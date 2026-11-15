세무사 수석의 '부정행위' 자백... 가장 참담했던 대목

큰사진보기 ▲지난 4월과 7월 치러진 세무사 시험에서 최종 수석합격을 한 한원석씨가 15일 인공지능(AI)을 이용한 부정행위를 시인하고 자수했다. 유튜브 채널에 출연한 한씨 모습(유튜브 화면 갈무리) ⓒ 유튜브 화면 갈무리 관련사진보기

"부모님의 자랑이 되고 싶었습니다."

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"서로 돈 주고 거래했는데 뭐가 문제예요?"

큰사진보기 ▲대학수학능력시험(수능)이 나흘 앞으로 다가온 15일 서울 성북구 강북종로학원에서 수험생들이 공부하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 오랫동안 중·고등학교 교단에서 아이들을 가르쳤으며, 최근 교육 현장의 이야기를 담은 책 《학교라는 이상한 세계》를 펴냈습니다.

AI를 이용해 세무사 시험에서 부정행위를 저지른 수석 합격자가 털어놓은 말이다. 부모의 자랑이 되고 싶었다는 사람이, 정작 부모에게 떳떳할 수 없는 방법으로 수석이 되었다.나는 그의 부정행위 수법보다 이 고백이 더 오래 마음에 남았다. 자신의 미래를 위한 합격이 어쩌다 부모에게 자신을 증명해야 하는 일이 되었을까.2026년 세무사 시험에서 수석을 차지한 30대 남성은 1차 시험 160문항 중 단 한 문제만 틀렸다. AI 부정행위 의혹이 제기되자 강하게 부인했지만, 15일 공개된 영상에서 세무사 1·2차 시험과 공인회계사 1차 시험에서 전자기기와 생성형 AI를 이용한 부정행위를 인정했다.그는 직장을 그만두고 자영업에 도전했으나 뜻대로 되지 않았고, 30대에 전문직 시험을 준비하면서 언제 합격할 수 있을지 몰라 두려웠다고 했다. 부모에게 실망스러운 모습을 보이는 자신이 싫었고, 다시 부모의 자랑이 되고 싶었다고 했다.그 말이 진심인지, 해명인지는 알 수 없다. 그러나 그의 부정행위가 정직한 수험생들의 기회를 침해하고 시험에 대한 신뢰를 무너뜨린 것은 분명하다. 그 책임은 온전히 당사자에게 있다.그럼에도 그가 꺼낸 '부모의 자랑'이라는 말 앞에서 멈춰 서게 된다. 그 말에는 우리 사회가 오랫동안 성공에 부여해 온 뒤틀린 의미가 비쳐 보이기 때문이다.우리 사회에서 자식의 성공은 종종 부모의 성공이 된다. 명문대에 합격하면 효도했다는 말을 듣고, 의사나 변호사 같은 전문직이 되면 집안의 경사가 된다. 반대로 입시에 실패하거나 취업이 늦어지면 자식은 부모 앞에서 고개를 들기 어려워한다.성공은 효도가 되고 실패는 불효가 되는 사회. 교육이 계층 상승의 중요한 통로였던 우리 사회에서 부모는 자녀 교육에 시간과 돈을 쏟아부었다. 자녀의 성공은 가족 전체의 성취가 되었고, 학벌과 직업은 개인의 능력뿐 아니라 집안의 체면까지 좌우했다. 그러는 사이 자녀는 자신의 미래를 위해 노력하면서도 부모의 기대에 보답해야 한다는 부담까지 떠안게 되었다.이러한 압박은 조사에서도 확인된다. 보건복지부와 한국보건사회연구원의 '2023년 아동종합실태조사'에 따르면, 평소 스트레스를 느낀다고 답한 9~17세 아동·청소년의 34%가 그 원인으로 부모의 성적 압박을 꼽았다.