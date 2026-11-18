큰사진보기 ▲북촌문화센터에서 가야금을 연주 중인 송정아씨(앞줄)와 가야금 이채로와 앙상블 단원들. ⓒ 장혜정 관련사진보기

"남들이 해보지 못한 음악 여행과 무대 위 벅찬 보람 덕분에 지금의 삶에 만족합니다. 하지만 그 모든 과정을 다 알고 20대로 돌아가 다시 국악을 하겠느냐고 묻는다면, 하지 않을 것 같습니다."

"음악은 취미로 남길 것 같아요. 한 번도 안 살아본 다른 삶을 살아보고 싶습니다."

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"산조를 타면 연주자의 성격이 고스란히 드러나요. 음 하나하나에 그 사람의 감정이 담기니까요."

"누군가 불러주기를 마냥 기다리기보다, 스스로 자기 음악의 주체가 되었으면 좋겠어요."

큰사진보기 ▲서울돈화문국악당에서 열린 '돈화문 전통생활문화축제'에서 가야금 연주 중인 이진수씨. ⓒ 장혜정 관련사진보기

"가르치러 가는 날은 제게 힐링하러 가는 시간이에요. 만약 이걸 유일한 생업으로 삼았다면 마냥 즐겁지만은 않았을 것 같습니다."

"연주에만 몰입하기에도 시간이 턱없이 부족하다 보니, 홍보나 마케팅, AI 활용 같은 영역은 '내 일이 아닌 다른 분야'로 선을 긋는 경우가 많아요."

"가끔은 연주자들끼리만의 축제로 공연이 끝나는 것 같아 아쉬울 때가 있어요. 저는 관객과 함께 호흡하고 느끼고 싶습니다."

큰사진보기 ▲수림뉴웨이브 2025 '담양에서 온 소리' 공연 중인 가야금 연주자 서정민 씨. ⓒ 서정민 관련사진보기

"치열하게 고민하고, 마음껏 경험해라!"

"국악의 경계가 정확히 어디까지인지 사실 우리도 잘 모르기 때문이죠."

큰사진보기 ▲'국악의 미래를 묻다' 프로젝트를 함께 진행 중인 박혜림(왼쪽)씨와 필자의 가야금 연습 장면. ⓒ 장혜정 관련사진보기

"제가 다정한 사람이 되면, 국악을 처음 접하는 분들도 우리 음악에 더 좋은 첫인상을 갖지 않을까요?"

덧붙이는 글 | '국악의 미래를 묻다'는 다양한 세대와 직군의 목소리를 통해 전통음악의 현재와 내일을 탐색하는 연속 인터뷰 프로젝트입니다.

