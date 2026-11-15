최민희 발언 '후폭풍', 심판원 이첩... 대통령 더해 중진·초선도 나서

최민희 더불어민주당 최고위원의 비공개 당원 간담회 발언을 둘러싼 파장이 15일 당내 전반으로 확산하고 있다.
김민석 민주당 대표는 이날 저녁 최 최고위원 윤리감찰 조사 결과를 보고받고 중앙당 윤리심판원으로 이첩하도록 지시했다. 앞서 이재명 대통령이 최 최고위원 발언과 맞물려 개혁 정책 추진 의지를 강조하는 메시지를 내놓은 데 이어 초선 의원 모임 '더민초'도 대응 방안을 논의하기로 하면서, 최 최고위원에 대한 징계 절차와 친석(김민석)·친청(정청래)계 갈등이 새로운 국면을 맞고 있다.
다만 더민초 차원의 공동 대응 방향은 아직 정해지지 않은 상황이다. 더민초 핵심관계자는 15일 오후 5시께 <오마이뉴스>와 한 통화에서 이날 저녁 화상회의 개최와 관련해 "화상회의를 계획하던 도중에 기사가 나갔다"고 말했다. 화상회의 시간 또한 늦은 저녁 정도로만 얘기됐을 뿐 미확정이었다는 설명이다.
앞서 JTBC는 이날 더민초 소속 한 의원 발언을 인용해 최 최고위원의 자진 탈당을 요구하고 중앙당에 중징계를 촉구하는 방향으로 의견이 모일 것이라고 보도했다. 그러나 이 핵심관계자는 "여러 의견이 있다. 개별 의원님들 의견을 받았는데 '그런 의견이 있지 않겠냐'는 것"이라며 "아직 (의견을) 다 모아본 적은 없다"고 밝혔다. 일부 의원들 사이 자진 탈당이나 중징계 요구가 있을지 몰라도, 이를 더민초 전체 입장으로 볼 수는 없다는 취지다.
다만 당내 분위기는 좋지 않다. 한 초선 의원은 <오마이뉴스> 통화에서 "조사 결과를 봐야 하지만, (최 의원이) 징계를 피하기는 어렵지 않겠나. 계속된 대응이 중간 지대 의원들 마음이나 당원들 마음을 떠나게 만들고 있다"고 말했다. 또 다른 재선 의원은 "일단 윤리감찰 조사를 지켜보는 게 맞다"면서도 "'대통령 발언 녹취록'이 공개된 전후로 당원들 분위기가 많이 다르다. 상당한 분노가 느껴진다"라고 덧붙였다.
징계 절차는 본격화된 것으로 보인다. 민주당 공보국은 15일 오후 6시께 "김민석 당대표는 최민희 최고위원에 대한 윤리감찰단의 감찰 조사결과를 보고받고, 중앙당 윤리심판원으로 이첩을 지시했다"고 밝혔다.
한정애·박지원 등 중진들 나서서 반박... 대통령 "개혁 말하는 공인이 개혁 방해, 용납 어려워"
논란은 최 최고위원이 지난달 중순 경기 남양주시에서 열린 비공개 당원 간담회에서 이 대통령이 당대표 시절 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다는 취지로 발언한 사실이 알려지며 불거졌다. 직후 청와대는 해당 전언이 사실무근이라며 강한 유감을 표했고, 김민석 민주당 대표는 최 최고위원의 일련의 언행에 대한 윤리감찰을 지시했다(관련 기사: "최민희 제명하라, 친청계 사퇴하라"... 전면전 시작됐다 https://omn.kr/2kisv
).
최 최고위원은 지난 13일 기자회견에서 "이재명 대통령께서는 12월 3일 내란 후 일관되게 윤석열 탄핵을 주장했고 관철시키셨다"고 자신의 발언을 정정했다. 그러나 당시 이 대통령이 한덕수 전 총리와 협력하려 했다는 주장을 놓고 당내 반박이 이어졌다.
당 사무총장이기도 한 4선 한정애 의원은 14일 밤 페이스북에 '내란의 밤 그리고 윤석열 탄핵소추'라는 제목의 글을 올려 당시 국회 대응 과정을 시간대별로 설명했다. 한 의원은 2024년 12월 4일 새벽 국회가 계엄 해제 결의안을 가결했고, 같은 날 오후 민주당 등 야 6당이 윤 전 대통령 탄핵소추안을 발의한 사실을 언급했다.
