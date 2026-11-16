1초 전의 나와 1초 뒤의 나는 다르다

큰사진보기 ▲김 주대 시인 문학 강연 듣기 ⓒ 이숙자 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 개인 브런치에도 실립니다.

가을비가 추적추적 내리고 있다. 왜 그런지 가을비에는 유난히 쓸쓸함이 묻어있다. 노란 은행님도, 빠알간 단풍잎도 함께 울고 있는 것 같아 나도 덩덜아 울고 싶어 코등이 시큰해 온다.우리가 살아가는 생이란 아프고 고달프고 서럽다. 무엇이 그리 서러운지 나 자신에게 물어보지만 딱히 꼬집어 표현하기 어렵다. 다만 슬픔을 살짝 밀쳐놓고 되돌아 또 다른 희망과 기쁨을 찾아 헤맸던 흔적을 나는 안다. 어떤 날은 그 마음의 이중성에 스스로 놀라기도 한다.사람의 이기심은 아픔보다 기쁨과 함께 하기를 소망한다. 어쩌면 살아가는 일이란 서러움을 걷어내고 더 나은 삶을 위해 매일 고군분투하는 일상의 연속일 것이다. 그렇게 우리는 살아가면서 수 없이 많은 만남을 이어가고 또 다른 이별도 동반한다.이 처럼 비 오는 날, 또 다른 만남을 위해 채 만식 문학관을 찾았다. 11월 14일, 김주대 시인의 문학 강연이 있는 날이다. 나는 김주대 시인을 만나기 전, 그의 그림을 먼저 만났다. 지인이 건네준 미니 달력에는 시와 그림이 함께 담겨 있었다. 작은 카 렌다에 실린 그 그림과 시가 참 근사했다. 사람이 좋아하고 표현할 수 있는 일이 이토록 많구나 새삼 나의 호기심과 여러 분야의 관심이 어디까지 뻗어갈 수 있을지 생각하며 놀란다.강의 실에서 만난 김 주대 작가님은 아담한 체구에 키도 작은 매우 유쾌한 분이었다. 시인은 사물을 바라보는 정신에 대해 이야기 했다. 사물 자체는 반복될 뿐 그 안에 특별한 변화가 없을 수 있지만, 그것은 응시하는 정신을 다르다고 했다. 같은 사물을 반복해서 바라보더라도 그 안에서 차이를 발견하고 새로운 의미를 찾아내는 것, 바로 응시하는 정신이 만들어 내는 변화를 끌어 내는 것.또한 미래는 현재에 예비 되어 있으니 지나간 과거를 걱정할 필요가 없다는 말도 마음에 남았다. 이어진 글쓰기 주제는 '유추 적 사고와 글쓰기' 였다. 그러나 시는 서정성과 유추 적 만으로 완성되지 않는 다고도 했다. 시에도 마지막이 중요하며, 매 순간 매 초가 새로운 시작이라고 한다.세상을 바라볼 때 때로는 반대편에서 바라보는 것도 진실을 알아보기 위한 방법이 라고 도 했다. 시의 소재는 특별한 곳에 있는 것이 아니라 우리 주변에 널려있다. 모든 사물을 유추해 보고 유머와 역동의 힘을 빌려 새로운 의미를 찾아내라는 말씀이었다.그중에서도 내 마음에 오래 머 문 것은 '시작'에 관한 이야기였다. 시작은 특별한 어느 순간이 아니다. 모든 순간이 새로운 순간이며 새로운 출발이고 시작이라는 것이다. 극단적으로 1초 전의 나와 1초 뒤의 나는 분명히 다르다. 나는 늘 새로운 시작 앞에 서 있는 셈이다.무엇인가 이루었다고 생각하는 순간에는 우리는 어떤 끝에 도달한 것이 아니다. 이미 또 다른 시작점에 서 있을 뿐이다. 생각해 보면 참으로 그렇다. 나이가 들어서도 배우고 싶고, 새로운 것을 만나면 호기심이 생기고, 글을 쓰고 그림을 그리며 나를 표현하고 싶어 하는 마음도 그런 이유일 것이다.시인의 색깔을 저마다 다르다. 같은 사물을 바라보아도 시인마다 느끼는 감정과 표현하는 방식이 다르다. 내가 이처럼 여러 시인의 강연을 찾아다니며 듣고 공부하는 이유도 어쩌면 나만의 색깔을 만들어 가는 과정인지 모른다.가을비가 내리는 날, 나는 또 하나의 배움을 만났다. 삶은 끝없이 자신을 새롭게 발견해 가는 과정인지도 모른다. 흔들리는 마음으로 살아가는 우리에게 필요한 것은 어쩌면 그 흔들림을 외면하지 않고 다시 시작하는 용기일 것이다. 오늘도 나는 새로운 시작 앞에 서 있다.