가야금 창작자이자 연주자인 서정민씨의 대답은 의외였다. 음악인으로서 이룬 성취에 만족하면서도 같은 길을 다시 걷지는 않겠다는 고백이었다. 가야금 연주자이자 교육자인 송정아씨에게도 물었다. 시간을 되돌려 안정적인 직장인의 삶과 음악인의 삶 중 하나를 선택한다면 무엇을 고르겠느냐고.반면 가야금을 전공하고 현재 인공지능(AI) 교육 분야에서 일하는 이진수씨는 생업이 아니기에 오히려 음악의 즐거움을 온전히 지킬 수 있다고 말했다. 세 사람 모두 어린 시절부터 가야금을 배웠고 지금도 음악을 사랑한다. 그러나 음악을 지속하는 방식과 직업으로서 국악을 바라보는 시선은 달랐다.우리는 흔히 국악의 미래를 이야기할 때 전통의 보존, 대중화, 해외 진출, AI와의 융합을 떠올린다. 하지만 평생 국악을 공부한 사람들조차 다시 같은 직업을 선택하기 망설인다면, 먼저 물어야 할 질문이 있다. 국악을 사랑하는 마음과 국악인으로 살아남는 일은 왜 서로 다른 문제가 되었을까.송정아씨가 가야금을 처음 만난 것은 초등학교 방과후 수업에서였다. 처음 배우러 간 날, 줄을 받치는 작은 나무 기둥인 '안족'이 쓰러져 있는 것을 보고 악기가 부서진 줄 알고 겁을 먹었다. 그때 선생님이 말없이 안족을 다시 세워주었다. 송씨에게 그 모습은 오래도록 잊히지 않는 기억이 되었다.가야금은 곧 그의 일상이 됐다. 어린 시절 끝까지 배우지 못한 성금연류 산조는 마음속 숙제로 남았고, 그 숙제를 마치고 싶어 음악을 붙들었다. 하지만 시간이 흐르며 산조란 끝낼 수 있는 과제가 아니라는 사실을 깨달았다.그에게 산조는 정해진 가락을 연주하는 기술이 아니라 자신의 내면을 들여다보고 손끝으로 표현하는 음악이다. 그러나 음악을 깊이 이해하는 일과 음악으로 생계를 유지하는 일은 달랐다.대학 졸업 후 국공립 악단과 문화재단, 강사 채용 등에 수없이 지원했다. 떨어질 때마다 좁은 취업의 문보다 자신의 실력을 탓했다. 졸업 연주 비용을 마련하기 위해 공연장 안내 아르바이트를 했고, 이후 약 10년간 대학 교직원으로 근무하며 연주를 병행했다.국공립 악단 입단은 오랫동안 국악 전공자에게 안정적인 생계와 음악적 성취를 동시에 보장하는 성공의 기준이었다. 하지만 그 자리는 극히 제한적이다. 한 명을 뽑는 자리에 백 명이 몰린다면, 선택받지 못한 아흔아홉 명은 실패한 음악인일까. 송씨는 이제 악단 밖에서도 자신만의 길을 만들어가는 음악인들을 응원한다.직접 공연을 기획하고 동료들과 팀을 꾸리며 자기 음악을 만들어가는 길도 있다는 것이다. 국악의 다양성을 이야기하면서 정작 국악인의 성공은 얼마나 좁은 기준으로 평가해 왔는지 돌아보게 된다.이진수씨는 다른 길을 선택했다. 열 살 무렵 가야금을 시작해 국악 고등학교와 한국예술종합학교에서 공부했다. 하지만 대학 졸업을 앞두고 고민이 찾아왔다. '음악 말고 나는 또 무엇을 할 수 있을까.'우연히 접한 교육 서적이 새로운 진로의 출발점이 됐다. 아동학 석사 과정을 거쳐 유아교육과 교육 행정, 사업 기획 분야에서 일했고, 현재는 AI 교육 분야에 몸담고 있다. 그렇다고 가야금을 놓지는 않았다. 여전히 연주하고 가르친다.그의 이야기는 '전공 이탈'이라는 익숙한 표현에 질문을 던진다. 국악 전공자가 다른 직업을 갖는 것은 정말 국악계를 떠나는 일일까. 오히려 다른 분야에서 쌓은 경험은 국악을 바라보는 새로운 시각이 됐다.이씨는 국악계가 전통을 지켜야 한다는 자부심만큼이나 외부 변화에 보수적인 면이 있다고 지적한다. 스승과 제자로 이어지는 전승 체계는 중요한 자산이지만, 새로운 시도를 받아들이는 데 걸림돌이 되기도 한다. 그는 25현 가야금이 등장했을 때도 전통에서 벗어났다는 반발이 있었지만, 오늘날에는 창작국악의 중요한 악기로 자리 잡았다는 점을 상기시켰다. 특히 그가 아쉬워하는 것은 관객과의 소통이다.좋은 연주를 만드는 일만큼 그 음악을 누구에게, 어떻게 전달할 것인지 고민해야 한다는 것이다. 이씨가 구상하는 공연은 흥미롭다. 서울 율곡로 터널 위 산책길에서 가야금을 연주하고, 관객이 스마트워치로 음악을 들을 때의 심박수 변화를 확인하는 실험이다. 공연장 좌석에 앉아 조용히 감상하는 대신 일상의 공간에서 우연히 음악을 만나고, 자신의 몸이 어떻게 반응하는지 살펴보는 것이다.그의 이야기를 들으며 국악의 대중화란 반드시 음악을 쉽고 가볍게 바꾸는 일만은 아니라는 생각이 들었다. 음악을 바꾸기 전에, 사람들이 음악을 만나는 방식을 바꿀 수도 있다.가야금 창작자 서정민씨는 국악의 미래를 전통과 창작의 균형에서 찾는다. 