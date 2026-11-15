교활, 비굴, 사악... 그럼에도 문무왕이 존경스러운 까닭

큰사진보기 ▲드라마 <문무> 스틸컷 ⓒ KBS 드라마 관련사진보기

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KBS에서 '대하드라마' <문무>를 개시했다. 1981년의 <대명>이래 꾸준히 이어져 왔다가 언젠가부터 명멸을 반복했던 '대하드라마'를 다시 만나게 돼서 일단 기쁘다. 야심차게 시작한 <고려 거란 전쟁>이 '고려 궐안 전쟁'으로 바뀌었던 아쉬움은 멀리 젖혀두고, 일단 이 드라마가 인기를 모으기를, 그리고 우리에게 진지한 질문을 던질 수 있는 명품 드라마가 되기를 바란다.그런데 의외로 많은 이들이 문무왕 이야기에 분통을 터뜨린다. 꽤 해묵은 불만이고 나름 유서 깊은 반발이다. 결국 신라가 '외세'를 등에 업고 고구려와 백제를 멸망시키면서 우리 민족의 터전이었던 만주를 잃어버렸고, 그런 판에 '무슨 삼국 통일이냐' 하는 날 선 질문들이 표창처럼 던져진다.하지만 나는 별로 그 불만에 동의하지 않는다. 우리가 한반도 안에서나마 우리 말을 쓰고 우리 글을 쓰고 중국과도 일본과도 판이한 문화를 지니고 살아온 데에 신라 김춘추와 김유신과 아울러 문무왕의 공이 지대하다고 생각하기 때문이다.'외세'를 등에 업었다고 비난하지만 당시 삼국은 저마다 자신이 생존하고 상대를 거꾸러뜨리려면 그 어떤 일도 마다하지 않았다. 백제의 개로왕은 북위를 끌어들이려고 비굴하고도 허위 그득한 국서를 보냈고, 이후로도 백제는 수시로 일본을 끌어들였다. 일본군 수만 명이 전사한 백강 전투는 그 하이라이트였다. 어차피 그때 사람들은 생각도 하지 않았던 '외세'를 지금 책상 앞에서 규탄한들 무슨 소용이 있을까.오히려 고구려 멸망까지 당나라에 협조했던 신라가 당나라와의 전쟁을 결심하고 사투를 벌여 최소한 '대동강 원산만 이남'이라는 영토를 확보한 과정에 주목해야 한다고 생각한다. 그 '바운더리' 안에서 우리는 존재할 수 있었다.당나라와의 최후 항전의 1등 기여자로는 김춘추, 김유신보다 문무왕을 꼽아야 할 것이다. 신라 30대 문무왕 김법민. 김춘추의 아들이자 김유신의 조카이자 처남. 이 족보만 봐도 21세기 사람들은 이게 뭔 'X족보'냐고 할 테지만, 그때는 그게 신라 귀족 사회의 상식이었다. 당시의 풍경을 오늘날의 프리즘으로 들여다봐서는 곤란한 이유 중의 하나. 어쨌든 이 문무왕은 우리 역사상 가장 지혜롭고 결단력을 발휘한 리더 중 하나였다.백제가 망한 것은 660년이다. 하지만 640년대에는 백제가 거의 신라를 멸망 위기로 몰아넣고 있었다. 그때 중국 서안, 일본 나라, 고구려 평양까지 산지사방 돌아다니면서 신라의 생존을 모색한 것이 문무왕의 아버지 김춘추였다. 외삼촌 김유신은 집에도 제대로 못 들어오고 백제군과 싸우고 다녔고, 김법민의 누이 고타소랑은 대야성 전투에서 포로가 돼 비참하게 죽었다. 