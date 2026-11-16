무의식의 파동을 예술로 길어 올리다

큰사진보기 ▲QWAF 양자파동예술가포럼 김남효 대표가 본인의 작품 앞에서 이번 초대전시의 취지와 작품 설명을 이어가고 있다 ⓒ 박윤신 관련사진보기

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큰사진보기 ▲QWAF 양자파동예술가포럼 김지련 부대표가 본인의 작품 앞에서 관람객에게 작품을 설명하고 있다. ⓒ 박윤신 관련사진보기

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제8회 양자파동예술가포럼 초대전시가 지난 11일 개막하여 서울 인사동 모나리자 산촌 갤러리 1층에서 열리고 있다.QWAF 양자파동예술가포럼(대표 김남효)이 주최하고 아트코리아방송, 모나리자 산촌 갤러리에서 후원한 이번 전시에는 조정국, 안인식, 이재순, 김남효, 김지련, 문희정, 김선선, 신희선, 신유진, 김영희, 이정민 등 총 11명의 작가가 참여했다.김남표 대표는 "양자파동예술가포럼은 내면의 움직임이 어떻게 예술이 되고, 다른 사람의 삶과 만나는지를 함께 탐구한다. 여기서 '파동'은 기억과 감정, 생각과 감각이 형상으로 나타나고 관계 속으로 퍼져가는 과정을 사유하는 예술적 언어이다"라면서 "우리는 각자의 경험을 점과 선, 색과 물성, 이미지와 여백으로 옮기며, 그 표현이 열어놓는 새로운 만남의 가능성에 주목한다"고 이번 전시의 의미를 설명했다.이번 전시를 관통하는 세 단어는 기원(Origin), 공명(Resonance), 순환(Cycle)이다. 조정국 작가는 수십 년의 예술적 여정 속에서 삶의 경험과 내면의 감정을 작품에 담아왔다. 인간의 내면세계와 자연의 조화를 탐구하며, 각각의 작품을 인생의 경험을 비추는 매체로 삼는다. 인물의 표정 너머, 얼굴에 담긴 삶의 시간과 기억에 주목한다. 작품을 통해 관람자가 새로운 시각과 깊은 감동을 만나고, 화면에 담긴 내면의 이야기를 함께 나눈다고 설명한다.안인식 작가는 "나는 왜 예술을 하는가" 길지 않은 시간 동안 붓을 들고 생활하며 문득문득 "나는 과연 예술인인가?"라는 물음이 내 안에 울려 퍼질 때가 있다고 말한다. 또한 파동이란 어쩌면 현세에서 인연의 끈 같은 것일지도 모르겠다고 한다. 이번 전시를 인연으로 양자파동예술가포럼의 작가들과 연결되었다는 느낌을 받는다고 전한다.이재순 작가는 서로 다른 생각과 신념이 부딪히며 갈등과 혼란이 깊어지는 우리 사회를 바라보며 안타깝고 답답한 마음을 화폭에 담았다. 거칠게 얽힌 색채와 겹겹이 쌓인 질감, 흩어진 문자들은 혼란스러운 시대의 모습과 그 속에서 느꼈던 감정의 흔적이다. 그러나, 갈등과 대립 속에서도 희망은 사라지지 않는다고 한다. 거친 땅에서도 꽃은 피어나고, 서로 다른 존재들은 함께 어우러져 하나의 조화를 이룬다고 말이다.김남효 작가는 익숙한 자연의 형상 속에서 눈에 보이지 않는 생명의 움직임을 찾는다. 이 연작은 화투의 계절적 서순에 따라 소나무, 매화, 벚꽃, 등나무, 붓꽃과 난초를 펼치며, 일상의 꽃과 새를 내면의 풍경으로 새롭게 구성한 작업이다.붉은색과 푸른색, 겹겹이 놓인 사각의 구조와 빛의 입자처럼 흩어진 점들이 서로 다른 리듬으로 만난다. 꽃잎과 깃털의 세밀한 선, 두터운 표면의 질감 사이에서 기억과 감정은 고정된 모습에 머물지 않고 끊임없이 변화한다.김지련 작가는 모련화를 통해 만다라(Mandala) 형식이나 생동 에너지의 흐름 등을 표현하며, 치유와 희망의 메시지를 담고자 한다. 작가의 생머리카락으로 그린 그림은 강한 생명력과 생동의 기운을 상징하며, 이를 통해 그림에 긍정적이고 강력한 에너지를 불어넣는다.문희정 작가의 '아침이슬'은 그 빛을 향한 희망이다. 긴 밤 끝에 맺힌 이슬처럼, 상처를 품은 삶에도 새로운 아침이 열린다는 믿음을 그렸다. 이제 '이슬의 향연'에서 삶의 주체로 무대에 다시 서고 있다. 지나온 아픔까지 작가의 일부로 품고, 스스로 색을 고르며 삶의 장면을 펼쳐간다.신희선 작가의 작업은 삶이라는 순례의 여정을 색면으로 풀어낸다. 겹겹이 쌓이고 스며드는 색의 층위와 거친 질감에는 시간 속에 축적된 기억과 삶의 흔적이 담겨있다. 빛의 울림을 통해 흔들림과 회복이 교차하는 삶의 여정, 그리고 그 끝에서 마주하는 내면의 평온을 표현한다.김영희 작가는 보이지 않는 세계에 대한 관심은 작업의 출발점이었다. 마음 깊은 곳의 세미한 떨림, 설명할 수 없는 감정의 흐름, 어느 순간 삶을 밀어내듯 지나가는 강렬한 에너지. 작가는 그 움직임을 바람에서 보았다고 한다. 바람은 형태가 없지만 공간을 가르고 침묵을 흔들며 보이지 않는 힘의 흔적을 남긴다. '바람의 질주'는 내면에서 시작된 파동이 에너지로 확장되어 세상을 향해 내달리는 순간의 기록이인 것이다.이정민 작가에게 그림을 그리는 일은 세상의 수많은 다름이 서로를 밀어내지 않고 따뜻하게 품어 안는 모습을 담아내는 것이다. 생김새도 색깔도 다른 존재들이 저마다의 빛을 내면서 하나의 아름다운 조화를 이루는 모습을 표현하고 싶었다고 한다.바구니는 서로 다른 꽃과 과일을 포근하게 감싸고 있다. 파란 꽃과 붉은 꽃, 한쪽에 놓인 사과까지 저마다의 매력을 뽐낸다. 따스한 노란 배경 아래에서 이들은 조화로운 하나의 풍경으로 완성되고 있다.김남효 대표는 "이번 전시는 탐구에 참여한 작가들의 서로 다른 응답을 모은 자리이다. 우리는 하나의 양식이나 해석으로 작품들을 묶으려 하지 않는다. 각자의 표현이 지닌 고유함을 존중하며, 그 차이가 만나 만들어내는 울림을 기대한다"면서 "관객 여러분께서도 작품의 의미를 찾는 데서 한 걸음 더 나아가, 그림 앞에서 자신의 어떤 기억과 감정이 깨어나는지 천천히 살펴보시기를 바란다. 그 순간 관람은 또 하나의 창조적 참여가 된다"고 전했다.한편 QWAF 양자파동예술가포럼은 지난 2025년 5월 창립한 양자역학, 파동, 무의식, 기(氣) 등 과학과 영적·미지의 영역을 예술로 탐구하고 실험하는 융복합 예술가·전문가 모임으로서 50여 명의 작가와 전문가들이 활동하고 있다.