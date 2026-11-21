큰사진보기 ▲김동선 유리섬박물관 관장이 뜨거운 유리를 이용해 조형 작품을 제작하고 있다. ⓒ 김동선 관련사진보기

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"다른 아이들이 밖에서 뛰어놀 때 저는 혼자 그림을 그렸습니다. 그림을 그리고 있으면 외롭다는 생각도 잊을 수 있었어요."

큰사진보기 ▲경주시 현곡면 가정리(동학,최재우생가) 김동선작가 본가 마당 작업실, 실내풍경 ⓒ 김동선 제공 관련사진보기

"작품을 보는 순간 가슴이 뛰었습니다. 바로 이거다 싶었어요. 내가 그동안 찾던 재료가 유리였다는 생각이 들었습니다."

큰사진보기 ▲서울 인사아트 첫 개인전 ⓒ 김동선 관련사진보기

큰사진보기 ▲천년 경주 계림숲 고목나무 주제로 유리조형작업 ⓒ 김동선 관련사진보기

"후배 조각가와 팔각정에서 하룻밤을 보냈습니다. 밤에는 별이 쏟아지고 부엉이와 고라니 소리가 들렸어요. 아침에 갈대밭을 걸으면서 이곳이라면 자연과 예술이 함께하는 공간을 만들 수 있겠다고 생각했습니다."

"사람들은 왜 그런 땅에 박물관을 짓느냐고 했지만, 제 눈에는 완성된 모습이 보였습니다. 아무것도 없는 땅에서 하나씩 만들어가는 과정이었습니다."

큰사진보기 ▲폐염전 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 1만 4000평의 폐염전을 박물관으로 ⓒ 김동선 관련사진보기

"개관하고 12년 가운데 7년은 관광객이 거의 없었습니다. 개인의 힘으로는 어찌할 수 없는 상황이었어요. 정말 막막했습니다."

"평생 꿈꿔온 것이 한순간에 사라질 수도 있다는 생각에 견디기 어려웠습니다. 그래도 제 가슴속에는 꺼지지 않는 예술혼과 열정이 있었습니다. 그것마저 포기할 수는 없었지요."

"16년 동안 유리섬을 만들어왔지만 제가 구상한 것의 60% 정도밖에 완성하지 못했습니다. 아직 해야 할 일이 많습니다."

큰사진보기 ▲박물관 ⓒ 김동선 관련사진보기

"아이들의 놀란 표정을 보면 정말 행복합니다. 자기 숨으로 유리가 부풀어 오르는 경험이 얼마나 신기하겠어요. 저는 그 순간이 예술교육의 시작이라고 생각합니다."

큰사진보기 ▲김동선 관장이 특히 애정을 쏟는 어린이 유리공예 체험 ⓒ 김동선 관련사진보기

"갯벌에 유리꽃 천 송이가 피어 있다고 생각해 보세요. 해가 지고 유리꽃에 빛이 들어오면 얼마나 아름답겠습니까. 그 모습을 꼭 한번 만들어보고 싶습니다."

"천 송이의 유리꽃은 제 꿈에서 시작됐지만, 마지막 한 송이가 피어나는 날에는 우리 모두의 꿈이 되어 있기를 바랍니다."

"김홍도의 그림은 한 편의 영화나 연극과 같습니다. 그림 한 장에 당시 사람들의 삶과 감정이 고스란히 담겨 있잖아요."

큰사진보기 ▲작가의 예술세계가 이제는 전통 회화와 현대 예술을 잇는 새로운 도전으로 이어지고 있다. ⓒ 김동선 관련사진보기

큰사진보기 ▲아직도 못다한 꿈을 이루기 위해 작품 앞에서 고뇌하는 김동선 관장 ⓒ 김동선 관련사진보기

"유리는 버려졌다고 끝나는 재료가 아닙니다. 다시 녹이고 가공하면 전혀 다른 물건을 만들 수 있습니다."

"무조건 재활용한다고 좋은 것은 아닙니다. 과학적인 검증을 거쳐 안전하고 쓸모 있는 자원으로 만들어야 합니다."

큰사진보기 ▲철을 용접해 투명폴리수지로 미생물생명체를 표현한 작품 ⓒ 김동선 관련사진보기

"제가 없어도 이곳에서 예술가들이 작품을 만들고 아이들이 꿈을 키웠으면 좋겠습니다. 천 년 뒤에도 제 작품이 누군가에게 감동을 줄 수 있다면 더 바랄 것이 없겠지요."

