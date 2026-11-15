"AI로 부정행위 했다" 수석합격자 자백... 수능 앞두고 파장

큰사진보기 ▲지난 4월·7월 치러진 세무사 시험에서 최종 수석합격을 한 한원석씨가 15일 인공지능(AI)을 이용한 부정행위를 시인하고 자수했다. 유튜브 채널에 출연한 한씨 모습(유튜브 화면 갈무리) ⓒ 유튜브 화면 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲올해 세무사 시험에서 최종 수석합격을 한 한씨는 15일 "제가 한 일을 깊이 반성하고 후회하고 있다”며 이날 고개 숙여 사과했다. ⓒ 화면갈무리 관련사진보기

지난 4월·7월 치러진 세무사 시험에서 수석합격을 한 한원석씨가 15일 "저는 세무사 시험에서 부정행위를 했다. 제 잘못으로 많은 분들께 피해를 드린 점 진심으로 사과드린다"며 인공지능(AI)을 이용한 부정행위를 시인하고 자수했다.63회 세무사 시험 수석합격자로 알려진 한씨는 이날 오전 법률대리인인 이돈호 변호사의 유튜브 채널에 출연해 자신이 1·2차 시험 모두 부정행위를 했다고 알렸다. '제63회 세무사 시험 수석 합격 논란 당사자 입장 발표' 제목의 영상에서다.검은 마스크를 쓴 한씨는 "저는 세무사 1차, 2차 시험에서 전자 기기와 생성형 AI를 이용해 부정행위를 했다. 제가 수석으로 합격한 것은 정당한 노력으로 얻은 결과가 아니다"라며 "그럼에도 합격 수기와 인터뷰에서 사실과 다른 이야기를 했고, 의혹이 제기된 후에도 거짓말로 제 행동을 부정했다. 제가 한 일을 깊이 반성하고 후회하고 있다"고 밝혔다.그는 부정행위를 한 이유가 개인 사유라고 밝혔다. 한씨는 "직장을 다니면서 돈을 많이 모으지 못했고, (퇴사 뒤) 자영업을 했지만 러시아 전쟁으로 운영비가 많이 올라가는 등 여러 가지로 잘되지 않았다"며 "부모님께 실망스러운 모습을 보여 드리는 제 자신이 너무 싫었다. 전문직 시험을 준비해서 다시 부모님의 자랑이 되고 싶었다"고 말했다.그는 "30대 초중반에 (다시) 공부를 시작을 하는 입장에서 너무 막막했고 수험생 시간이 얼마나 길어질지에 대한 공포감에 마음이 초조해졌다. 어리석게도 부정행위를 해서라도 합격이라는 결과로 부모님께 다시 한번 자랑이 되고 싶었다"라고 덧붙였다.한씨는 지난 4월 말과 7월 중순 등 두 차례로 나뉜 세무사 1·2차 시험에서 최종 수석 합격하며 이름을 알렸다. 그러나 그가 지난 11일, <조세일보>와 한 수석 합격 인터뷰에서 직접 공개한 시험 점수가 이례적으로 높다는 지적이 나오면서 그 뒤 AI 부정행위 논란이 확산한 바 있다.이에 따르면 한씨는 객관식 1차 시험 4과목 중 재정학에서만 한 문제를 틀렸고, 나머지 세법학개론, 회계학개론, 상법에서는 모두 100점을 맞았다(평균 99.37점). 주관식 2차 시험에선 회계학1부 192점, 회계학2부 190점, 세법학1부 114점, 세법학2부 167점 등 평균 82.87점으로 통과했다.그러나 그는 14일 <한국경제>에 보도된 인터뷰에서도 "(논란은) 말도 안 된다"라며 AI 부정행위 의혹을 부인했다. 한씨는 15일 여기에 대해서도 "기자한테 전화 온 게 처음이었고, 당시에는 숨겨야 되겠다는 생각이 들어서 그 기자분에게는 '그런 일은 없다'란 식으로 말했다"면서 잘못을 인정했다.한씨는 현재 경찰에 자수한 상태다. 그는 "제가 한 일을 모두 자수서에 써서 서울 경찰청에 제출했다"며 "잘못을 저지른 것도 이를 숨기려고 했던 모든 것도 다 모두 저의 책임"이라고 밝혔다. 이어 "어떤 이유로든 부정행위를 했다는 건 정당화될 수 없다고 생각이 든다"며 "지금도 항상 후회하고 있다. 죄송하다"고 재차 고개를 숙였다.수사를 앞둔 데 대해 한씨는 "많이 두렵고 불안하다"면서도 "그래도 도망치는 것보다는 끝까지 책임을 지고 관련 절차에서 성실하게 임하겠다. 반성하면서, 증거와 사실 관계 확인에도 성실히 협조하겠다. 제가 부정행위를 계획하고 실행한 과정도 수사기관에 빠짐없이 말씀드리겠다"고 덧붙였다.한씨는 다만 구체적인 방법은 유사 범행에 쓰일 수 있어 공개하지 않겠다고 했다.그는 "초소형 카메라를 이용해 시험 문제를 찍고 AI로 전송을 해서 스마트폰으로 답을 확인하는 방법으로 부정행위를 저질렀다"면서 "곧 있으면 수능도 있는데, 저처럼 부정행위를 생각하시는 분들께서는 제가 수사기관에 모든 것을 다 얘기 드릴 거니깐 '난 안 걸리겠지' 생각은 하지 않으셨으면 좋겠다"라고 말했다.한씨는 이날 "앞으로 있을 모든 자격증 시험, 수능 시험을 비롯한 모든 시험 장소에 부정행위가 일어나지 않도록 필요한 확인과 방지 노력에도 성실히 협조하겠다. 제가 준비하고 연습한 과정까지 수사기관에 모두 말씀드리겠다. 주제넘을지 모르지만 부정행위를 예방하는 데 조금이나마 도움이 되었으면 한다"고 덧붙였다.세무사 시험은 세무사법에 따라 시행되는 국가전문자격 시험이다. 세무사 시험의 주무부처는 재정경제부이나, 시험장 선정 및 감독 등 시행기관은 한국산업인력공단이다. 이에 따라 기관의 감독 책임 또한 불거질 것으로 보인다.한편 2027년도 대학수학능력시험은 오는 19일(목)로 예정돼 있다.