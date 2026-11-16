드라마 '문무'가 소환한 삼국통일의 두 얼굴

역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.

큰사진보기 ▲삼국통일을 무조건 찬양하거나 실패한 역사로 단정하는 것은 모두 경계해야 한다. 성취와 한계를 함께 살펴볼 때 그 역사적 의미가 더욱 분명해진다. ⓒ KBS 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

KBS 대하드라마 <문무>가 지난 14일 첫 방송을 시작했다. 약 300억 원의 제작비가 투입된 이 작품은 신라 문무왕 김법민의 일대기와 삼국통일 과정을 다룬다. 배우 이현욱이 문무왕을, 김강우가 태종무열왕 김춘추를 연기한다. 장혁과 박성웅도 각각 연개소문과 김유신으로 등장한다.제작진은 삼국통일의 역사적 의미와 함께 분열을 극복하는 지도자들의 선택에 주목하고 있다. 특히 당나라에 맞서 자주권을 지켜낸 과정이 오늘날에도 시사점을 줄 수 있다는 설명이다.드라마 방영을 계기로 신라의 삼국통일을 다시 평가할 필요가 있다. 삼국통일은 오랜 전쟁과 분열을 끝내고 새로운 질서를 구축한 위업이었다. 그러나 한반도 전체는 물론 고구려가 지배했던 광대한 북방 영토까지 통합하지는 못했다.따라서 삼국통일을 무조건 찬양하거나 실패한 역사로 단정하는 것은 모두 경계해야 한다. 성취와 한계를 함께 살펴볼 때 그 역사적 의미가 더욱 분명해진다.7세기 중반 신라는 백제와 고구려의 압박 속에서 생존을 모색하고 있었다. 독자적인 힘만으로 두 나라를 상대하기 어려웠던 신라는 당나라와 손을 잡았다. 김춘추가 추진한 나당동맹은 이러한 현실적 판단의 결과였다.나당연합군은 660년 백제를 멸망시켰다. 이어 668년 고구려까지 무너뜨렸다. 문무왕은 아버지 김춘추의 외교적 성과를 바탕으로 삼국통일을 추진했다.그러나 승리의 기쁨은 오래가지 않았다. 당나라는 백제와 고구려의 옛 영토에 지배기구를 설치했다. 신라까지 영향권에 두려는 의도도 드러냈다. 공동의 적을 상대했던 동맹국이 새로운 위협으로 등장한 것이다.문무왕은 이에 맞서 당나라와 전쟁을 벌였다. 고구려 부흥세력과 협력하고 옛 백제 지역에 대한 지배권도 확대했다. 신라군은 675년 매소성 전투와 676년 기벌포 전투에서 당군을 격파했다. 이후 당나라의 군사적 영향력은 한반도에서 크게 약화됐다.이 과정은 신라의 삼국통일이 단순히 당나라의 힘에 의존한 결과만은 아니었음을 보여준다. 신라는 외교를 통해 생존의 돌파구를 마련했고, 이후 무력으로 당나라의 팽창을 저지했다. 강대국을 활용하면서도 종속되지 않으려 했던 문무왕의 전략은 높이 평가할 만하다.그러나 신라의 삼국통일에는 분명한 한계도 있었다. 가장 큰 문제는 영토적 통합의 불완전성이었다. 고구려는 한반도 북부와 만주 일대를 아우르는 광대한 영역을 지배했다. 하지만 신라는 고구려의 옛 영토 대부분을 확보하지 못했다. 나당전쟁에서 승리했음에도 신라의 지배력은 대체로 대동강 이남에 머물렀다. 고구려가 구축했던 북방의 정치적·군사적 기반을 온전히 계승하지 못한 것이다.