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사회

26.11.15 12:05최종 업데이트 26.11.15 12:05

재경부 "AI 부정행위자 합격증 효력 정지 논의 중… 신속 처리"

자수서 접수한 경찰, 사건 서울경찰청 광역수사단 배당

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올해 세무사 시험에서 최종 수석합격을 한 한원석씨는 15일 "제가 한 일을 깊이 반성하고 후회하고 있다”며 고개 숙여 사과했다.
올해 세무사 시험에서 최종 수석합격을 한 한원석씨는 15일 "제가 한 일을 깊이 반성하고 후회하고 있다”며 고개 숙여 사과했다. ⓒ 화면갈무리

(세종=연합뉴스) 이대희 기자 = 정부가 부정행위를 시인한 올해 세무사 시험 수석 합격자 A씨의 합격증 효력 중단을 논의 중이다.

재정경제부는 15일 "국세청 산하 세무사자격심의위원회를 통해 A씨에게 나간 합격증 효력을 정지시켜 (합격을) 특별하게 보류하는 방향으로 신속하게 처리하려고 한다"고 밝혔다.

통상 부정행위 처분은 수사 등을 통해 사실 관계가 확인된 후 진행하는데, 이번 사안은 당사자가 부정행위를 자백한 점 등을 고려해 최대한 빠르게 조처할 계획이라고 재경부는 전했다.

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A씨는 지난 4월과 7월 두 차례에 걸쳐 치러진 세무사 1·2차 시험에서 수석 합격한 것으로 알려졌다.

그러나 시험 점수가 이례적으로 높아 인공지능(AI)을 이용한 부정행위가 있었다는 의혹이 제기됐다.

A씨는 결국 이날 한 변호사의 유튜브 채널에 출연해 1·2차 시험 모두 초소형 카메라, 스마트폰, 생성형 AI를 이용해 부정행위를 저질렀다고 시인했다.

A씨의 자수서를 접수한 경찰은 사건을 서울경찰청 광역수사단에 배당해 절차에 따라 신속 엄정하게 수사하기로 했다.

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

#부정행위#AI부정행위#세무사

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