부모가 직접 성공을 강요하지 않아도 자녀는 사회가 무엇을 칭찬하고 무엇을 부끄러워하는지 감각적으로 배운다. 실제로 그 수험생의 부모가 어떤 기대를 했는지는 알 수 없다. 그러나 그가 자신의 잘못을 설명하면서까지 합격을 부모의 자랑과 연결했다는 사실은 의미심장하다.오랫동안 중·고등학교 교단에서 아이들을 가르치며 직접 겪은 일이다. 정시를 준비하는 학생들과 수시를 준비하는 학생들이 수행평가 카드(담당 교사가 학생 이름 없이 수행평가 카드를 A~E까지 발급하고, 학기 말에 누적개수로 수행평가 총점수를 매김)를 돈으로 거래했다. A등급은 3천 원, B등급은 2천 원이었다. 내신 성적이 필요한 학생은 카드를 샀고, 필요하지 않은 학생은 팔았다. 이유를 묻자 아이들은 되물었다.아이들에게 성적 거래는 합리적인 선택이었다. 배움의 결과인 성적조차 돈으로 얻을 수 있는 상품이 된 것이다. 세무사 수험생의 부정행위와는 성격과 책임이 다르지만, 두 장면은 원하는 결과 앞에서 과정의 정당성이 얼마나 쉽게 밀려나는지 보여준다.교실에서 들었던 아이들의 말도 오래 마음에 남아 있다. 공부하는 이유를 물으면 "부모님께 인정받고 싶어서요"라고 답하고, 시험을 잘 보지 못했을 때는 자신의 실망보다 "부모님께 죄송해요"라는 말을 먼저 꺼내기도 했다.시험은 자신이 치렀는데 실패에 대한 죄책감은 부모를 향했다. 부모를 기쁘게 해주고 싶은 마음이 어느새 부모를 실망시켜서는 안 된다는 부담으로 바뀐 것이다.우리는 높은 점수를 받는 방법은 열심히 가르치면서, 낮은 점수를 받았을 때 자신을 어떻게 바라봐야 하는지는 충분히 가르치지 못했다. 경쟁에서 이기는 법은 강조했지만, 경쟁에서 졌을 때에도 자신의 존엄을 지키는 법은 소홀히 했다.오는 19일 치러지는 대학수학능력시험을 앞두고 교육당국은 AI 부정행위 대응에 나섰다. 스마트안경 등 전자기기 반입을 금지하고 시험장별 전담인력을 배치하는 등 감독을 강화하고 있다. 정직한 수험생들의 기회를 보호하기 위해 반드시 필요한 조치다.그러나 이번 사건이 드러낸 것은 시험 감독의 허점만이 아니다. 성공이 자신의 가치를 증명하는 기준이 될 때, 그 성공에 이르는 과정의 정당성마저 흔들릴 수 있다.좋은 대학과 안정된 직업이 삶의 기회를 크게 좌우하는 사회에서 부모는 자녀의 미래에 자원을 집중한다. 자녀는 그 투자를 사랑으로 받아들이면서도 언젠가 성취로 보답해야 한다는 부담을 느낀다.사랑이 투자가 되고, 성취가 보상이 되며, 실패가 빚이 되는 구조다. 누구도 처음부터 이런 관계를 원하지 않았을 것이다. 그러나 학벌과 직업에 따라 기회와 보상이 크게 달라지는 사회에서는 부모도 자녀도 이 경쟁에서 쉽게 벗어나지 못한다.같은 경쟁과 압박 속에서도 대다수 사람은 양심을 지키며 살아간다. 성공에 대한 욕망이 양심을 저버린 선택까지 정당화할 수는 없다. 다만 우리는 성공한 사람의 성취에 큰 박수를 보내면서도 합격하지 못한 사람의 정직한 노력에는 인색했던 것은 아닌지 돌아봐야 한다.우리는 자식이 얼마나 높이 올라갔는지는 자랑하지만, 어떤 길을 걸어왔는지는 자주 묻지 않는다.오랜 시간 묵묵히 땀 흘렸으나 끝내 합격증을 쥐지 못한 자식은 지금 우리 사회에서 부모에게 어떤 존재인가.