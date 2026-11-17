오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

지난해 봄부터 오도이촌 생활을 시작했습니다. 금요일 퇴근 후, 주말에 특별한 일이 없는 한 시골 쉼터 '느루뜰'로 향합니다. 이 글은 시골 쉼터에서 '사는 이야기'입니다.

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"온통 가을이다. 살 것 같다. 이래서 시골에 와야 한다니까."

"상추 싹 났는지 봐."

"벌레가 먹는다는 것은 맛있고 건강하다는 뜻이고 사람에게도 좋다는 거지. 그러니까 되는대로 키우자."

큰사진보기 ▲한랭사를 씌우고 벌레를 잡아주며 키운 무를 처음으로 솎아냈다. ⓒ 이정미 관련사진보기

큰사진보기 ▲아삭 달큼한 무 나박김치 ⓒ 이정미 관련사진보기

큰사진보기 ▲가지, 당근, 고구마, 양배추를 쪄서 간편 저녁상을 차렸다. ⓒ 이정미 관련사진보기

지난 토요일(14일)에는 종일 가을비가 부슬부슬 내렸다. 농막 이웃인 양박사님이 금요일에 '군고구마 회동' 하자고 문자를 보내왔지만 비와 감기 기운을 핑계대며 오랜만에 집에서 뒹굴거렸다. 일요일 아침, 일어나 창밖을 보니 비 안개가 자욱하게 끼어 시야를 완전히 가리고 있었다. '일기 예보에서 기온이 올라 쾌청할 거라고 했는데' 하고 생각했다.성당 차봉사가 끝나면 곧바로 시골에 가자고 남편에게 일러 두었다. 해가 높아지면서 안개는 걷혔고 동네 앞 가로수에는 턱밑까지 찾아든 가을이 햇살 아래 반짝거렸다. 점심 먹고 출발하면 두 시간 정도 밖에 머물 수 없지만, 채소와 꽃들이 보고 싶어 서둘렀다.느루뜰에 도착하니 가을은 한층 깊어져 있었다. 비를 맞은 채소들은 가을 빛에 더욱 푸릇푸릇했다.감기 기운으로 무거웠던 머리가 맑아지는 것 같았다. 남편이 새로 씨앗을 뿌린 상추 두둑에 덮어 둔 하얀 부직포를 열어 보라고 재촉했다. 싹이 총총총 하나도 빠짐없이 빼곡하게 났다. 올해는 가을 상추에 메뚜기가 꼬여들어 재미를 보지 못했다. 상추 씨앗을 뿌리기엔 너무 늦은 시기지만 보온을 잘해주면 12월까지 먹을 수 있지 않을까 하며 새로 상추 씨앗을 뿌렸다. 잎을 어느 정도까지 키울지 모르겠지만 싹을 틔워 고마웠다.지난 9월에 무씨를 뿌리면서 한랭사를 씌워 주었다. 조금의 농약도 사용하지 않는 것이 우리가 정한 농사 원칙이기 때문에 벌레가 잘 꼬이는 무를 위해 농자재 가게에서 구입했다. 무를 키우면서 알게 된 점은 한랭사를 해도 벌레가 생긴다는 것이다. 무싹은 정말이지 예쁘게 잘 났다. 그런데 어디로 들어갔는지 알 수 없지만 한랭사 안에 애벌레가 생겼고 메뚜기도 날아다녔다. 애벌레와 메뚜기는 부드러운 무잎을 갉아 먹었다. 남편은 시골에 올 때마다 한랭사를 걷어내고 벌레를 잡고 다시 씌우는 일에 정성을 쏟았다.그렇게 돌본 덕분인지 잎에는 군데군데 구멍이 뚫렸지만 용케 잘 자라 제법 무 모양을 갖추었다. 