순 선생은 참으로 생기발랄하며 삶을 대하는 자세가 훌륭하다"며 진심 어린 찬사를 보냈다.이 모든 감동의 릴레이를 물 흐르듯 이끈 것은 개그맨 이홍렬의 품격 있는 진행이었다. 연극 <여보 나도 할 말 있어>로 맺은 인연을 바탕으로, 그는 특유의 위트로 장내를 웃음바다로 만들면서도 행사의 본질을 끝까지 놓치지 않는 명품 사회를 선보였다.분위기가 무르익은 가운데 현장의 백미는 작가가 이끄는 '잘 살아온 인생, 울엄마 이야기' 시간이었다. 화면에 띄워진 것은 맞춤법이 삐뚤빼뚤한 팔순 노모의 손 편지였다. "이 사탕 먹고 엄마의 부족한 것을 사탕 녹이듯이 다 녹여버려라", "엄마라는 이름으로 보내는 사랑이야"라는 글귀와 작가의 진솔한 회고는 참석자들의 눈시울을 다시 붉히게 만들었다.이어 어려운 상황의 여성들을 기꺼이 도와온 미국 유니언 신학대학 현경 교수의 '3부작 축사'가 묵직한 감동을 안겼다. 가난한 유학생 제자의 뉴욕 오프브로드웨이 데뷔를 물심양면 도왔던 일화(1부)를 시작으로, 스승에게 넉넉하게 베푸는 제자를 향한 벅찬 안도감(2부)을 전했다. 마지막 3부에서는 "한국에 '조선시대 판타지 마을(별천지)'을 만들고 싶어 하는 영순의 꿈을 응원한다"며 "언제나 영순위(0순위) 파이팅!"이라는 외침으로 장내를 뜨겁게 달궜다.필자 역시 이날 예정에 없던 마지막 축사자로 마이크를 잡았다. 수많은 이들의 뭉클한 사연을 묵묵히 지켜본 뒤 든 생각은 하나였다."우리가 끊임없이 배우고 공부하는 이유는 결국 때에 맞는 말을 하고, 때에 맞는 행동을 잘하기 위함입니다. 김영순 작가야말로 그 배움의 가치를 삶 속에서 가장 잘 실천하며 주변과 어울려 살아가는 사람입니다.출판계 불황이라는 서늘한 현실 속에서도, 결국 사회를 따뜻한 방향으로 끌고 가는 것은 이런 십시일반의 끈끈한 인연이다. 모든 참가자가 자신을 향해 "잘했다. 잘했어"라고 위로를 건네며 클로징을 맞이한 이날의 행사처럼, 노모의 다정한 사랑은 이제 김영순 작가를 거쳐 세상의 수많은 인연에게 따뜻한 위로로 번져가고 있었다.