한 의원은 "이재명 대통령(당시 당대표)의 지시에 따라 즉각적인 윤석열 탄핵소추가 이뤄졌다"며 "어느 지점에 윤석열 하야가 끼어들 틈이 있느냐"라고 반문했다. 이어 "이재명 대통령은 윤석열의 내란 후 하야를 이야기하지 않았다"며 "곧 2년이 된다. 그렇게 빨리 잊혀질 기억일 수는 없다"고 지적했다.
5선 박지원 의원도 페이스북에 당시 상황을 설명했다. 박 의원은 자신이 윤 전 대통령 탄핵소추안 가결 이후 헌법재판관 임명과 탄핵심판을 신속하게 진행하기 위해 당시 이재명 대표 위임을 받아 한덕수 전 총리와 협상한 사실은 인정했지만, 이는 탄핵심판을 위한 것이었다며 "왜 거기서 박지원이 나오느냐"고 되물었다.
최 최고위원은 비공개 당원 간담회에서 "한덕수도 손잡고 가시려고 했다. 그것의 논리를 제공한 게 박지원"이라고 발언한 것으로 전해졌다.
이 대통령도 15일 SNS에 '말이 아니라 행동으로'라는 제목의 글을 올려 개혁 정책 추진에 관한 입장을 밝혔다. 이 대통령은 이날 오후 X(구 트위터)계정에 "국민으로부터 권력을 위임받은 공직자는 그 권력으로 '인기 얻는 일'이 아니라 '국가와 국민에게 필요한 일'을 해야 한다"며 "진정한 개혁은 수많은 이해당사자의 반발을 피할 수 없는, 인기 없는 일"이라고 강조했다.
특히 이 대통령은 "개혁을 말하려면, '지지율 떨어지는 일을 했다'고 비난할 것이 아니라 (국민을 위해) 해야 될 일이냐 아니냐를 먼저 생각해야 하고, 나와 내 집단의 이익보다 국가와 국민 전체 이익을 먼저 생각해야 한다"고 썼다. 이어 "개혁과 대의를 말하는 공인이 그에 부화뇌동하거나 심지어 개혁의 이름을 빌려 개혁을 방해하는 것은 용납하기 어렵다"고 했다.
이 대통령은 '개혁과 대의를 말하는 공인'이 누구인지 밝히지 않았으나, 이는 최 최고위원을 겨냥했다는 해석이 지배적이다. 최 최고위원이 앞서 이 대통령의 농지 전수조사 지시를 비판했다는 내용의 보도 직후 나온 메시지인 탓이다.
앞서 최 최고위원은 지난달 중순, 지역 당원들과의 비공개 간담회에서 이 대통령 농지 전수 조사 지시에 대한 비판적 발언을 한 게 뒤늦게 알려져 논란이 됐다. 14일 보도된 녹취에 따르면 그는 당시 "그게 지지율의 아마 한 5%, 5%는 그것(농지 전수조사) 때문에 떨어졌다고 저는 본다"며 "그래서 예스맨이 문제가 되는 것"이라고 발언했다.
재차 글 올린 최민희 "제 잘못과 이 논란은 별개, 반·분·신에도 진상규명·책임 지워야"
최 최고위원은 15일 오전에도 페이스북에 다시 글을 올려 "제 기억 착오와 헷갈린 발언으로 이 대통령께 누를 끼치고 당원들께도 상심을 끼쳤다"며 사과했다. 이어 그는 "그러나 제 잘못과 반·분·신(반명·분열주의·신천지) 3자 비밀연합 논란은 별개"라며 "이 3자 비밀연합에 대해서도 진상규명과 책임 등 기존과 똑같은 기조로 처리해야 한다"고 재차 주장했다.
최 최고위원 윤리감찰을 둘러싼 당내 갈등은 친석계와 친청계의 대립으로도 이어지고 있다. 친청계인 최 최고위원과 이성윤·한민수 최고위원은 지난 13일 최고위원회의 불참 뒤 별도 기자회견을 열어 "윤리감찰을 해야 할 대상은 김민석 당대표"라고 주장했다. 반면 친명계 성향의 원외 조직인 더민주전국혁신회의는 최 최고위원의 제명을 촉구한 바 있다.
이런 가운데 초선 의원 모임인 더민초까지 대응 논의에 나서면서, 당내 계파 갈등은 격화되는 모양새다. 최 최고위원의 거취와 징계 수위를 둘러싼 논쟁은 당분간 계속될 전망이다.