어르신들 밭의 무에 비하면 빈약하기 짝이 없지만 나로서는 이만하면 성공이다.무 뿌리가 잘 굵어지도록 알이 작은 것을 중심으로 솎아내었다. 무 머리는 맑은 연두색이다. 몸통은 새하얗다. 알이 작지만 조직이 알차고 매끈했다. 이 정도로 자라줘서 얼마나 기특한지 모르겠다. 지난해는 벌레가 잎을 몽땅 갉아먹어서 실패했다. 한랭사 덕분에 올해는 내 손으로 키운 무를 맛볼 수 있게 된 것만으로 감사하다.무 뿌리는 나박김치를 담그기 위해 따로 잘라 내고, 무청은 깨끗하게 씻어 데쳐서 집으로 가져왔다. 집으로 가져온 무를 납작하게 썰어 소금에 절였다. 무에 알맞게 간이 배고 숨이 죽으면 가볍게 헹궈 양념에 버무린다. 어머님이 만들어 주신 김치 양념이 있어 얼마나 요긴한지 모르겠다. 며칠 전 시누가 나박김치를 주길래 가을무 특유의 아삭함이 살아있어서 맛있게 잘 먹었다. 느루뜰 무는 알이 작지만 수분이 적당하니 맵지 않고 달큼했다.데친 무청은 된장을 풀어 시원한 시래깃국을 끓였다. 나는 들깨가루와 팽이버섯을 넣은 시래기 국을 좋아한다. 주말에 기본 반찬을 준비해 두면 평일이 한결 수월하다.8월 가뭄이 극심해 9월이 되어서야 당근 씨앗을 뿌렸다. 파종이 늦었기에 뿌리가 제대로 굵어질지 걱정했다. 당근을 보며 시간은 그저 흐르는 것이 아니구나 생각한다. 차근차근 자라더니 지금은 딱 먹기 좋을 만큼 굵어졌다. 찬찬히 자라서 일까, 기온차를 견디며 영양을 모아서 일까, 여름 당근 보다 더 달큼하다. 한 뿌리 캐서 흐르는 물에 흙을 씻어 내고 생으로 베어 먹어보니 연하고 부드러웠다.색도 투명한 주홍으로 예쁘다. 채소를 키우기 시작한 후로 나는 가능한 한 제철 채소를 밥상에 올리고 있다. 당근은 매일 아침 샐러드에 넣어 먹지만 수확한 양이 많을 때는 찜기에 쪄서 반찬으로도 먹는다. 양배추가 제철이라 함께 찌면 간편하다. 나는 양념이 무거운 음식보다 재료 본연의 맛을 느낄 수 있는 조리 방법이 좋다. 찌기는 조리 시간이 짧고 손쉬운 조리법이라 선호한다. 채소를 찌면 부드러워 소화도 잘되고 영양 흡수도 좋아진다.간편하게 저녁을 먹고 싶은 날에는 양배추, 당근, 고구마, 가지를 조금씩 넣어 한번에 찌면 제법 괜찮은 밥상이 된다. 속이 편해 수면의 질도 좋아지는 것 같다. 지난 주말에 이웃의 밭에서 고구마를 캤다. 한 박스 가득 선물로 받아서 아침, 저녁, 간식용 탄수화물로 먹고 있다. 삶은 달걀이나 두부를 곁들이면 단백질을 섭취할 수 있고, 만두를 함께 쪄 내면 배가 든든해진다.당근은 익히면 생으로 먹을 때보다 부드러워지고 단맛도 한층 살아난다. 올리브오일을 살짝 곁들이면 베타카로틴 같은 지용성 영양소를 흡수하는 데도 도움이 된다. 별다른 양념 없이도 채소 본연의 맛을 즐길 수 있으니 찜 요리만큼 간편하고 좋은 조리법도 없다.채소로 차린 밥상은 눈과 마음과 속을 함께 가볍게 해준다. 냄새도 맛도 연하다. 은은한 단맛과 향이 입안에 오래 머문다. 흙과 바람, 이슬과 햇살을 머금고 자라 사람을 이롭게 한다. 직접 길러 거두고 다듬고 조리해서 그 이로움을 받는 것은 소소하지만 비할 바 없는 기쁨이다.