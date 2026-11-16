겸재 정선이 순창 강천산에 들렸다면, 그렸으리라

큰사진보기 ▲우산을 쓴 사람들이 강천산 출렁다리 현수교를 건너는 모습인왕산의 “인왕제색도(仁王霽色圖)”를 그렸던 실경산수화의 화가 겸재 정선(1676~1759)이 강천산의 이 절경을 본다면, 주저 없이 “강천제색도”를 그렸으리라. ⓒ 김병모 관련사진보기

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큰사진보기 ▲강천산 계곡을 따라 걸으면 마치 단풍 터널 처럼 보이는 곳어느 지점에 이르면 유독 오색 단풍들이 일행의 발걸음을 붙잡는다. 단풍 터널을 걷는 느낌이다. 길바닥에 붙은 단풍도 떠날 줄 모른다. 오감 만족이 절로 느껴진다. ⓒ 김병모 관련사진보기

큰사진보기 ▲강천사 대웅전 앞 천년 인연 단풍나무염원을 담은 메시지가 단풍나무 둘레로 가득하다. 그들 바람대로 멋진 인연이 이어지길 바랄 뿐이다. ⓒ 김병모 관련사진보기

행복과 힐링을 추구하는 일행은 전북 순창군 팔덕면에 위치한 강천산(583m) 군립공원을 다녀왔다. 깊은 계곡마다 맑은 물이 흐르고, 아기단풍이 절경을 이룬다. 계곡 길을 따라 병풍바위 같은 기암괴석이 단풍과 어우러져 "호남의 소금강"이라 불릴 정도이다. 강천산은 전국 최초로 군립공원으로 지정될 만큼 절경이다.14일 이른 아침, 강천산 매표소 입구에서 출발하여 출렁다리 현수교를 거쳐 구장군폭포까지(3.9Km) 코스를 잡았다. 매표소 쪽으로 향해 가는데, 군밤 파는 상인들이 손짓한다. 내려올 때 들려달라는 표정으로 군밤을 건넨다. 구수한 맛이 일품이다. 매표소를 지나 신선교를 건너자 새로운 단풍 세계가 펼쳐진다."강천산 군립공원에 오신 것을 환영한다"라는 구절이 유독 눈에 띈다. 계곡 따라 걷는 길목마다 단풍들이 도로를 뒤덮는다. 가는 날이 장날이라고 오늘따라 비가 추적추적 내린다. 가을비에 젖은 단풍. 단풍에 붙은 세상의 떼가 가을비에 씻겨져서일까. 단풍이 깨끗하여 운치를 더한다. 단풍의 절반은 나무에 붙어있고, 절반은 길바닥에 붙어있다. 마치 오색 물감을 길바닥에 뿌려 놓은 듯 발길마다 물든다.앞서 걷는 사람들의 우산도 단풍으로 물들었나. 우산 속 사람들의 표정이 밝아 보인다. 사진을 찍는 사람들을 기다려 주는 여유도 있다. 가을비 소리가 강천산의 단풍을 깨웠을까. 붉게 노랗게 주황색으로 반짝거린다. "어떻게 이런 색깔을 낼 수 있을까" 감탄하는 사람들의 목소리가 자연스럽다.폭포가 쏟아진다는 거대한 병풍폭포가 보인다. 절경답게 포토존이 있다. 잠시 기다려본다. 물이 맑고 산이 깊어 밤마다 신선이 내려와 목욕을 즐겼다는 전설이 전해진 곳이라고 한다. 날씨가 제법 가물어서인지, 폭포수는 보이지 않고 단풍들이 폭포수를 대신하고 있다. 길옆 벤치가 아기단풍들로 물들고 있다. 무심한 듯 병풍바위를 바라보는 중년 부부의 모습이 단풍과 어우러져 수채화 그림 같다. 마치 화가 빈센트 반 고흐가 프랑스 아를에서 그린 '알리스캉의 낙엽(1888년)'을 연상시킨다.어느 지점에 이르자 유독 오색 단풍들이 일행의 발걸음을 붙잡는다. 단풍 터널을 걷는 느낌이다. 길바닥에 붙은 단풍도 떠날 줄 모른다. 오감 만족이 절로 느껴진다. 계곡 길 따라 걷다 보면 맑은 물소리도 들리고, 돌 징검다리도 놓여 있다. 징검다리를 건너면서 사진을 찍는 사람도 보인다. 어린 시절에 징검다리 건넜던 추억을 회상했을까. 거리마다 고로쇠나무, 굴참나무, 6월에 하얗게 핀 합다리나무가 이름표를 붙인 채 반긴다.얼마쯤 걸었을까. "생명 사랑 숲길"이 보인다. 다양한 생명이 움트는 길에서 생명의 소중함을 느끼고 마음의 짐도 잠시 내려놓고 가라는 푯말이다. 잠시 멈추고 주변을 둘러본다. 천년고찰 강천사를 지나 삼인대(三印臺)가 보인다.조선 중종 10년(1515) 당시 순창군수 김정, 담양부사 박상, 무안현감 류옥이 비밀리에 강천산 계곡으로 모여든다. 중종의 조강지처이자 신 씨(단경왕후)의 복위를 결의하기 위해서다. 그들은 중종반정 직후 억울하게 쫓겨난 단경왕후를 복위시켜야 한다는 상소를 목숨을 걸고 올린다. 바로 옆에 '절의탑(節義塔)'도 우뚝 솟아있다. 그들 역시 단풍의 절경인 강천산 계곡에서 결의를 다지고 싶었을까.드디어 강천산에서 가장 인기 있는 구장군폭포에 이른다. 웅장한 절벽(120m) 위에서 두 줄기의 물이 흘러넘치는 인공폭포이다. 단풍과 어우러진 또 다른 풍경이다. 사람들이 사진 찍기에 바쁘다. 전남광주통합특별시 함평에서 왔다는 코진테크(주) 직원들도 기념 촬영을 한 모양이다. 폭포의 시원한 물줄기 탓일까. 그들의 표정이 밝아 보인다. 필자 역시 근처 정자에 앉아 커피를 마셔보는 여유를 즐긴다.구장군폭포를 뒤로하고 현수교 출렁 구름다리에 오른다. 1980년대에 세워진 현수교(76m)는 높이가 50m 정도로, 동시에 50명까지 이용할 수 있는 출렁다리이다. 가을비가 내려서일까. 물안개가 강천산의 허리를 휘감는다. 장관이다. 서울시 인왕산의 '인왕제색도(仁王霽色圖)'를 그렸던 실경산수화의 화가 겸재 정선(1676~1759)이 강천산의 이 절경을 본다면, 주저 없이 '강천제색도'를 그렸으리라. 필자 역시 눈만으로 담아내기 아까워, 쓰고 있던 우산마저 벗어던지고 연거푸 사진을 찍는다. 사람들이 강천산을 찾을 수밖에 없는 이유를 다시 한번 느끼는 순간이다.강천산을 내려가는 길에 천년 고찰 강천사에 들렸다. 무엇보다 눈에 띈 것은 강천사 대웅전 앞 천년 인연 단풍나무다. 염원을 담은 메시지가 단풍나무 둘레로 가득하다. 그들 바람대로 멋진 인연이 이어지길 바랄 뿐이다.강천산 단풍의 여운이 아직도 남았을까. 이채 시인의 '아버지의 눈물' 시를 애절하게 읊조린 사람이 있다. 아버지는 울어도 소리가 없고, 소리가 없으니 목이 메일 수밖에 없다는 시 구절이다. 강천산의 가을 힐링 여행은 그렇게 저물어 가고 있었다.