수능 직전 터진 AI 부정행위에 '초비상'... 청와대 "부정행위 용납 못해"

▲지난 4월과 7월 치러진 세무사 시험에서 최종 수석합격을 한 한원석씨가 15일 인공지능(AI)을 이용한 부정행위를 시인하고 자수했다. 유튜브 채널에 출연한 한씨 모습(유튜브 화면 갈무리) ⓒ 유튜브 화면 갈무리 관련사진보기