큰사진보기 ▲어린 시절 그림으로 외로움을 달랬던 김동선 관장. 이제는 자신이 일군 유리섬박물관에서 아이들이 직접 유리를 빚으며 예술의 꿈을 키울 수 있도록 돕고 있다. ⓒ 김동선 관련사진보기

1200도가 넘는 가마의 문이 열리자 시뻘건 불길과 함께 뜨거운 열기가 밀려온다. 한 사람이 긴 쇠 대롱 끝에 매달린 벌건 유리 덩어리를 쉴 새 없이 돌리며 숨을 불어넣는다. 불덩이 같던 유리가 풍선처럼 부풀어 오른다. 다시 집게로 누르고 잡아당기자 어느새 한 송이 유리꽃이 피어난다. 작은 충격에도 산산이 부서지는 유리가 뜨거운 불과 사람의 손길을 거쳐 아름다운 예술 작품으로 태어나는 순간이다.어린 시절 마음껏 뛰어놀 수 없었던 소년에게 그림은 외로움을 달래주는 유일한 친구였다. 그림으로 꿈을 키우던 소년은 세월이 흘러 유리예술에서 새로운 세상을 발견했다.그 소년이 바로 유리섬박물관 김동선 관장이다. 수많은 시련을 견디며 버려진 염전을 유리예술의 공간으로 바꿔놓은 사람. 뜨거운 불길 속에서 유리가 새로운 모습으로 태어나듯, 역경을 딛고 자신의 꿈을 현실로 만들어온 김동선 관장의 인생 여정을 따라가 본다.경주에서 태어난 김동선 관장은 어린 시절 소아마비를 앓아 다리가 불편했다. 또래 아이들이 밖에서 뛰어놀 때 그는 혼자 그림을 그렸다.초등학교 5학년 때 삼성생명 그림 공모전에서 전국 대상을 받은 그는 시상식에 참석하러 처음 서울에 갔다. 서울을 다녀온 뒤 화가의 꿈을 키우며 자전거에 미술도구를 싣고 하루 왕복 20㎞를 오가며 그림을 배웠다. 경주 문화고등학교에 미술 특기생으로 입학한 그는 전국 고교미술대회에서 여러 차례 대상을 받고 영남대 회화과에 진학했다.대학 시절에는 생계를 위해 경주에서 미술학원을 운영했다. 밤늦게까지 학생들을 가르치고 새벽이면 버스를 세 번 갈아타고 학교에 갔다. 졸업 후에도 10년가량 학생들을 가르쳤지만, 시간이 흐를수록 자신의 작품을 만들고 싶다는 마음이 커졌다.새로운 표현 재료를 찾던 그가 만난 것은 유리였다. 뜨거울 때는 모양을 바꿀 수 있고 식은 뒤에는 빛을 머금는 유리에서 그는 캔버스 위에서와는 다른 표현의 가능성을 발견했다.오랫동안 그림을 그려온 김동선 관장은 철과 투명한 폴리수지로 입체 작품을 만들었다. 하지만 시간이 지나면 수지가 변색되거나 흠집이 생겼다. 오래 보존할 수 있는 재료를 찾던 그는 서울에서 미국 유리조형 예술가 데일 치훌리의 작품을 만났다. 빛을 통과시키는 유리의 선명한 색과 살아 움직이는 듯한 형태에 매료됐다.그는 경주에서 춘천까지 왕복 12시간을 오가며 유리 블로잉과 램프워킹을 배웠다. 국민대 대학원에서 유리조형 석사학위를 받고, 유럽과 미국의 공방을 찾아 기술을 익혔다.유리를 배우면서 고향 경주의 신라 유리그릇과 유리구슬도 새롭게 보였다. "신라인들이 만든 유리가 천 년이 지나도 남아 있잖아요. 저도 후대에 남을 수 있는 작품을 만들고 싶었습니다."후대에 남을 작품을 만들겠다는 꿈은 박물관 구상으로 이어졌다. 그는 미국 코닝 유리박물관처럼 누구나 유리예술을 감상하고 직접 체험할 수 있는 공간을 우리나라에도 만들고 싶었다.김 관장은 박물관을 세울 땅을 찾아 약 1년 동안 전국을 돌아다녔다. 서울에서 자동차로 한 시간 남짓 걸리고 자연환경이 좋은 곳을 찾던 그는 경기도 안산시 대부도 남쪽 끝, 약 1만 4000평의 폐염전을 선택했다. 당시 그곳은 갈대가 무성하고 물웅덩이가 곳곳에 남아 있는 버려진 땅이었다. 하지만 김 관장의 눈에는 달리 보였다.그러나 폐염전을 박물관으로 바꾸는 일은 만만치 않았다. 건물을 짓기 전에 물웅덩이를 메우고 지반부터 다져야 했다. 