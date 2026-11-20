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큰사진보기 ▲1986년 신혼 첫해에 구입해 40년 세월을 견뎌낸 베란다 한구석의 옹기 항아리. ⓒ 정형미 관련사진보기

"1986년 11월 4일 화. 맑음. '항아리요' 하고 외치는 항아리 장사의 소리. 김장 담글 항아리 걱정에 잔뜩 고민하던 내게 가격이 적당할 때 사야 하기에 뛰어갔다. 배추 담글 항아리, 무 담글 항아리를 찾아야 했다. 보험료 지불할 금액을 쥐고 거금 10,000원을 주고 항아리 큰 것과 작은 것을 사 가지고 왔다. 동치미 담가야 할 항아리 걱정에도 불구하고… 이런저런 걱정이 바로 한 가정의 아낙네의 삶이 아니고 뭘런지?"

큰사진보기 ▲보험료 1만 원으로 김장 항아리를 샀던 1986년 11월 4일 일기장. ⓒ 정형미 관련사진보기

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"언제쯤 어떻게 해야 되는지조차 모르고 있다. 이달 봉급을 받아서 김장도 해야 할 텐데… 모든 것이 고민뿐이로다."

"새댁도 김장 몇 포기 할 거야? 우리 소금물에 같이 해. 그래야 소금물도 아끼지."

