큰사진보기 ▲추억이 흐르는 사직 통기타 거리사직공원으로 오르는 비탈길에 기타를 연주하는 인물 조형물과 통기타 카페들이 자리하고 있다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲뒹굴동굴일본인들을 공습에서 대피시키려고 양림산 아래에 파놓은 방공호 ⓒ 문운주 관련사진보기

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큰사진보기 ▲양림산도심 가까이 남아 있는 가을,양림산 산책로에 노랗고 붉은 단풍이 어우러진 모습 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲사직공원양림산 산책로에 노랗고 붉은 단풍이 어우러진 모습 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲사직단땅과 곡식의 신에게 안녕과 풍년을 빌던 광주 사직단 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲사직공원 타원전망대낮의 모습 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲무등산과 광주시가지 전망타워 야외전망대에서 바라본 모습 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲양림동에 잠든 선교사들늦가을 햇살이 내려앉은 양림동 선교사 묘역. 가운데 오웬과 오른쪽 유진 벨의 묘비가 보인다. 광주의 근대 교육과 의료에 힘쓴 이들의 무덤. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲우일선 선교사 사택미국인 의료선교사 우일선(로버트 M. 윌슨)은 1908년 제중원(현 광주기독병원) 원장을 맡아 진료와 선교 활동을 펼쳤다. 사진은 그의 사택과 안내판으로, 1920년대에 지어진 것으로 전하는 이 집은 광주에 남아 있는 가장 오래된 서양식 주택이다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲사직공원옛 사진을 따라 오르는 전망타워 사직공원 전망타워의 나선형 계단 벽면에 옛 건물과 사람들의 모습을 담은 사진들이 전시돼 있는 모습. 계단을 오르며 광주의 지난 풍경을 들여다볼 수 있다. ⓒ 문운주 관련사진보기

도심의 작은 산에 광주의 변화가 겹겹이 쌓여 있다. 광주 남구 양림동과 사동 사이에 자리한 양림산. 시민들에게는 사직공원으로 더 익숙한 곳이다. 사직단과 옛 동물원의 기억, 근대 교육과 의료의 길을 연 학교·병원·교회가 산과 그 자락에 흔적을 남겼다.지난 16일, 양림산을 찾았다. 이번 탐방의 시작점 '뒹굴동굴'은 일제강점기인 1940년대에 일본인들이 공습 때 대피할 수 있도록 파 놓은 방공호다. 폭 2m 남짓한 통로가 안쪽으로 약 30m 이어진다. 단단한 화강암을 뚫어 만든 동굴은 완공되지 않은 채 해방을 맞았다.제주의 일제 동굴진지가 떠오른다. 제주에서는 전투를 준비하려고, 이곳에서는 공습을 피하려고 바위산을 뚫었다. 쓰임은 달랐지만 모두 일본이 벌인 침략 전쟁의 흔적이다. 제주 해안에서 보았던 전쟁의 자국이 광주 도심에도 남아 있다.동굴을 나와 양림파출소 곁 비탈길을 올랐다. 친구들과 솜사탕을 입에 물고 동물원으로 향하던 길이다. 동물들을 볼 생각에 들떠 걷던 그때는 이 비탈이 가파른 줄도 몰랐다. 같은 길을 다시 오르니 숨이 차다.가까운 곳에 놀이시설이 드물던 때였다. 어른들은 아이 손을 잡고, 친구들은 서로를 불러 이 길을 올랐다. 도심 한복판의 작은 산에서 호랑이와 사자의 울음소리를 듣던 시절이다. 사직공원에 간다는 말만으로도 하루가 들떴다.길가의 오래된 나무는 굵은 줄기에 골이 깊다. 잎을 떨군 가지 사이로 하늘이 훤하다. 발밑에는 낙엽이 수북하다. 한 걸음 내디딜 때마다 바스락거린다. 그 소리를 들으니 겨울이 멀지 않았구나 싶다.몇 걸음 더 옮기자 노랗고 붉은 잎을 매단 나무들이 눈에 들어온다. 같은 비탈에서도 나무마다 가을을 보내는 때가 다르다. 이렇게 가까운 곳을 두고 먼 산으로만 단풍을 찾아다녔다니. 전망타워까지 오를 생각으로 나선 길이다.뜻밖에 만난 단풍에 감탄이 앞선다. 한동안 나뭇가지를 올려다보았다. 이렇게 가까운 곳에 가을이 곱게 남아 있을 줄이야. 붉고 노란 잎 아래 서 있으니 그냥 지나치기 아쉬웠다. 