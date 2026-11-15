'소년이 온다'를 한 번 더 읽는 느낌, 이 영화의 압권은...

큰사진보기 ▲영화 <내 이름은 원덕기> 상영회가 지난 10월 31일 오후 전남광주 동구 전일빌딩245에서 열렸다. <내 이름은 원덕기>는 5·18민주화운동 당시 광주에 머물렀던 미국인 청년 팀 원버그(Tim Warnberg)의 이야기를 담은 다큐멘터리 영화다. ⓒ 정교진 관련사진보기

"평범한 사람들이 연대하면 비범한 일을 해낼 수 있다는 사실을 전하고 싶었습니다."

큰사진보기 ▲고 위르겐 힌츠페터가 5·18민주화운동 중인 1980년 5월 24일 촬영한 인터뷰 영상의 화면을 갈무리한 것. 영상 속 인물은 미국 평화봉사단원 자격으로 광주에 머물던 팀 원버그(Tim Warnberg, 한국 이름 원덕기)다. 5·18기념재단이 보관하고 있던 이 영상은 그동안 한 번도 공개되지 않았으며, 항쟁 한복판에 있던 인물의 현장 인터뷰는 5·18 관련 기록물 중 이 영상이 유일하다. ⓒ 위르겐 힌츠페터, 5·18기념재단 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 5월 13일 광주광역시 북구 운정동 국립5·18민주묘지에 참배객들의 발길이 이어지고 있다. ⓒ 배동민 관련사진보기

"엄마, 창근이가 죽어서 왔는데 나만 집에 가면 쓰나요."

