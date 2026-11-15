이 대통령 "가장 힘든 일은 등뒤에서 날아오는 화살"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 13일 서울 여의도 한국거래소 홍보관에서 열린 자본시장 정책 간담회에서 자본시장 활성화에 관한 전문가의 발표 자료를 살펴보고 있다. 2026.11.13 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 당 대표 시절 비서실장이었던 천준호 원내운영수석부대표에게 공개적으로 격려의 뜻을 나타냈다.이 대통령은 14일 오후 엑스(X, 옛 트위터)에 "제 곁에 있었다는 이유로 천 의원께서도 정치 검찰의 표적이 되어 소환장까지 받으셨다"면서 천 의원이 더불어민주당 유튜브 방송 '민티07'에 출연한 영상을 공유했다.이 대통령은 "지난 수년간 흉기 살해 테러, 조작기소를 통한 사법살인 시도, 전대미문의 고강도 정치탄압이라는 그 크고 깊은 강을 건너올 동안 비서실장으로 든든하게 제 곁을 지키느라 고생 많으셨다"고 천 의원에 대한 고마움을 표시했다.그리고 이 대통령은 "여전히 할 일은 많고 넘어야 할 고개는 높지만, 언제나 그렇듯 가장 힘든 일은 등뒤에서 날아오는 화살"이라며 "어떤 장애든 슬기롭게 이겨 나가며 주권자가 맡긴 일을 충직하게 수행해 나갑시다"라고 강조했다.이를 두고 일각에서는 최민희 민주당 최고위원을 겨냥한 것이 아니냐는 해석이 대두되고 있다.최 최고위원이 지난달 지역구에서 진행된 비공개 간담회에서 '이 대통령이 당 대표 시절 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다'는 취지의 발언을 한 사실이 알려지자 청와대는 '사실무근'이라며 강한 유감을 표명한 바 있다.김민석 민주당 대표가 당 윤리감찰단에 즉각적인 감찰 조사를 지시하자, 13일 이성윤·최민희·한민수 의원 등 당 최고위원들은 기자회견을 열고 "윤리 감찰 대상은 김민석 대표"라고 반발하면서 당내 갈등이 최고조로 치닫고 있는 상태다.한편 천 의원은 '민티07' 방송에서 2023년 9월 이 대통령에 대한 국회 체포동의안 가결 당시를 회상하는 과정에서 "지금 생각하면 끔찍한 일"이라며 최 최고위원에 대해 당 차원의 단호한 대응이 필요하다고 밝히기도 했다.