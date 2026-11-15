안경뿐 아니라 귓속까지 봐야 하나… 수능 감독 비상

큰사진보기 ▲대학수학능력시험(수능)이 나흘 앞으로 다가온 15일 서울 성북구 강북종로학원에 수능 D-4가 붙어있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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(서울=연합뉴스) 노재현 기자 = 올해 세무사 시험 수석 합격자가 초소형 카메라와 인공지능(AI)을 이용한 부정행위를 시인하면서 나흘 앞으로 다가온 2027학년도 대학수학능력시험(수능)의 시험 감독에도 비상이 걸렸다.교육 당국이 그동안 AI 스마트안경을 활용한 부정행위 방지에 초점을 맞춰왔으나 초소형 카메라와 이어폰 등 다른 전자기기에 대한 대응 필요성도 커지면서 수능 감독관들의 부담이 한층 가중될 전망이다.제63회 세무사 시험 수석 합격자 A씨는 15일 한 변호사의 유튜브 채널에 출연해 1·2차 시험 모두 초소형 카메라와 스마트폰, 생성형 AI를 이용해 부정행위를 저질렀다고 밝혔다.그는 "초소형 카메라로 시험 문제를 찍고 AI로 전송해서 스마트폰으로 답을 확인하는 방법으로 부정행위를 저질렀다"면서도 부정행위 수법을 구체적으로 밝히지는 않았다.당초 의혹이 제기됐던 스마트안경 외에도 다양한 초소형 전자기기가 부정행위에 악용될 수 있다는 점에서 우려가 커지고 있다.특히 이번 사건은 AI 관련 기술이 하루가 다르게 발전하는 상황에서 사람이 부정행위를 육안으로 적발하기 쉽지 않다는 점을 보여준다.A씨의 좌석은 교단을 기준으로 1차 시험 때 둘째 줄 중앙, 2차 시험 때 첫째 줄 중앙이었는데 감독위원 2명이 지켜보는 가운데 교단 바로 앞에서 부정행위가 이뤄졌기 때문이다.교육 당국은 그동안 수능 부정행위 대책과 관련해 스마트안경에 초점을 맞췄지만 다른 전자기기에도 더욱 신경을 써야 한다는 지적이 나온다.교육부에 따르면 오는 19일 치러지는 전국 모든 수능 시험장에 휴대전화, 스마트안경, 스마트워치, 통신(블루투스) 기능이 있는 이어폰 등 전자기기 반입이 금지된다.전자기기를 시험장에 갖고 올 경우 1교시 시작 전 감독관 지시에 따라 전자기기를 제출해야 한다.수거 물품에 휴대전화가 포함돼 있다는 점은 세무사 시험과 다르다.이와 관련해 교육부 관계자는 "수능 시험장에서는 휴대전화를 끈 뒤 수거한다"며 "세무사 시험과 운영 방식, 규정 등이 많이 다르다"고 설명했다.그러나 수험생이 몸에 초소형 이어폰 등 다른 전자기기를 몰래 부착한다면 적발이 쉽지 않을 수 있다.수능 감독관들은 스마트안경뿐 아니라 귓속 등 다른 신체부위에서 육안으로 식별하기 어려운 초소형 전자기기를 이용한 부정행위 가능성까지 염두에 둬야 하는 상황이다.교사들은 수능 감독에서 이러지도 저러지도 못하는 처지라며 답답함을 토로한다.교사들은 AI를 활용한 부정행위를 적발하지 못할 경우 감독 소홀에 대한 책임을 추궁당할 수 있다는 점을 우려한다.그렇다고 부정행위를 단속하려고 수험생 관찰에 집중했다가 자칫 민원이 제기될 수 있다.장승혁 한국교원단체총연합회 대변인은 "예민한 수험생들로부터 여러 민원이 들어오는 만큼 교사들의 불안감이 크다"며 "교사가 수험표와 얼굴을 대조하려고 수험생을 많이 쳐다보기만 해도 민원이 제기되는 경우가 있고, 걷는 것조차 시험에 방해된다는 민원도 있었다"고 말했다.또 "AI 관련 기기의 발전이 너무 빠른 상황에서 단순히 육안 검사만으로는 한계가 있지 않나 생각이 든다"고 덧붙였다.교육부는 내년부터 시험장에 전파탐지기를 보급하는 방안을 검토하고 있지만 올해는 감독 인력의 육안 확인에 의존해야 하는 상황이다.전국 수능 시험장 1천312곳에는 스마트안경 여부를 판단할 전담 요원이 기본적으로 1명씩 배치될 예정이다.그러나 교원단체들은 이들이 여러 시험실을 돌면서 감독하기에 어려울 수 있다며 인력의 추가 배치를 요구해왔다.앞서 이재명 대통령은 지난 5일 "국가와 공공, 각급 학교가 주관하는 모든 종류의 시험에 스마트기기 등을 활용한 부정행위가 발생하지 않도록 종합 대책을 마련하라"고 지시했다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>