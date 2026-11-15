수능 직전 터진 AI 부정행위에 '초비상'... 청와대 "부정행위 용납 못해"

세무사시험 수석합격자의 AI 활용 부정행위 자백 직후 파장이 이어지는 가운데, 15일 청와대가 국가자격시험 전반에 대한 부정행위 의심 사례 전수조사를 실시하기로 했다. 국회도 관련 법개정에 나설 계획이다.
19일 치러지는 대학수학능력시험(수능)을 앞두고, 청와대는 AI안경 등 스마트기기를 이용한 부정행위를 차단하기 위한 대응에도 속도를 내기로 했다. 앞서 이례적 고득점으로 논란이 됐던 세무사시험 수석합격자가, 이날 오전 자신이 AI 기술을 활용해 부정행위를 했다고 자수하면서다(관련 기사: 수능 D-4 "AI로 부정행위" 자백 파장, 청와대 "매우 엄중" https://omn.kr/2kj75
).
청와대는 15일 오후 하준경 정책실장 주재로 'AI 활용 부정시험 확산 방지 긴급대책회의'를 열고 국가시험 부정행위 대응 방안을 논의했다. 청와대는 국가자격시험 전체를 대상으로 AI 활용 부정행위 의심 사례를 전수조사하고 재발 방지 대책을 마련하겠다고 했다.
특히 수능 관련해 청와대는 이와 유사한 AI 활용 부정행위가 발생하지 않도록 전체 수험생 대상 AI 기기 점검 절차 마련, 시험장별 AI 기기 판단 전담인력 배치, 수험생·감독관 교육 강화 등 시험장 관리 감독체계를 집중 점검했다고 밝혔다.
하 정책실장은 "시험의 공정성은 국민 신뢰와 직결되는 문제로, 어떠한 부정행위도 용납돼서는 안 된다"며 "다가오는 수능에서 AI를 활용한 부정행위가 발생하지 않도록 교육부 등 관계기관이 모든 가능성을 면밀히 점검하고, 열감지카메라 등 활용 가능한 방법을 총동원하되, 일반 안경이나 의료기기 착용 수험생의 위축 등 피해는 발생하지 않도록 시험 관리·감독에 만전을 기해 달라"고 당부했다.
청와대는 "경찰 등 수사기관에서는 부정시험 관련 사건 접수 시 신속하고 엄정하게 수사할 계획이며, 신종 수법이나 조직적 부정행위 등 중대한 범죄는 전담팀을 편성하여 배후까지 철저하게 수사할 계획"이라고 밝히면서, 오는 16일 국무총리 주재로 교육부, 노동부, 행안부 등 관계부처 차관회의를 개최해 'AI 활용 부정행위 대응방안'을 추가 논의하겠다고 알렸다.
청와대 이어 국회도 입법 움직임... 교육현장선 "감독 교사들에 더 큰 부담, 평가방식 논의 필요해"
국회에서도 관련 입법 움직임이 나오고 있다. 김문수 더불어민주당 의원(전남 순천갑, 민주당 교육특별위원장)은 16일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 AI안경 등 스마트기기를 이용한 시험 부정행위에 대한 제도적 대응을 촉구할 예정이다.
의원실은 '교육현장 AI부정행위 대응책 추진' 기자회견을 열겠다고 예고하며 "수능을 앞두고 AI기기를 이용한 부정행위가 잇따라 적발되는 가운데, 교육현장의 평가 공정성과 신뢰도를 지킬 수 있는 법률 개정안 추진 및 관계 기관 협조요청 등을 담은 기자회견을 하고자 한다"고 알렸다.
김 의원은 "'AI 부정행위'에 여러분의 미래를 걸지 말라"는 취지와 함께, 수능에서 AI를 통한 부정행위가 적발될 경우 응시제한 기간을 늘리는 방향으로 법 개정을 추진하겠다는 뜻을 밝힐 예정이다. 부정행위 적발시 현행 1년인 자격정지 기간을 최대 3년까지 늘리겠다는 것. 이는 지난달 29일 교육부 '수능 스마트안경 부정행위 대응 계획'에서 예고된 것이기도 하다.
국회 교육위원회 소속 김 의원은 지난 10월 7일 국정감사 질의 뒤에도 직접 AI 스마트글래스를 쓰고 이를 시연한 바 있다(관련 기사: [영상] 김문수 "AI 안경으로 입시 부정행위, 대책 있나" https://omn.kr/2k4gj
).
그는 당시 자신의 페이스북에 "오늘 국감 첫 질의에서 저는 실제로 국내에서 판매 중인 AI안경을 직접 준비해, 시험 문제를 바라보는 것만으로 AI가 답을 찾아주는 모습을 시연했다"며 "정직하게 시험을 준비한 학생들이 손해 보는 일은 없어야 한다. 교육 현장의 문제를 제대로 찾아내고, 실제 제도 개선으로 이어질 수 있도록 잘 준비하겠다"고 썼다.
다만 이를 둘러싸고 교육현장에서 나오는 우려도 크다. 전국교직원노동조합(전교조)은 15일 논평을 통해 "이번 AI를 활용한 세무사 시험 부정행위 사례로 당장 며칠 앞으로 다가온 수능시험의 감독 교사들이 더 큰 부담을 안게 되었다는 점을 심각하게 보고 있다"고 짚었다.
전교조 측은 "AI 기술과 스마트기기는 빠르게 발전하고 있는데, 정부의 부정행위 방지 대책은 스마트안경 등 일부 기기에 집중되어 있다. 더욱이 부정행위 의심 기기를 찾아내는 일은 여전히 감독 교사의 몫"이라며 "새로운 첨단기기가 계속 등장하는 상황에서 감독 교사들이 이를 일일이 식별하고 부정행위 여부까지 판단하기는 현실적으로 쉽지 않다"고 덧붙였다.
이들은 "부정행위 방지 체계를 감독 교사 개인의 주의와 책임으로 메우려 해서는 안 된다"며 "무엇보다 이번 사건을 계기로 시험제도 자체를 돌아볼 필요가 있다. AI가 손쉽게 정답을 찾아내는 시대에, 수능과 내신을 포함해 우리 교육의 평가 방식을 어떻게 바꿔야 할지 사회적 논의를 시작해야 할 때"라고 지적했다.