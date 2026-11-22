큰사진보기 ▲요새화 된 접경지 북쪽10월 28일 오전 경기도 김포시 애기봉전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경지 해안지역에 국경선 요새화 작업으로 생긴 전기철책과 전술도로가 해안을 따라 만들어져 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲북한이 '저격수'라고 명명한 초정밀 600㎜ 대구경 방사포 전투사격을 진행했다고 조선중앙통신이 30일 보도했다. 전투사격은 전날인 29일 진행됐으며, 김정은 국무위원장과 딸 주애, 부인 리설주 등이 참관했다. 2026.10.30 ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲한반도 평화공존의 길은 어디인가2026년 9월 개최된 제22기 민주평통 미주지역회의 평화공존 정책대화에서 이재명 대통령이 발언하고 있다. ⓒ 청와대 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이 정일영은 서강대 사회과학연구소 책임연구원으로 시민평화포럼 운영위원으로 활동하고 있습니다. 관심 분야는 북한 사회통제체제, 남북관계 제도화, 한반도 평화 체제 등으로, <한반도 리빌딩 전략 2025>, <한반도 오디세이>, <통일교육의 이해>, <평양학개론>, <북한 사회통제체제의 기원> 등을 집필했습니다.

북한이 군사분계선에서 '국경선 요새화' 작업을 진행하고 있다. 2023년 12월 김정은 위원장이 '적대적 두 국가 관계'를 선언한 이후, 국경 요새화 작업은 지금, 이 순간에도 계속되고 있다. 문제는 북한의 국경 요새화 작업 이후에 어떤 일이 벌어질지, 우리는 그것에 대비하고 있는지 하는 것이다.2023년 12월, 김정은 위원장이 1991년 '남북기본합의서'에서 선언한 남북관계의 특수성, 즉 '통일을 지향하는 과정에서 형성된 특수한 관계'라는 합의를 부정하는 폭탄선언을 했다. 그는 남북관계가 "더 이상 동족관계, 동질관계가 아닌 적대적인 두 국가관계, 전쟁 중에 있는 완전한 두 교전국 관계"라고 주장한 것이다.북한 당국은 먼저 '적대적 두 국가관계'를 제도화했다. 특히 2026년 3월 헌법을 개정하고 북한의 영역을 "남쪽으로 대한민국과 접하고 있는 영토와 그에 기초하여 설정된 영해와 영공"으로 명문화했다. 헌법에 영토 조항을 새롭게 추가하고 군사분계선을 국경으로 규정한 것이다.두 국가관계를 제도화한 북한 당국은 그들이 주장한 남북의 국경에 물리적 장벽을 세우기 시작했다. 2024년 4월경부터 소위 '국경선 요새화' 작업이 시작된 것이다.북한군이 진행하고 있는 국경 요새화 작업은, 지난 70년간 남북 육상 경계였던 군사분계선(MDL) 이북 비무장지대(DMZ)에 방벽과 철조망을 세우고 전방 지뢰지대와 후방 전술도로(불모지)를 조성하는 방식으로 진행되고 있다.문제는 북한의 국경 요새화 작업이 가져온 후폭풍이다. 먼저 군사분계선이 사라졌다. 군사분계선이 사라졌다니 무슨 말인가?1953년 정전협정에서 합의한 군사분계선은 하나인데, 남과 북 그리고 유엔군사령부(UNC, 이하 유엔사)가 주장하는 군사분계선은 서로 다르다. 아니 이게 무슨 말인가?1953년 7월 27일 유엔군과 북한군, 중국인민지원군은 정전협정을 체결하며 하나의 군사분계선(MDL)을 확정하고 1대 5만 축척 지도에 실선으로 표시했다. 지도상의 실선은 실제 현장에서 약 50m의 오차로 나타난다. 이를 보완하기 위해 유엔사와 북한군-중국인민지원군은 MDL을 따라 표식물 1292개를 설치하고 1953년 11월 이를 확정했다.정전협정 쌍방은 1973년 초반까지 MDL 표식물을 함께 점검하고 보수해 왔다. 하지만 1973년 3월 철원에서 한국군의 표식물 보수 작업 중 북한군 발포로 교전이 발생하고 상호 보복 조치가 일어나며 표식물 점검 및 보수 작업이 중단되고 만다.이후 50년이 넘는 세월 동안 군사분계선 표식물이 자연재해 등으로 훼손되면서 현재 200여 개만이 남아 있는 상황이다. 군사분계선이 불명확해진 상황에서 한국군과 북한군 그리고 유엔사까지 3자가 각각의 기준에 따라 군사분계선을 그으며 3개의 MDL이 존재하는 기형적인 상황이 지속돼 왔다.솔직히 이해하기조차 어려운 군사분계선의 불일치는 지난 50년간 비무장지대(DMZ) 안에서 잠들어 있었다. 하지만 북한군이 국경 요새화 작업 중 매설한 지뢰에 우리 장병 3명이 부상을 당하면서 수면 위로 드러난 것이다.더 큰 문제는 북한의 국경 요새화 작업이 마무리되면 정전체제 자체가 무력화될 수 있다는 점이다. 