김 관장에 따르면 그는 약 8년에 걸쳐 25톤 트럭 1만 3000대 분량의 흙과 4000톤의 돌을 들여왔다. 전북 정읍에서는 소나무 등 나무 1200여 그루를 옮겨 심었다.그렇게 갈대와 물웅덩이뿐이던 폐염전에 길이 나고 나무가 자랐다. 유리 작품을 전시하고 작가들이 창작하는 공간도 들어섰다. 한때 소금을 거두던 땅이 김 관장의 오랜 꿈을 담은 유리예술의 섬으로 바뀐 것이다.폐염전을 유리예술의 섬으로 바꿨지만 시련은 끝나지 않았다. 세월호 참사로 안산 지역 관광이 위축된 데다, 코로나19로 한동안 관람객의 발길이 끊겼다.관람객은 줄었지만 시설 유지비와 운영비는 계속 들어갔다. 평생 모은 재산과 열정을 쏟아부은 박물관이 무너질 위기에 놓였다. 경제적 어려움은 물론 삶을 포기하고 싶을 만큼 정신적인 고통도 컸다고 털어놓았다.주변 사람들의 격려와 예술을 향한 열정으로 위기를 버텨낸 김 관장은 여전히 새로운 꿈을 꾸고 있다.그에게 유리섬은 완성된 박물관이 아니다. 지금도 자신의 삶과 열정을 쏟아부으며 만들어가는, 끝나지 않은 작품이다.유리섬박물관의 유리 제작 시연장에는 약 300명이 들어갈 수 있다. 관람객은 작가가 가마에서 꺼낸 유리에 숨을 불어넣고 형태를 빚는 과정을 눈앞에서 지켜본다.김동선 관장이 특히 애정을 쏟는 것은 어린이 유리공예 체험이다. 아이가 긴 대롱에 숨을 불어넣자 뜨거운 유리가 풍선처럼 부풀어 오른다. 주변에서 "더 불어!"라는 응원이 터지고, 아이는 눈앞에서 모양이 바뀌는 유리를 보며 탄성을 지른다.김 관장에게는 아직 이루지 못한 꿈이 있다. 푸른빛과 붉은빛 유리꽃을 각각 500송이씩, 모두 1000송이를 바닷가 갯벌에 설치하는 '우주 유리꽃' 프로젝트다. 서해의 낙조를 배경으로 유리꽃에 빛이 들어오고 음악과 미디어파사드가 어우러지는 대형 예술작품을 구상하고 있다.그는 마지막 유리꽃을 설치하는 날 어린이와 청소년, 동료 작가들이 함께하기를 바란다.김 관장의 또 다른 관심은 단원 김홍도의 풍속화다. 특히 그는 '빨래터'에 등장하는 인물들의 익살스러운 표정과 몸짓을 유리조형물로 재현하고 싶어 한다.그는 풍속화 속 인물들을 대형 유리조형물로 만들고 공연과 음악, 미디어아트를 결합할 계획이다. 천 년 전 신라의 유리 유물에서 영감을 얻었던 그의 예술세계가 이제는 전통 회화와 현대 예술을 잇는 새로운 도전으로 이어지고 있다.김 관장의 관심은 유리예술을 넘어 환경과 자원 재활용으로 이어지고 있다. 한번 사용한 유리도 새로운 기술을 적용하면 가치 있는 자원으로 다시 태어날 수 있다는 생각에서다.그가 연구해 온 대표적인 기술은 '버블 유리'다. 버블 유리는 유리 내부에 미세한 기포를 만들어 무게를 줄이고 단열성과 불연성 등의 기능을 갖도록 하는 소재다. 관련 특허를 출원했으며, 건축용 단열재와 보도블록, 덱 등에 활용하는 방안을 모색하고 있다.수명이 다한 태양광 패널의 유리와 석탄재 등 산업 부산물을 재활용하는 문제에도 관심을 기울이고 있다. 다만 실제 산업에 적용하려면 안전성과 성능 검증, 경제성 확보가 필요하다고 강조했다.그는 유리를 예술의 재료이자 과학과 산업의 자원으로 바라본다. 버려진 유리에 새로운 가치를 불어넣는 일 역시 그에게는 또 하나의 창작 활동이다.그는 자신이 만든 작품이 천 년 뒤에도 남아 있기를 바란다고 했다. 천 년 전 신라인들이 남긴 유리그릇과 유리구슬을 오늘날 우리가 바라보듯, 먼 훗날 누군가가 자신의 작품을 보며 그 시대의 예술을 이야기 해주었으면 좋겠다는 것이다.그는 오늘도 뜨거운 가마 앞에서 유리에 숨을 불어넣는다. 어린 시절 외로움을 달래기 위해 그림을 그리던 소년이 이제는 자신이 만든 유리섬에서 또 다른 아이들의 꿈을 키우고 있다.