아침 햇살이 비치는 베란다 한구석, 김치냉장고에 자리를 내어준 채 홀로 서 있는 작은 옹기 항아리 하나와 눈이 마주쳤다. 11월 22일 '김치의 날'이자 첫눈이 내린다는 절기 소설(小雪)을 앞둔 아침, 투박한 갈색 유약 위로 내려앉은 40년 세월의 흔적을 가만히 쓸어보았다.이제는 김치 한 포기 담기지 않는 빈 항아리지만, 내게는 그 어떤 살림살이보다 소중하다. 항아리를 바라보고 있노라니 40년 전 신혼 첫해의 겨울과 그때 내게 따뜻한 손길을 내밀어 주었던 사람들이 하나둘 떠올랐다.문득 책장 깊숙이 꽂혀 있던 낡은 일기장을 꺼냈다. 결혼 첫해인 1986년, 신혼살림을 차리고 처음 맞이한 겨울의 기록이 궁금했다. 누렇게 바랜 종이 위에는 그해 11월 4일의 기억이 또박또박 남아 있었다.일기장을 읽으니 그 시절 골목 풍경이 눈앞에 펼쳐지는 듯했다. '두부요', '어묵이요', '콩나물이요' 하는 장수들의 외침이 골목을 채우던 시절이었다. 1986년 가을, 한 번도 내 손으로 김장을 해본 적 없는 서툰 새댁에게 겨울나기는 거대한 산과 같았다.일기 속에는 무엇 하나 넉넉하지 않았던 신혼살림의 걱정이 고스란히 담겨 있었다. 보험료를 내려고 아껴두었던 돈 1만 원을 쥐고 항아리 장수를 향해 뛰어갔던 그날. 좋은 항아리를 고를 줄도 몰라 당황하던 내게 주인집 아주머니가 살뜰히 가르침을 주셨다. 옹기를 톡톡 두드려 보이며 맑은 소리가 나는 항아리가 튼튼한 것이라고 알려주셨다.항아리 하나를 고르는 일에도 요령이 있다는 것을 그때 처음 알았다. 서툰 새댁의 막막한 마음을 알아주고 당신 일처럼 나서서 알려주시던 아주머니의 넉넉한 품이 지금도 따뜻하게 기억된다.그렇게 골라 온 큰 항아리와 작은 항아리를 닦고 또 닦았다. 김장을 담을 그릇이 생겼다는 사실만으로도 마음이 한결 든든했다.하지만 항아리만 마련했다고 김장이 저절로 되는 것은 아니었다. 배추를 어떻게 절여야 하는지, 양념은 얼마나 준비해야 하는지 모든 것이 막막했다. 그때 먼저 손을 내밀어 주신 분이 주인집 아주머니였다.그 말에는 살림의 지혜뿐 아니라 이웃끼리 서로 돕고 살아가던 따뜻한 정이 담겨 있었다. 김장할 줄도 모르면서 냉큼 스무 포기를 하겠다고 대답한 나를 아주머니는 흐뭇하게 바라보셨다. 배추를 소금물에 젖신후 소금을 배추속에 뿌리며 절이는 방법까지 하나씩 가르쳐 주셨다.그 시절에는 김장도 혼자 하는 일이 아니었다. 이웃집과 소금물을 함께 쓰고, 서로의 일손을 보태며 겨울을 준비했다. 넉넉하지 않은 살림이었지만 마음만큼은 서로 나누며 살았다.그리고 내 곁에는 또 한 분의 고마운 손길이 있었다. 바로 근처에 사시던 남편의 셋째 누님, 나의 형님이다.서툰 새댁이 첫 김장을 한다는 소식을 듣고 한달음에 달려오신 형님은 배추 스무 포기를 하나하나 정성껏 버무려 주셨다. 붉은 양념을 치대는 손길에는 동생의 살림을 챙겨주는 따뜻한 마음이 담겨 있었다.그때의 나는 어리고 철이 없었다. 누군가 내 곁에서 그렇게 큰 마음을 내어주고 있다는 사실을 미처 헤아리지 못했다. 김장을 마치고 항아리에 김치가 가득 차니 그저 겨울을 날 수 있다는 안도감에 기뻤을 뿐이다.지금이야 김장하는 날이면 갓 삶은 수육을 썰어 김치 속을 얹어 먹는 풍경이 익숙하지만, 1986년 신혼살림의 식탁에서 수육은 감히 상상하기 어려운 음식이었다. 겨울철 흔했던 동태 한 마리 사서 국을 끓여 먹는 일조차 빠듯한 살림에는 쉽지 않았다.그런 형편에 항아리 가득 채워진 김치는 얼마나 든든한 겨울 양식이었던가. 형님의 손맛으로 버무려진 김치를 바라보며 세상의 모든 부러움이 사라졌다. 작은 항아리 하나만 보아도 천하를 얻은 듯 마음이 부자가 되었다.세상이 참 많이 변했다. 이제는 김치냉장고가 집집마다 자리를 잡았고, 김치를 직접 담그기보다 필요한 만큼 사 먹거나 소량만 담가 먹는 풍경도 익숙해졌다. 김장을 준비하는 모습도 예전과는 많이 달라졌다.큰 항아리와 작은 항아리 중 큰 항아리는 긴 세월 속에 사라지고, 가장 작았던 항아리 하나만 남아 40년을 견뎌냈다. 이제는 그 어떤 김치도 담기지 않은 채 베란다 한구석을 지키고 있다.그런데 이 항아리를 바라볼 때마다 먼저 떠오르는 것은 항아리 자체가 아니다. 항아리 고르는 법을 알려주시던 주인집 아주머니의 다정한 얼굴, 함께 소금물에 배추를 절이며 나누었던 이웃의 정, 그리고 내 첫 김장을 당신 일처럼 거들어 주셨던 형님의 따뜻한 손길이다.돌이켜보면 그 시절 내게는 살림살이 하나하나가 모두 배움이었다. 항아리를 고르는 법부터 김장하는 법까지, 책으로 배운 것이 아니라 이웃의 말 한마디와 손길을 통해 삶을 배웠다.40년이라는 세월이 흘렀다. 그때 서툴렀던 새댁은 어느덧 나이가 들었고, 내 첫 김장을 도와주셨던 형님도 이제 여든을 바라보신다.이제야 그때의 고마움이 얼마나 큰 것이었는지 조금은 알 것 같다. 김장하는 일이 얼마나 고된 일인지, 다른 사람의 살림에 선뜻 손을 보태는 일이 얼마나 따뜻한 마음에서 비롯되는 것인지 나이가 들수록 새삼 깨닫는다. 어리고 철없던 시절에는 고맙다는 말 한마디 제대로 건네지 못했다. 그저 당연한 도움처럼 받아들이고 지나온 세월이 마음에 걸린다.이제 여든을 바라보시는 형님께 늦었지만 꼭 감사의 인사를 전하고 싶다. 그때 형님이 버무려 주신 김치 덕분에 신혼의 첫겨울이 춥지 않았고, 그 따뜻한 마음은 40년이 흐른 지금까지도 삶을 지탱하는 온기로 남아 있기 때문이다.김치는 단순히 겨울 반찬을 마련하는 음식만은 아니었다. 넉넉하지 못한 살림 속에서도 이웃과 나누고 가족의 정을 이어주던 소중한 음식이었다. 40년 전 작은 항아리에 담겼던 것은 김치만이 아니었다. 서툰 새댁을 보듬어 주었던 주인집 아주머니의 가르침과 넉넉한 품, 그리고 형님의 진심이었다.김치의 날, 베란다 한구석에 남아 있는 낡은 항아리의 어깨를 가만히 쓰다듬어 본다. 이제는 김치를 담지 못하는 빈 항아리지만 내 마음속에는 여전히 그해 겨울의 온기가 가득하다.항아리는 비었어도 고마움은 비지 않았다. 40년 전 서툴렀던 새댁을 대신해, 그 겨울을 함께 건너게 해 주셨던 이웃들과 여든을 바라보는 형님께 늦었지만 마음 깊은 인사를 올린다.