그는 대중화도 중요하지만 고전을 전승하고 보존하는 일 역시 소홀히 해서는 안 된다고 강조했다.10년이 지나도 변하지 않을 가치를 묻자 전통음악에서는 '산조', 창작음악에서는 젊은 연주자들이 지닌 '동시대적 감성'을 꼽았다. 오랜 세월 다듬어진 산조의 미학과 새로운 시대를 살아가는 창작자들의 감각이 함께 발전해야 한다는 뜻이다.최근 5년간 관람한 공연 중 가장 미래적이라고 느낀 무대로는 원일 감독의 <디오니소스 로봇>을 꼽았다. 동시대성을 보여준 과감한 시도였지만 다듬어야 할 부분도 있었다고 평가했다. 새로운 시도라고 무조건 환영하지도, 전통과 다르다고 배척하지도 않는 태도였다. 무엇보다 인상 깊었던 것은 젊은 음악인들에게 전한 조언이다.그는 후배들이 '국악다움'이라는 기준에 스스로를 가두지 않기를 바랐다.우리는 새로운 음악이 등장할 때마다 그것이 과연 국악인지부터 묻곤 한다. 하지만 아직 태어나지도 않은 음악의 경계를 누가 미리 정할 수 있을까. 전통은 변하지 않는 형식만을 뜻하지 않는다. 이전 세대의 음악을 배우고 해석하며 다음 세대의 감각으로 이어가는 과정이기도 하다.국악의 미래를 위해 필요한 것은 경계를 미리 긋는 일이 아니라, 새로운 시도가 충분히 실험되고 평가받을 수 있는 환경인지 모른다.세 사람의 이야기는 인공지능이라는 화두 앞에서 다시 만났다. 이진수씨에게 AI는 음악과 관객의 반응을 연결하는 새로운 도구다. 서정민씨 역시 국악의 발전에 도움이 된다면 기술을 긍정적으로 받아들일 수 있다고 보았다. 그렇다면 AI가 대체할 수 없는 음악의 가치는 무엇일까. 서씨는 '성음', 곧 연주자만이 지닌 고유한 소리를 꼽았다.그 답을 들으며 송정아씨의 말이 떠올랐다. 산조에는 연주자의 성격과 감정이 드러난다는 이야기였다. 두 사람은 다른 질문을 받았지만 비슷한 지점을 가리켰다. 음악에는 음높이와 리듬만이 아니라, 그 소리를 만들어온 사람의 시간이 담긴다는 것이다.AI가 명인의 음색을 정교하게 모방하고 새로운 가야금 선율을 만드는 시대가 올 수 있다. 그러나 어떤 소리를 재현하는 것과 그 소리가 만들어진 삶의 맥락을 이해하는 것은 다른 문제다. 수십 년간 악기를 익힌 몸의 기억, 무대에서의 실패와 성취, 세상을 바라보는 태도까지 소리의 일부로 받아들일 때 음악을 듣는 경험도 달라진다.기술이 인간의 연주와 비슷한 소리를 만들어낼수록 오히려 중요한 질문이 생긴다. 우리는 왜 특정한 사람의 연주를 찾아 듣는가. AI 시대 국악의 미래는 기술로 무엇을 만들 수 있는가뿐 아니라, 인간의 음악에서 무엇을 소중하게 여길 것인가에 달려 있을지도 모른다.세 사람의 이야기는 서로 달랐지만 하나의 질문으로 모였다. 국악을 사랑하는 사람들이 어떻게 하면 음악을 포기하지 않고 살아갈 수 있을까.송정아씨는 악단 입단이라는 좁은 성공 기준 밖에서도 음악인의 삶이 존중받기를 바랐다. 이진수씨는 국악이 익숙한 공연장을 벗어나 사람들의 일상으로 들어가기를 꿈꿨다. 서정민씨는 젊은 음악인들이 국악의 경계를 미리 정하지 않고 자유롭게 실험하기를 희망했다.세 사람의 답을 통해 국악의 미래를 위한 한 가지 방향을 발견했다. 바로 '국악과 관계 맺는 방식의 다양성'이다. 전업 연주자가 아니어도 평생 가야금을 연주할 수 있고, 악단에 속하지 않아도 자기 음악을 발표할 수 있으며, 국악을 전혀 모르던 사람도 산책길에서 우연히 만난 가락에 마음을 빼앗길 수 있는 사회. 전통을 지키는 연주자와 AI를 활용하는 창작자가 서로의 가치를 인정하고, 음악을 직업으로 선택한 사람과 취미로 즐기는 사람 모두가 국악을 이어가는 주체가 되는 사회 말이다.인터뷰를 마치고도 송정아씨의 어린 시절 이야기가 오래도록 마음에 남았다. 처음 가야금을 배우러 간 날, 쓰러진 안족을 보고 겁에 질렸던 아이. 그리고 그 작은 나무 기둥을 다시 세워주던 선생님. 송씨는 이제 자신도 국악을 처음 만나는 사람들에게 그런 다정한 어른이 되고 싶다고 했다.어쩌면 국악의 미래는 거창한 구호보다 이런 작은 경험에서 시작될지도 모른다. 누군가는 후배에게 악단 밖에도 길이 있다고 알려주고, 누군가는 산책길에서 낯선 가야금 소리를 들려주며, 누군가는 아직 국악의 경계를 단정하지 말라고 격려하는 일."다시 돌아간다면 음악은 취미로 남기겠다"는 고백은 국악에 바친 시간을 부정하는 말이 아닐 것이다. 오히려 음악을 사랑하는 일과 음악으로 살아가는 일이 반드시 같을 필요는 없다는 깨달음에 가깝다.국악의 미래는 모든 젊은이가 국악인이 되는 세상이 아니다. 누구나 자신에게 맞는 방식으로 국악을 만나고, 사랑하고, 오래도록 곁에 둘 수 있는 세상이다.