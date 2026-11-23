큰사진보기 ▲보은군이 제공한 자료에 따르면, 농어촌 기본소득 시범사업의 시범지역으로 선정된 후 보은군의 인구가 지속적으로 증가하고 있다. ⓒ 김경준 관련사진보기

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농림축산식품부가 추진하는 농어촌 기본소득 시범사업 지역인 충북 보은군에서 선정 5개월 만에 인구 증가와 지역 내 소비 확대라는 변화가 수치로 나타나고 있다.보은군에 따르면 지난 6월 11일 시범지역 선정 이후 10월 말까지 기본소득 관련 전입자는 1787명이다. 전출·사망자를 뺀 순증가는 899명으로, 선정 당일 3만 695명이던 인구는 10월 3만 1594명으로 늘었다. 5월 말 3만 716명에서 시범지역 선정 직전 인구가 소폭 줄던 흐름이 반전된 것이다. 다만 월별 증가폭은 7월 299명, 8월 69명, 9월 17명, 10월 28명으로 둔화하는 추세다.지역화폐 사용은 빠르게 이뤄지고 있다. 군은 8월(7~8월분 소급)과 9월 두 차례에 걸쳐 138억 원을 지급했고, 10월 29일 기준 112억 8200만 원이 사용돼 사용률이 81.7%에 달했다. 두 달 만에 지급액의 8할 이상이 지역 안에서 소비된 셈이다.지급 인원은 8월 2만 8072명, 9월 2만 8679명, 10월 2만 9133명으로 늘었고, 10월까지 누적 지급액은 186억 5800만 원이다. 사용 건수는 44만 352건이며, 사용액은 보은읍이 52%(58억 8800만 원), 면 지역이 48%(53억 9400만 원)였다. 면 지역 가맹점 비중(37.4%)보다 사용액 비중이 높다. 업종별로는 음식점(28.17%)과 편의점·슈퍼·마트(24.32%) 등 생활밀착형 업종에 집중됐다.가맹점도 늘었다. 7월 30일 1485곳이던 가맹점은 10월 31일 1637곳으로 152곳 증가했다. 보은읍이 51곳, 면 지역이 101곳 늘었고, 속리산면이 137곳에서 183곳으로 가장 많이 늘었다. 면 지역 가맹점 비중은 34.4%에서 37.4%로 3%포인트 높아졌다. 지난해 말(1356곳)과 비교하면 281곳 늘었다. 김일동 보은군 기본소득팀장은 전통시장 방문객과 매출이 늘었다는 얘기도 들린다고 전했다.그가 꼽은 가장 큰 변화는 '공동체의 활력과 회복'이다. 받기만 하던 어르신들이 이웃에게 밥을 사고, 자녀에게 식사를 대접하겠다고 나서는 모습이 늘었다는 것이다. 정기적으로 일정한 금액이 들어오면서 생활의 안정성과 소득 계획성이 생겼고, 골목상권의 버팀목 역할도 하고 있다고 평가했다.초기에는 민원도 적지 않았다. 과거 재난지원금처럼 지역 내 어디서나 자유롭게 쓰는 돈이 아니어서 불편하다는 반응이었다. 이에 군은 마을을 돌며 사업 취지를 설명했고, 지금은 어느 정도 안정됐다는 게 김 팀장의 설명이다.과제도 남아 있다. 가장 큰 불편은 면 지역 주민의 사용처 부족이다. 주유소·편의점 등에는 월 6만 원 한도가 있고 매출 30억 원 이상 가맹점에서는 쓸 수 없어 불만이 나온다. 군이 면 지역을 위해 운영할 이동형 푸드마켓도 운영 주체가 농협이어서 월 6만 원까지만 쓸 수 있다. 김 팀장은 이동형 장터의 사용 한도를 완화하는 등 지침의 유연성이 필요하다고 말했다.재정 부담도 크다. 국비 비율이 올해 40%에서 내년 50%로 오르지만 지방비 부담은 여전히 커서, 농업·복지 등 다른 사업이 제약받을 수 있다는 우려다. 안정적인 국비 지원과 국비 비율 상향이 필요하다는 것이 김 팀장의 입장이다.농식품부와는 정책 취지에 이견이 없다고 선을 그었다. 다만 17개 시범지역에서 비슷한 건의가 농식품부로 올라가고 있지만 시범사업 기간이라 수시로 지침을 고칠 수는 없고, 본사업 단계에서 틀이 마련될 것으로 보고 있다. 한편 지난달 27일에는 송미령 농림축산식품부 장관이 보은을 찾아 현장의 애로사항을 들었다.김일동 보은군 기본소득팀장은 지난 4일 기자와의 인터뷰에서 "지역에 사람이 모이고 지역 경제가 순환되는 효과가 있다고 보고 있다"며 "기본소득을 마중물로 살고 싶고 머물고 싶은 보은, 청년이 돌아오고 농촌이 활력을 되찾는 정책이 되도록 힘쓰겠다"고 말했다. 끝으로 농어촌 기본소득의 지속성을 위해서는 청년 창업과 새 일자리가 늘어나는 구조를 만드는 것이 중요하다고도 덧붙였다.