드디어 제대로 된 '오프닝 멘트'를 찾았다. 5.18 민주화운동 사적지를 찾아온 외지 방문객들을 안내하면서, 매번 가장 고민되던 게 무슨 말로 답사 해설을 시작하느냐였다. 광주를 찾아주셔서, 5.18을 기억해 주셔서 감사하다는 말 바로 다음에 이어갈 한 문장을 갈구하던 차였다.다큐멘터리 영화 <내 이름은 원덕기>의 소중한 감독(오마이뉴스 기자)이 상영회를 마무리하며 관객들에게 던진 이 말에 무릎을 쳤다. 소 감독은 원덕기(미국 이름 팀 원버그)가 비범한 영웅이었다면, 굳이 영화를 만들진 않았을 거라고 했다. 5.18은 평범한 사람들이 일군 역사라는 걸 강조한 거다.미국의 미네소타 출신의 평범한 대학생이었던 원덕기는 장래 의사를 꿈꾸며 평화 봉사단원으로 광주에 왔다. 광주의 의대생들과 함께 한센병 환자 등 타국의 가난한 이웃들을 도우며 착실히 '커리어'를 쌓아가고 있었다. 5.18이 터지기 전까지 광주는 그에게 '실습지'였을 뿐이다.그는 운명처럼 5.18을 광주 시민들과 함께 겪었고, 방송 기자였던 위르겐 힌츠페터와 동료 봉사단원이었던 임대운(미국 이름 데이비드 돌린저) 등과 함께 '푸른 눈의 목격자'가 되었다. 모국에서는 서둘러 광주를 떠나라고 했다. 외국인이었기에 교통과 통신이 끊긴 고립된 상황에서도 얼마든지 광주를 벗어날 수 있었다.계엄군이 시민을 무차별 학살하는 아비규환의 현장을 그는 끝내 떠나지 못했다. 떠나기는커녕 목숨을 걸고 부상 입은 시민을 도왔고, 전두환 신군부에 의해 언론이 철저히 통제된 상황에서 광주의 참상을 해외에 알리는 데 온 힘을 쏟았다. 평범함이 비범함으로 바뀌는 순간이었다.그를 비롯한 '푸른 눈의 목격자'들의 헌신으로 인해 당시 광주는 외롭지 않았다. 전두환 신군부는 외교 채널을 통해 미국 정부와 평화 봉사단을 겁박했지만, 원덕기의 '입'을 틀어막진 못했다. 5.18의 현장에서 시민들과 동고동락하며 그는 시나브로 광주 시민이 돼가고 있었다.결국 5.18은 장래 의사가 되겠다는 그의 꿈조차 버렸다. 한국학 전공으로 진로를 튼 것이다. 그가 공부하겠다는 한국학은 5.18의 진상을 밝히는 데 힘을 보태겠다는 의미이자 광주 시민들과 평생 함께하겠다는 연대 의식의 발로였다. 그렇게 그는 팀 원버그에서 원덕기로 거듭났다.영화 속에 민주주의라는 거창한 수식어는 거의 등장하지 않는다. 원덕기를 민주화의 투사로 그리지도 않는다. 그저 국적을 떠나 이웃의 고통을 외면하지 못하는 미국인 청년으로 소개할 뿐이다. 외국인이라는 것만 빼면, 그저 길 가다 흔히 만날 수 있는 '동네 형'일 따름이다.그렇다. 5.18은 비범한 사람들이 만든 역사가 아니다. 모르는 이에게 주먹밥을 나누고 자발적으로 헌혈에 동참했던 이름 모를 시민들이 일군 역사다. 원덕기처럼 평범한 사람이 영화의 주인공이 될 만큼 비범해진 건 광주 시민을 학살한 계엄군의 만행이 워낙 비범했기 때문이다.오늘도 난 5.18 사적지를 찾아온 외지 방문객들을 맞이하고 있다. 국립 5.18 민주 묘지는 사적지 답사의 종착지이자 알짬이다. 처음 방문한 사람들은 묘역의 규모에 놀란다. 언뜻 황량하리만큼 넓고, 하늘을 찌를 듯 높이 솟구친 추모탑을 보며 입을 다물지 못한다.난 방문객들의 이런 시선이 못내 불편하다. 그들을 탓하려는 게 아니라, 묘역을 처음 설계하고 조성할 당시의 '미감'이 5.18 정신과 사뭇 동떨어져 있다는 생각 때문이다. 20세기의 끝자락이었던 1997년, 5.18 묘역을 영웅들이 잠들어 있는 거룩한 성지로 꾸미고 싶었을 것이다.묘역을 넓고, 높고, 크게 만드는 걸 희생자들에 대한 보답으로 여겼을 것이다. 분명 국가 차원의 예우일 테지만, 묘역에 잠들어 있는 희생자들이 썩 내켜 하진 않을 성싶다.추모탑 앞에서 참배를 마치고 묘역에 들어서면, 가장 먼저 만나게 되는 분은 김경철 희생자다. 묘지 번호 1-1, 5.18 당시 계엄군의 국가 폭력에 의해 숨진 광주의 첫 번째 희생자다. 청각 장애인이었던 그는 계엄군의 질문에 대답하지 않았다는 이유로 무자비한 구타를 당했다.묘역을 거닐 때마다 새삼 깨닫게 되는 거지만, 당시 이른바 '힘 있고 돈 있는' 자들의 이름은 찾아볼 수 없다. 희생자들 대부분은 공장 노동자와 일용직, 학생, 상인, 사무직 회사원, 운전기사 등 평범한 소시민들이다. 그들이 앞장서 계엄군의 폭력에 맞서 공동체를 지킨 것이다.따지고 보면, 5.18 때만 그런 것도 아니다. 멀게는 임진왜란 때 나라를 구한 것도 의병이었고, 조선 말 일제의 침탈에 맞선 것도 보국안민을 기치로 내건 동학 농민군이었다. 대한민국의 시작인 3.1 운동을 거족적인 민족 운동으로 규정하는 것 또한 역사의 주체가 이름 없이 스러져간 평범한 사람들임을 의미한다.대한민국 민주화운동의 효시로 손꼽히는 4.19 혁명의 와중에도 '힘 있고 돈 있는' 자들은 뒤로 몸을 숨겼다. 이승만 독재정권의 국가 폭력에 희생된 이들의 절대다수가 하층 노동자와 학생들이었다.틀린 말은 아니지만, 광주를 '대한민국 민주주의의 성지'라고 소개하는 글귀도 조금은 아쉽다. 몇 해 전 5.18에서 광주라는 지명을 뺀 건, 광주가 민주화운동을 독점하는 것처럼 비칠 우려 때문이었다. 5.18이 민주화운동의 대표 격일지언정 전부인 양 기억되어서는 곤란하다. 참고로, 교과서에 수록된 5.18의 공식 명칭은 '5.18 민주화운동'이다.우리나라에 민주주의의 성지는 헤아릴 수 없이 많다. 2.28 민주운동이 일어난 대구도, 3.8 의거의 현장 대전도, 김주열 열사의 혼이 서린 창원도, 부마 민주항쟁의 도시인 부산과 마산도, 그리고 모든 민주화운동의 종착지였던 서울까지도 성지로 손색이 없다. 말 그대로, 전국 방방곡곡이 민주주의의 성지다.묘역을 찾은 방문객들에게 우선 민주주의의 성지라는 부담스러운 수식어를 잠깐 내려놓자고 권한다. 나아가 이곳은 민주주의에 대해 학습하는 곳이 아니라고 부연한다. 이곳에 잠든 이들 대부분은 민주주의를 수호하기 위해 계엄군의 총칼에 맞선 게 아니라고 잘라 말한다.순간 의아해하는 그들에게 곧장 설명을 이어간다. 그들은 민주주의에 대해 배운 적은 없지만, 이웃의 고통을 차마 외면하지 못하는 인간 고유의 본성, 곧 '연민'에 따라 행동했고, 기꺼이 죽음까지도 감내한 것이라고 강조한다. 민주주의는 '연민'에서 비롯된다는 게 내 지론이다.한강 작가의 소설 <소년이 온다>의 주인공 동호의 실제 모델인 문재학 열사가 5.18 당시 집에 가자며 도청을 찾아온 어머니에게 건넨 말이다. 이보다 5.18의 정신을 잘 보여주는 장면은 없다. 친구의 죽음을 외면하지 못한 문재학 열사의 마음과 광주 시민을 두고 떠나지 못하는 원덕기의 그것은 조금도 다르지 않다.국적과 생김새만 다를 뿐 문재학이 원덕기고, 원덕기가 문재학이다. 둘로 대표되는 평범한 사람들이 5.18의 자랑스러운 역사를 일궈냈다는 점에 새삼 뭉클해진다. 영화 <내 이름은 원덕기>를 통해 오래전 읽었던 <소년이 온다>를 복습하듯 한 번 더 읽은 느낌이다. 이 영화를 강추하는 이유다.사족. 이 영화의 압권은 엔딩 장면에서 흘러나오는 가수 신승훈의 곡 '미소 속에 비친 그대'다. 한국과 광주를 누구보다 사랑했던 원덕기가 생전 가장 좋아했던 노래를 부러 삽입한 것이다. 지금껏 5.18을 다룬 영화에서 이렇게 '가벼운' OST 곡은 처음이다. 대중가요와 5.18이 이렇게 잘 어울릴 줄은 꿈에도 몰랐다. 이 노래에 울컥하기도 처음이다.