문무왕 김법민에게 백제는 악마와도 손잡고라도 때려잡아야 할 철천지원수였고, 결국 당나라의 손을 잡고 그 뜻을 이룬다. 그리고 그 분노를 폭발시킨다. 백제 태자 부여융의 얼굴에 침을 뱉으며 조롱한 것이다.이런 쓸데없는 오만과 무시는 자포자기할 수 있었던 백제 사람들을 자극했다. 무려 200여 성이 백제 부흥군의 깃발을 들었고 이들은 거의 수도 사비성을 되찾을 뻔할 만큼 위세를 떨친다. 백제 멸망 후 급서한 (그래서 백제군에 의해 죽었다는 설도 있는) 아버지 대신 왕이 된 문무왕은 이 백제 부흥군과 죽기 살기로 싸워야 했다. 그런데 당나라가 영 엉뚱하게 나온다. 은근슬쩍 백제 땅을 집어삼키려는 야욕을 드러낸 것이다. 심지어 663년에는 당나라로 끌고 갔던 부여융을 귀국시켜 희한한 일을 시킨다."신라왕 김법민은 오늘부로 계림대도독이다. 축하한다. 부여융은 웅진도독이다. 우리 축배를 들자." 백제 부흥군이 아직 남아 있는 상황에서 백제의 옛 태자 부여융을 앞잡이로 내세워 다스리게 할 테니, 신라 국왕 김법민은 백제 땅에 대한 권리를 내세울 수가 없다는 뜻이었다. 바로 몇 달 뒤 일본군 수만 명이 백제를 돕기 위해 금강 하구로 몰려올 상황이었는데.백제 부흥군을 멸망시킨 뒤에도 그랬다. 당나라는 665년 공주에 있는 취리산에 문무왕과 부여융을 불러 놓고는 백마를 잡아 그 피를 입에 묻히고 "서로 땅을 나눠 경계를 확정하고, 각자의 백성을 살게 하여 각각 생업을 영위하는 것을" 맹세케 했다. 도대체 황산벌에서 우리는 왜 싸웠고, 우리 누나는 왜 대야성에서 죽었단 말이냐. 하지만 분노를 표하지 못하고 문무왕은 백마의 피를 입에 덕지덕지 묻혔다. 거기서 문무왕이 "이게 뭔 짓이고" 하면서 칼을 뽑지 않고, 말 피 냄새 참으며 얼굴에 피 묻힌 것은 우리 역사의 행운이었다고 생각한다. 그가 장삼이사처럼 경거망동하지 않는 노회한 사람이었다는 사실이.668년 고구려 멸망 이후 신라는 대놓고 당에 반항하기 시작한다. 669년 신라 사신이 당나라 감옥에 갇혔다가 죽은 적이 있는데 이때 황제가 노한 이유가 "신라 왕이 웅진도독부 영토를 야금야금 먹었기 때문"이라 했고 670년 신라 장군 설오유와 고구려 유민 고연무가 만주 진공 작전을 펼쳐 압록강 이북 오골성을 쳤다는 기록까지 있으니 전쟁은 시작된 것이었다. 신라는 북쪽을 공격하면서 동시에 양동작전으로 백제의 옛 땅을 치고 들어가 석성 전투에서는 당나라군 수천 명을 목 베어 버린다.이때 유명한 당나라 장수 설인귀가 "너희가 이럴 수 있느냐" 하며 윽박지르는 편지를 보냈고 여기에 대답한 것이 교과서에서도 유명한 '답설인귀서'다. 명문장가 강수의 글을 빌려 문무왕은 할 말을 다 하면서도 당나라의 비위를 완전히 거스르지는 않는다. "(...) 중국군 1만 명은 우리가 4년 동안 밥 먹이고 옷 입혔으니 그들은 뼈와 가죽은 중국 것이라 해도 피하고 살은 신라 것이라 하겠습니다." 중국의 은혜를 극진히 찬양하면서도 우리도 할 만큼 했다고 강조한다. 배신은 너희가 먼저 했다고 성토하지는 않지만 우리는 배신한 적이 없고, 할 생각도 없다고 한다. 