통일 과정에서 당나라의 군사력에 크게 의존했다는 점도 비판적으로 살펴볼 대목이다. 신라는 당나라와 연합해 백제와 고구려를 멸망시켰다. 이후 당나라의 지배 야욕에 맞서 독자적인 세력권을 확보했지만, 그 과정에서 고구려와 백제는 국가적 독립성을 상실했다. 전쟁으로 인한 인명 피해와 주민들의 강제 이주도 뒤따랐다. 신라의 승리가 곧 삼국 주민 모두의 승리를 의미하지는 않았던 셈이다.정치적·사회적 통합 역시 제한적이었다. 신라는 옛 백제와 고구려 주민들을 포섭하고 삼국의 문화적 전통을 융합하려 했다. 그러나 지역과 출신에 따른 차별과 갈등이 단기간에 해소된 것은 아니었다. 특히 고구려의 옛 영토와 유민 상당수는 신라의 통치권 밖에 남았다.이러한 한계는 발해의 건국에서도 드러난다. 698년 대조영이 고구려 유민과 말갈 세력을 기반으로 발해를 세웠다. 발해는 고구려 계승 의식을 바탕으로 만주와 한반도 북부에서 세력을 확대했다. 이후 신라와 발해가 병존하는 남북국 시대가 전개됐다. 신라가 삼국의 정치적 통합을 완결하지 못했으며, 고구려의 역사적 유산도 신라에만 귀속되지 않았음을 보여준다.그렇다고 신라의 삼국통일을 실패로 단정할 수는 없다. 당시에는 오늘날과 같은 근대적 민족국가의 개념이 존재하지 않았다. 신라가 직면했던 국제정세와 군사적 역량도 고려해야 한다. 당나라의 팽창을 저지하고 한반도 중남부에 독자적인 통합 질서를 수립한 것만으로도 상당한 성취였다.삼국통일을 평가할 때는 승자의 시각에서 벗어날 필요가 있다. 통일의 성과뿐 아니라 그 과정에서 사라진 정치적 독립성과 주민들이 겪은 희생도 함께 살펴야 한다. 특히 오늘날의 민족주의적 관점으로 당시의 선택을 재단하거나, 통일이라는 결과만으로 모든 과정을 미화하는 태도는 경계해야 한다.삼국통일이 남긴 외교적 교훈도 주목할 만하다. 신라는 당나라와의 동맹을 통해 국가적 위기를 극복하고 세력을 확대했다. 그러나 공동의 적이 사라지자 당나라는 신라의 독자적인 세력권까지 위협했다. 동맹이 대립으로 바뀐 것이다. 이는 국제관계에서 국가 간 협력이 영구적인 신뢰보다 이해관계에 따라 움직일 수 있음을 보여준다. 강대국과의 협력을 활용하되 자율적인 대응 능력을 확보해야 한다는 교훈도 남긴다.통일의 본질에 대해서도 생각해 볼 필요가 있다. 군사적 승리와 영토 확보가 곧 완전한 통합을 의미하지는 않는다. 서로 다른 역사와 문화를 지닌 집단을 포용하고, 새로운 공동체의 구성원으로 받아들이는 과정이 중요하다. 신라의 삼국통일 역시 정치적 지배권의 확대를 넘어 사회적 통합이라는 과제를 안고 있었다.결국 문무왕의 업적을 높이 평가하는 것과 삼국통일의 한계를 지적하는 것은 양립할 수 있다. 당시의 국제정세와 국가적 생존이라는 현실을 고려하면서도, 그 선택이 가져온 역사적 결과를 냉정하게 살펴야 한다. 위대한 인물이라고 해서 모든 판단이 정당했던 것은 아니며, 불완전한 성취라고 해서 그 가치까지 부정할 이유도 없다.역사는 찬양이나 비판 어느 한쪽에 머물러서는 안 된다. 과거의 성취에서 자부심을 얻는 동시에 그 한계에서 교훈을 찾아야 한다. 신라의 삼국통일은 분명 위대한 업적이었지만, 모든 영역과 주민을 포괄한 완전한 통일은 아니었다. 그 공과를 함께 인정하고 다양한 관점에서 성찰하는 것, 그것이 오늘날 문무왕과 삼국통일의 역사를 바라보는 성숙한 자세일 것이다.