왜 그런가?북한군은 지금도 국경 요새화 작업을 진행하고 있다. 한국 합동참모본부는 북한의 국경선 요새화 작업이 2028년 후반기에 완료될 것이라 예상한다. 하지만 김정은 위원장이 요새화 작업을 다그치고 있는 상황에서 2027년에 마무리될 수 있다는 전망도 나온다.북한의 국경 요새화가 마무리되면 어떤 일이 벌어질까? 북한이 군사분계선을 '국경'으로 선언하고 요새화하는 것은 정전체제를 무력화하고 '두 국가관계'를 고착화하려는 시도로 읽힌다. 북한이 군사분계선 북쪽 비무장지대를 일방적으로 해소하면, 어떤 일이 벌어질까?북한이 군사분계선 북쪽 비무장지대를 해소한다면, 이는 정전협정의 심각한 변경을 의미한다. 결과적으로 군사분계선 이남의 비무장지대만이 남겨진 상태에서 유엔사가 이 지역의 정전체제를 홀로 관할하는 기형적인 형태가 등장할 것이다.1953년 체결된 정전협정에서 합의한 비무장지대는 군사분계선으로부터 쌍방이 각각 2km씩 남북으로 후퇴한 군사적 완충지대이다. 이 완충지대의 한 축이 사라지고 군사분계선 이남의 비무장지대만을 유지한다는 것은 용납될 수 없다.애초에 2024년부터 시작된 북한의 국경 요새화 작업을 안일하게 대처한 유엔사의 오판이자 스스로 존재 이유를 부정한 결과라 할 수 있다. 비무장지대에서 유엔사의 주권 침해 논란이 계속되는 상황에서 유엔사는 스스로의 역할을 방기하고 정전체제가 무너지는 것을 방치하고 있다. 그렇다면 유엔사의 존재 이유가 무엇이란 말인가?북한의 국경 요새화 작업은 단순히 군사분계선 이북 지역을 군사 요새화하는 작업이 아니다. 이는 한반도 정전체제를 해체하는 작업이다. 그렇다면 우리는 무엇을 할 것인가?첫 번째로, 대통령을 비롯한 정부 차원의 대응이 필요하다. 현재 북한의 국경 요새화 작업에 대해 국방부가 대응하고 있다. 남북 군사 당국 간 대화가 중단된 상황에서 유엔사를 통한 문제 해결을 시도하고 있다. 이제 군사 협상을 넘어선 국가적 대응이 필요하다.한반도 정전체제의 현상 변경은 한반도 문제를 넘어 동북아 평화를 위협하는 사안이다. 적극적인 정상외교가 필요하다. 단순히 정전체제를 유지하겠다는 접근으로는 문제를 해결할 수 없다. 이 기회에 한반도 정전체제를 평화 체제로 전환하기 위한 적극적인 평화외교가 필요하다. 이 과정에서 트럼프 대통령이 대화의 물꼬를 트는 역할을 담당할 수 있을 것이다.두 번째로, 군사분계선 획정을 위한 방안을 마련해야 한다. 남과 북, 유엔사가 각자 만든 군사분계선을, 협상을 통해 하나의 선으로 만드는 것은 불가능한 일에 가깝다. 반대로 합의된 군사분계선을 획정하지 못한다면 군사분계선 불일치로 인한 일상적 충돌이 발생할 것이다.그렇다면 모두가 합의하는 군사분계선으로부터 다시 시작해야 한다. 필자는 군사분계선의 획정은 정전협정에서 실선으로 그은 그 '지도'에서부터 시작해야 한다고 생각한다. 정전협정 당시 1대 5만 축척 지도에 그은 실선은 현장에서 약 50m의 공간으로 투영된다. 이 50m를 군사분계선으로 획정하면 어떨까? 군사분계선이 '군사분쟁선'이 되지 않도록 합리적인 방안을 마련해야 한다.세 번째로, 정전체제에서 스스로의 역할을 방치하고 주권 침해 논란을 불러온 유엔사의 존재 이유에 대해서도 진지한 논의를 시작해야 한다. 현재 '유엔군사령부'(UNC)는 유엔 사무총장이나 유엔 본부의 직접적인 작전 지휘를 받는 상설 유엔 평화유지군이 아니다. 유엔사는 미군의 지휘하에 있다.유엔사가 정전체제를 제대로 관리하지도 못하고 접경지역에서 한국의 주권을 침해하는 일이 반복되는 상황에서 유엔사가 한반도 평화에 정말 도움이 되는지 질문할 필요가 있다. 남북 군사분계선에서 평화유지를 위해 불가피하게 주둔해야 한다면, 현재의 유엔사가 아닌 유엔(UN) 평화유지군으로 대체하는 방안도 논의할 수 있을 것이다.마지막으로, 남북의 갈등은 접경지역 주민들의 피해로 전가되고 있다. 접경지역을 평화지대로 만들기 위한 노력이 필요하다. 최근 접경지역, 특히 민통선 안의 군사 통제가 더 강화되고 있다는 소식이 전해진다. 군사분계선에서 남북 간 갈등이 첨예해질수록 우리 군은 접경지역 주민들의 편의와 안전을 위해 더 노력하고 더 적극적으로 소통해야 한다.북한 김여정 조선노동당 부장은 대남 방송을 재개할 수 있다고 위협한 바 있다. 도대체 무엇을 위한 대남 방송인가? 남북 접경지역 주민들의 삶은 안중에도 없다는 것인가? 그 누구도 접경지역 주민의 평화를 파괴할 권한은 없다.우리 정부는 접경지역을 평화지대로 전환하기 위한 제도 개선과 지원을 흔들림 없이 추진해야 한다. 접경지역, 특히 민통선 안의 우리 국민들이 외부와 고립된 듯 불안해하고 있다. 정부뿐만 아니라 지방자치단체와 시민사회단체가 접경지역 주민들과 함께 평화를 위한 공감대를 형성하고 작은 평화 활동들을 함께해 나가야 한다.