답설인귀서는 명문장이라 유명하기도 하지만, 우리 역사상 아주 예민한 외교 문서라 의미 깊기도 하다.문무왕은 이후 '약소국의 방책'을 교과서처럼 실행한다. 당나라에 무더기로 가 있던 신라 사람들은 문무왕의 소중한 정보원들이었다. 의상 대사가 왜 귀국했는지 떠올려 보자. 당나라가 신라를 공격한다는 소문에 공부고, 자신을 사모하던 여자와의 이별이고 다 때려치우고 서해 바다 가로지르는 배에 올라탄 것 아닌가. 토번이 강성해져서 당나라의 서쪽을 어지럽히면 문무왕은 어김없이 칼을 들고 한반도의 당나라군 옆구리를 쑤셨다. 웃는 얼굴로, 안녕하세요 인사하고 칼 꽂는 킬러처럼 교활하게. 나는 그 교활함이 너무나 고맙고 존경스럽다. 그 후손인 우리가 잃어버린 미덕 같은 교활함. "우리는 조금씩 갉아먹으며 너희가 한꺼번에 못 먹게 하리라."문무왕이 "우리 단군의 자손들은 고하노니 당나라는 썩 물러갈지니라. 이곳은 너희의 땅이 아니라 우리 땅이요, 이에 불응할 시 몰살을 시키겠노라"고 선언했다면 어떻게 됐을까. 다행히 잘 됐다면 천 년 뒤의 자랑거리겠지만 필시 천 년 뒤는 없을 것이다. 당시 당나라는 당대의 슈퍼 파워였다. 석문벌 전투 참패 후 신라는 국가적 위기에 처한다. 문무왕은 꿇어 엎드린다."제 죄는 죽어도 모자랍니다. 남산의 대나무를 다 베어도 제 죄를 담을 죽간을 만들지 못할 겁니다. 중국 포야숲을 다 베어도 저를 앉힐 형틀을 만들기에 부족할 겁니다. 저희 나라 종묘사직 다 헐어 연못으로 만들고 제 몸을 찢어 죽이더라도 제 한 말씀만 들어 주시면 그리하겠습니다. 관도 안 쓰고 머리카락에 진흙이 안 마르도록 땅에 머리 박고 있을 테니 벌을 주시옵소서." 그러면서 군대를 짜내고 고구려 백제 유민 포섭하고 성을 쌓는다. 그렇게 살아남는다.자주(自主)한다는 말은 좋은 말이다. 하지만 그 자주를 어떻게 지킬 것인가에 대한 방향과 방법은 매우 다양하다. 그놈의 '주체'를 깃발로 세웠다가 얼마인지도 모를 인민들 굶겨 죽인 '자주' 따위는 거들떠볼 필요도 없을 것이다. 청나라 수도도 탈탈 털리는 판에 우리는 프랑스와 미국을 물리쳤다고 호기롭게 들떴던 대원군의 자주도 의미 없을 것이며, 남한산성에 갇힌 채 오랑캐에게 항복할 수 없다는 척화파의 결기 같은 것은 의미는커녕 소용도 없으리라.비굴해도 때로는 사악해도, 양아치스럽다는 말을 들을지라도 자신이 다스리는 나라를 건사하고, 평화를 지키고, 어쩔 수 없이 싸워야 한다면 무슨 수를 쓰든 '빨리 이기는' 방법까지 곁들여야 진정한 자주이리라. 문무왕은 그 '자주'를 실현한 왕이었다. 그 결과 그는 마치 성경에 나오는 말처럼 "무기를 녹여 농기구를 만드는" 평화 시대를 열 수 있었다.신라 하대의 혼란기 이전, 문무왕 이래 경덕왕 때까지는 아마 대하드라마로 나오지 않을 것이다. 그만한 '꺼리'가 없기 때문이다. 외침도 없고, 이렇다 할 내우(內憂)도 드물었던. 드라마틱하지 않은 시대, 즉 재미없는 역사의 시대, 태평한 시기였기 때문이다. 그 시대의 시작이 문무왕이었다. 드라마 <문무>의 건승을 기원한다.