앞으로 딸아이 노력도 의심받으면 어쩌지... 세무사 수석 자백이 남긴 것

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큰사진보기 ▲딸아이가 문제집 여백에 손 글씨로 꾹꾹 눌러 적은 필기 흔적. ⓒ 백수경 관련사진보기

15일 일요일 아침, 휴대폰에 속보가 떴다. 세무사 시험 수석 합격자가 부정행위를 자백했다는 것. 초소형 카메라로 시험 문제를 찍어 AI에 보내고 스마트폰으로 답을 확인했다고 한다. '거봐' 소리가 절로 나왔다. 그러고는 얼른 입을 다물었다. 바로 전날까지 괜히 생사람을 잡았나 싶어 미안해하던 참이었으니까.처음 그 성적을 본 건 수능을 엿새 앞둔 13일 금요일 밤이다. 평균 30점짜리 과목에서 100점을 받은 사람이 있다는 기사에서 화면을 넘기던 엄지가 멈췄다. 올해 세무사 1차 시험 네 과목 가운데 세법학개론, 회계학개론, 상법이 100점에 재정학이 97.5점. 하필 세법학개론은 응시자 평균이 30.18점인 과목이었다. 에이, 설마. 요즘 시험 뉴스마다 나오는 AI 안경이 곧바로 떠올랐고, 엄마들이 모이는 온라인 커뮤니티의 분통 섞인 글들도 고개를 끄덕이며 읽었다.그런데 기사를 더 읽다가 머쓱해졌다. 시험을 주관한 한국산업인력공단이 그날 내놓은 설명 때문이다. 감독위원 네 명 모두 의심할 만한 행동을 보지 못했고, 2차 시험 때 그의 자리는 감독관 바로 앞이었다는 것. 당사자도 안경으로 만점이 나온다면 공부를 왜 하겠느냐고 반박하고 있었다. 근거도 없이 남의 노력을 의심했구나.토요일에도 이따금 그 생각이 났다. 의심하는 데는 몇 초면 되는데 푸는 쪽은 얼마나 큰 품을 들여야 하는지, 높은 점수부터 의심하는 세상에서 아이를 어떻게 키워야 할지. 그럴 때마다 마음에 걸렸다.수석 합격자는 세무사 1·2차 시험은 물론 공인회계사 1차 시험에서도 같은 방법을 썼다며 서울경찰청에 자수서까지 냈다고 한다. 내가 떠올린 안경은 아니었다. 그래도 AI가 내놓은 답을 받아 적었다는 의심은 사실이었고, 정부는 그의 합격증 효력을 정지하는 방안을 검토하는 중이다.수능은 나흘 뒤. 시험장마다 스마트 안경 전담 인력을 둔다지만 이번에 드러난 도구는 안경도 아니었고, 전자기기를 모두 반입 금지해도 전용 탐지기 없이 사람의 눈으로 가려내야 하는 건 그대로다. 네 명의 눈을 피했다는 자백을 읽은 날이라 마음이 놓일 리 없다.학교는 어떨까. 교육부가 지난 9일 발표한 전수조사 결과를 보면 올해 전국 중·고등학교 내신 시험에서 스마트 안경 부정행위가 4건 확인됐는데, 그중 1건이 중학교다. 2학기 기말고사부터는 시험 날 아침마다 스마트 안경을 가졌는지 묻고 미리 걷는다는데, 안경만 걷어서 될 일인지 이제는 모르겠다. 내년 봄이면 딸도 중학생이 된다.딸은 책을 좋아한다. 한 달에 두세 번은 도서관에 가서 책을 한 아름 빌려 오고, 영어학원에서 읽으라는 원서도 도서관 서가부터 찾아본다. 읽다가 모르는 말이 나오면 포스트잇에 적어 그 페이지에 붙여 두는데, 반납할 때쯤이면 책마다 삐져나온 노란 꼬리가 몇 개씩. 이런 시간은 성적표에 적히지 않는다.언젠가 딸이 오래 붙들고 씨름하던 과목에서 처음으로 점수가 훌쩍 오른 날을 그려 본다. 나는 아마 그날 저녁 치킨부터 시킬 것이다. 그런데 누군가 "갑자기 왜 이렇게 올랐대?" 하고 말끝을 흐린다면, "안경 한번 벗어 볼래?" 하고 웃는다면, 그 한마디에 포스트잇을 붙여 가며 보낸 주말들이 통째로 의심받을 수도 있다.며칠 전이라면 지나친 걱정이라고 했겠지만 이제는 그렇게 말하기 어렵다. 평균 30점 과목의 100점이 정말로 제 실력이 아니었으니, 눈에 띄게 높은 점수를 보면 의심부터 하는 쪽이 오히려 조심성 있는 사람이 되어 버렸다. 수석 합격자도 자백하면서 사과하지 않았던가. 자기 때문에 다른 합격자들까지 의심받게 됐다고.자백 가운데 가장 오래 남은 말은 부정행위를 한 까닭이다. "부모님께 다시 한번 자랑이 되고 싶었다"는 것. 서른넷 된 아들의 그 말을 나는 부모 자리에서 읽었다.딸이 잘 본 시험지를 들고 온 날이면 나는 그걸 냉장고 문에 붙였고 친정에 전화도 걸었다. 포스트잇이 잔뜩 붙은 도서관 책은 한 번도 그렇게 자랑해 본 적이 없으면서. 엄마가 무엇을 내세우는지 딸이 모를 리 없으니, '자랑'이라는 말에 뜨끔할 수밖에.그래도 공부하라는 말을 거둘 생각은 없다. AI의 답을 받아 적은 답안지가 평균 30점 과목에서 100점을 받았다는 걸 알면서도 그렇다. 한 사람은 공개된 수능 문제를 실시간으로 풀어 보이겠다고 나섰고, 다른 한 사람은 자신이 시험장에서 한 일을 자백했다. 생중계가 지난 시험까지 증명해 주지는 못하겠지만, 의심이 닥쳤을 때 다시 꺼내 보일 수 있는 건 제 머릿속에 든 것뿐이다.딸에게 하는 말도, 내가 자랑하는 것도 조금 달라져야 할 것 같다. 공부는 하라고 하되 엄마의 자랑이 되라는 뜻으로는 들리지 않게. 우선 다음에 누가 딸 얘기를 물으면 점수 말고 포스트잇 얘기를 해 볼 생각이다.