발밑의 낙엽까지 정겹게 느껴졌다.사직단은 땅의 신과 곡식의 신에게 나라의 안녕과 풍년을 빌던 제단이다. 광주 사직단은 1993년 복원됐다. 이듬해 4월 사직제가 다시 열렸다. 올해 6월 20일에도 광주 사직단오제에 맞춰 이곳에서 시민의 안녕과 풍년을 비는 사직대제를 올렸다.한 해 농사가 살림을 좌우하던 시절, 사람들은 이곳에서 풍년을 빌었다. '종묘사직을 지킨다'는 말이 떠오른다. 종묘가 왕실의 조상을 모신 곳이라면, 사직은 삶의 터전인 땅과 곡식을 받드는 곳이었다. 멀게만 느꼈던 말이 동네 산자락의 제단 앞에서 조금 가까워졌다.사직단에서 조금 더 오르면 전망타워에 닿는다. 곁에 놓인 작은 구조물에 옛 팔각정의 모습이 남아 있다. 친구들과 그곳에 올라 시내를 내려다보던 기억이 떠오른다. 당시에는 팔각정만 올라가도 광주가 발아래 놓이는 듯했다. 지금은 높이 34.7 m의 전망타워가 그 자리를 대신한다. 도시를 바라보는 높이도, 눈앞의 풍경도 달라졌다.'빛의 타워'라는 이름에는 광주를 감싸는 무등산과 희망의 빛, 민주·인권·평화의 도시를 표현하려는 뜻이 담겼다. 낮에는 도시를 바라보는 곳이고, 밤에는 도시에서 바라보는 빛의 공간이다. 나중에 더해진 미디어아트는 은하수와 꽃, 고래의 영상으로 타워를 물들인다. 낮에 찾은 나는 그 빛을 상상하며 전망 공간으로 올랐다.4층 옥외전망대에 올라 가장 먼저 무등산을 찾았다. 동쪽 도심의 지붕 너머로 묵직한 산세가 펼쳐졌다. 골목에서는 건물 사이로 고개를 내밀던 산이 여기서는 제 모습을 넓게 드러냈다. 광주에 오래 살아도 바라보는 자리에 따라 늘 보던 무등산이 새롭게 다가온다.북쪽으로 몸을 돌렸다. 광주천 건너 낮은 건물과 높은 아파트가 먼 곳까지 이어졌다. 서쪽으로도 시가지가 빼곡했다. 건물 사이로 뻗은 도로를 따라가다가 눈길을 거뒀다. 어릴 적 팔각정에서 보았던 도시의 끝은 이제 어디쯤일까. 기억 속 광주와 눈앞의 광주를 나란히 놓아보기가 쉽지 않았다.남쪽으로는 양림동의 지붕들이 가까이 내려다보였다. 오래된 동네 너머에 아파트가 솟아 있다. 산 아래에서 걸어온 길과 골목을 찾아보았다. 친구들과 함께 걷던 길도 그 안에 있었다. 어린 시절에는 높은 곳에서 멀리 보는 일이 즐거웠다. 이제는 그 넓은 풍경 속에서 내가 살아온 자리를 먼저 찾게 된다.전망타워에서 내려와 호남신학대학교 뒤편 언덕의 선교사 묘역으로 향했다. 묘비에 새겨진 이름을 하나씩 읽었다. 유진 벨과 오웬. 낯선 이름들이지만, 이들이 남긴 학교와 병원은 광주 사람들의 일상 가까이에 있다. 묘역에 이르러서야 익숙한 장소와 그곳의 시작을 함께 생각했다.양림교회의 뿌리는 1904년 성탄절, 유진 벨의 사택에서 드린 예배에 닿아 있다. 그 공동체는 자리를 옮기고 갈라지는 과정을 거쳐 1924년 양림교회로 새롭게 자리 잡았다. 건물 하나만으로 설명하기에는 그 안에 이어진 시간이 길다. 교회 곁으로 학교와 진료소가 생겨나면서 양림동은 광주의 근대 교육과 의료가 자라는 터전이 됐다.1908년에는 숭일학교와 수피아여학교가 문을 열었다. 오늘날 숭일고와 수피아여고로 이어지는 학교들이다. 수피아의 시작은 몇 명의 여학생에게 읽고 쓰고 셈하는 법을 가르치는 일이었다. 지금이야 누구나 학교에 가는 것을 당연하게 여기지만, 여성에게 배움의 기회가 넉넉하지 않던 때였다. 작은 교실에서 글을 익히던 학생들에게 학교 밖 세상은 어떻게 달라 보였을까.숭일학교는 다른 곳으로 옮겨갔다. 학교가 떠났어도 출발한 자리는 양림동에 남는다. 건물이 남아 있어야만 역사를 만나는 것은 아니다. 빈 터와 바뀐 풍경에서도 그곳에 무엇이 있었는지 알아보는 일이 탐방의 한 부분이다.광주기독병원은 1905년 의료선교사 놀란이 문을 연 제중원에서 시작됐다. 작은 진료 공간에서 환자를 돌보던 일이 병원으로 이어졌다. 이후에는 간호 인력을 기르는 학교도 문을 열었다. 기독간호대학교의 전신인 수피아간호학교는 광주기독병원과의 협력으로 설립돼 1967년 개교했다.묘역에서 내려와 동네를 다시 바라보았다. 교회와 학교, 병원이 하나의 이야기로 이어졌다. 누군가는 이곳에서 처음 글을 배웠고, 누군가는 아픈 몸을 치료받았다. 그 일을 이어온 한국인 교사와 의료진, 주민들의 삶도 함께 떠올랐다. 양림동의 근대 역사는 오래된 건물의 연혁에만 있지 않았다. 그 문을 드나들며 삶이 달라졌을 사람들의 시간에도 남아 있었다.