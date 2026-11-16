김포 단풍 명소에서 등산객들이 허공에 손 뻗는 이유

지난 15일 일요일 아침, 김포에서 단풍의 절정을 볼 수 있다고 소문난 곳을 찾았다. 그런데 이곳은 조금 독특하다. 산과 강, 바다가 모두 보이는 곳이다.

▲빨갛게 물든 단풍잎이 하늘을 덮고, 카메라를 위로 돌리자 갈색 잎 사이로 아침 해가 비쳤다 김지영 관련영상보기

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큰사진보기 ▲산 능선 너머로 염하가 길게 흐르고, 그 끝에 서해가 열린다. 산과 강, 바다를 한 번에 볼 수 있는 자리다 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲문수산 능선을 따라 이어지는 성벽. 해가 막 뜬 아침, 성벽 너머로 산줄기와 멀리 물길이 보인다. ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲벽 난간 위에 내려앉은 곤줄박이. 머리와 턱밑은 검고 이마와 뺨은 하얗고, 배는 밤색이다. ⓒ 김지영 관련사진보기

이곳은 바로 문수산성

큰사진보기 ▲등산객들이 손을 내밀자, 곤줄박이들이 날아들었다. ⓒ 김지영 관련사진보기

오르막은 쉽지 않았다. 숨이 턱까지 찰 때쯤이면 어김없이 보상이 따라왔다. 이른 아침 산의 공기는 맑았고, 나뭇가지 사이로 쏟아지는 햇살은 오를수록 환하게 빛났다.그중에서도 단연 최고의 보상은 단풍잎 사이로 보이는 풍경이었다. 붉고 노란 잎 너머로 물길이 길게 이어졌고, 그 끝에는 바다가 펼쳐졌다. 산 위에서 강과 바다를 한 번에 내려다볼 수 있는 곳은 어디서나 쉽게 볼 수 있는 장면이 아니다.이 물길이 염하(鹽河)다. 김포와 강화도 사이를 흐르는 좁은 해협이다. 한강, 임진강, 예성강의 강물이 흘러들고 서해 바닷물이 드나드는 곳이라, 강이면서 바다인 물길이다. 염하는 폭이 좁고 유속이 매우 빠르며, 밀물과 썰물의 영향으로 염분 농도가 뚜렷하게 변한다. 이름에 소금 '염(鹽)'자가 들어간 것도 이 때문이다.산 위에서 보면 이 물길이 어디서 와서 어디로 가는지 한눈에 들어온다. 왼쪽으로 눈을 돌려 따라가면 염하는 강화도를 끼고 흘러 서해 경기만과 이어진다. 반대로 오른쪽으로 거슬러 오르면 조강(祖江)을 만난다.김포문화재단에 따르면, 조강은 한강과 임진강이 합쳐지는 지점에서 시작하는 물길로, 한강 하구의 다른 이름이다. 예성강 물까지 함께 모이는 곳이다. 조강은 강화를 만나는 지점에서 두 갈래로 나뉜다. 하나는 황해도 쪽으로 흐르는 서쪽 물길이고, 다른 하나는 강화와 김포 사이로 내려오는 남쪽 물길이다. 이 남쪽 물길이 바로 염하다. 내가 서 있던 산 위에서 보는 염하는 한강의 마지막 물줄기가 바다로 나가는 길목이었다.중턱을 지나자 길 옆으로 돌담이 나타났다. 크고 작은 돌을 맞물려 쌓은 담이 능선을 따라 이어졌다. 길은 돌담을 따라 구불구불 위로 향했다. 돌담에는 아침 햇살이 비스듬히 닿아 있었고, 반대편 비탈에는 가을빛 낙엽 덤불이 펼쳐졌다.돌담은 정상까지 끊기지 않았다. 따로 방향을 찾을 필요 없이 담을 따라 걷기만 하면 됐다. 내가 가야할 길을 알려주니, 참으로 친절한 등산길이었다.드디어 정상에 도착했다. 그런데 독특한 장면이 하나 더 기다리고 있었다. 정상석 주변의 등산객들이 저마다 한 손을 허공으로 뻗고 서 있는 게 아닌가. 무슨 일인가 싶어 살펴보니, 작은 새들이 그 손끝에 차례로 내려앉고 있었다.옛부터 사람을 피하지 않는 습성 덕분에 등산객들의 사랑을 받는 텃새, 곤줄박이다. 새들은 사람 손을 무서워하기는커녕 이 손 저 손 옮겨 다니며, 정상에 오른 이들을 반겨 주고 있었다.작은 새의 날갯짓을 따라 시선을 조금만 넓혀 보면, 이곳이 단순한 동네 뒷산이 아님을 금세 알아차릴 수 있다. 정상석 뒤편으로 기와를 얹은 고풍스러운 누각이 위엄을 드러내고, 발아래로는 산등성이를 따라 굽이치는 옛 성곽의 윤곽이 한눈에 들어오기 때문이다. 새들이 자유롭게 날아다니는 이 성터는 과연 어떤 역사를 품고 있는 곳일까.이곳은 김포 최고봉 문수산(해발 376m)에 자리한 문수산성이다. 조선 숙종 20년(1694년), 강화 갑곶진과 함께 염하를 통한 외세의 침입을 막고 한양을 지키기 위해 쌓은 산성이다. 원래 6123m였던 성벽은 지금 4640m가 남아 웅장한 산세를 잇고 있다.오는 내내 발걸음을 이끌어 주었던 묵직한 돌담이 바로 선조들이 피땀으로 쌓아 올린 그 성벽이었다. 수백 년 전 적을 막기 위해 세워진 경계의 돌 위를, 이제는 평화로운 주말을 즐기는 등산객들이 걷는다.총칼과 긴장이 감돌던 요충지 위에 사람을 경계하지 않는 작은 새가 날아와 손끝에 내려앉는 풍경. 과거의 치열한 역사와 현재의 고요한 일상이 맞닿아 빚어낸, 이날 아침 내가 본 가장 평화로운 장면이었다.