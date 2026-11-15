최민희 발언 '후폭풍', 심판원 이첩... 대통령 더해 중진·초선도 나서

▲해명 나선 최민희 의원기자들을 '하이에나 떼'에 비유해 논란을 빚었던 최민희 더불어민주당 의원이 이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했었다는 취지로 발언한 것으로 파악돼 김민석 대표의 지시로 당 윤리 감찰단 감찰 조사를 받게 된 13일 최 의원이 국회 소통관에서 예정에 없던 기자회견을 열고 해명하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기