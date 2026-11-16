당진 여성들의 생활 도구가 무대의 주인공이 된 까닭

큰사진보기 ▲지난 14일, 오후 6시에는 윤수희 작가가 참여하는 연계 프로그램 ‘낭독 기반 사운드 퍼포먼스’가 마련됐다. 전시는 오는 18일까지 휴무 없이 매일 오후 4시부터 8시까지 무료로 관람할 수 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲양은희 작가의 가위와 다듬이방망이에는 오랜 세월 살림을 꾸리고 가족을 돌보며 살아온 삶의 흔적이 담겨 있다. 무엇보다 일상의 손때가 밴 사물은 한 여성의 기억을 넘어 당진 여성들의 생활사와 세월을 들려준다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲김종순 작가의 호롱불과 굴칼, 윤희 씨의 호미에는 어둠을 밝히고 땅과 바다에서 삶을 일궈온 여성들의 시간이 깃들어 있어 오랜 세월 생계를 이어온 손길과 생활의 기억이 사물을 통해 전시장에 되살아났다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲김시온·신은미 작가가 당진 여성들의 삶에서 길어 올린 기억과 이야기를 작품으로 풀어냈다. 무엇보다 사물에 깃든 개인의 시간이 두 작가의 손을 거쳐 지역의 역사와 사람을 잇는 또 하나의 이야기로 태어났다. ⓒ 김정아 관련사진보기

호미에는 땅을 일군 손의 시간이, 족두리에는 혼례 이후 이어진 한 여성의 생애가 깃들어 있다. 오래된 물건의 내력을 묻는 일은 그것을 사용한 사람이 어떤 세월을 살아왔는지 헤아리는 일이기도 하다. 당진 여성들의 생활 도구가 전시장으로 자리를 옮겼다. 지역의 역사에서 좀처럼 기록되지 못했던 여성들의 삶이 사물과 움직임, 빛과 소리를 통해 관객 앞에 펼쳐진다.지난 14일, 충남 당진시 대덕동 스페이스 2045에서 개막한 <오브제 시어터 숨 쉬는 사물들>은 당진 여성 10인의 구술 생애사를 사물과 움직임, 빛과 소리로 재구성한 전시다. 문화예술 단체 민메이(대표 이경미)가 주최하고 스페이스 2045가 주관했으며, 당진시와 당진문화재단이 후원하고, 이경미 대표가 기획하고 김시온·신은미 작가가 협업해 작품 제작과 공간 연출을 맡았다.전시는 김시온·신은미 두 작가가 당진 여성들과 나눈 인터뷰에서 출발했다. 누군가의 아내이자 어머니, 일터에서 이름 없이 불리던 사람으로 살아온 여성들의 이야기에 귀를 기울이고, 그들의 기억이 깃든 사물을 찾아 작품으로 풀어냈다. 평범한 살림살이처럼 보이는 물건 하나에도 생계와 신앙, 결혼과 이주 등 한 사람이 살아온 시간이 고스란히 담겨 있었다.이렇게 사물에 담긴 개인의 기억은 한 사람의 생애를 넘어 당진의 지역사와 맞닿았다. 농촌과 산업도시라는 두 얼굴을 지닌 당진의 변화 속에는 밭을 일구고 갯벌에서 일하며, 낯선 터전에 뿌리내려 일상을 꾸려온 여성들의 시간이 켜켜이 쌓여 있었다.서로 다른 환경에서 살아온 여성들의 이야기는 저마다 달랐지만, 그 안에는 가족을 위해 감당한 노동과 삶을 지탱해온 신념, 새로운 터전에서 뿌리내리기까지의 공통된 경험이 담겨 있었다. 전시는 각자의 이름으로 불리지 못했던 여성들의 사적인 기억을 하나씩 꺼내 지역을 함께 일궈온 사람들의 역사로 연결했다.양영례의 족두리에는 얼굴도 모르는 상대에게 시집와 담배 농사를 지으며 살아온 세월이 담겼다. 혼례의 순간을 장식했던 물건에는 결혼 이후 감당해야 했던 노동과 삶의 무게가 겹쳐져 있다. 김종순의 호롱불과 굴칼, 윤희의 호미 역시 생활을 밝히고 생계를 꾸렸던 도구다. 땅과 바다에 기대어 살아온 여성들의 일상이 사물의 형태를 빌려 전시장에 들어섰다.이어 최재희의 아령과 퍼즐에는 낯선 공장 지대에서 느낀 고립감 속에서도 몸과 마음을 다잡으려 했던 시간이 담겼다. 이경숙의 성경책과 촛대, 한수연의 묵주는 고단한 삶을 지탱해온 신앙의 자리를 보여준다. 이원복의 냄비, 양은희의 가위와 다듬이방망이, 김숙자의 놋그릇, 김미자의 만년필도 저마다의 사연을 품은 채 관객과 마주했다.무엇보다 사물 앞에 소유자의 이름을 붙인 작품명도 눈여겨볼 대목이다. '호미'는 '윤희의 호미'로, '만년필'은 '김미자의 만년필'로 불린다. 물건의 종류를 가리키던 이름에 한 사람의 이름이 더해지면서 관객의 시선은 사물에서 그것을 사용한 사람의 생애로 옮겨간다. 가족과 일터의 역할에 가려져 있던 여성 개개인을 전시의 중심에 세우는 방식이다. 익숙한 생활 도구에 고유한 이름을 돌려주는 일은 한 사람의 존재와 삶을 구체적으로 드러내는 일이기도 하다.이러한 기억은 사물의 형태와 움직임을 통해 전시장 안에서 새로운 생명력을 얻었다. 신은미 작가는 여성들의 기억이 배어 있는 생활 도구를 한지 캐스팅 기법으로 형상화해 오브제로 제작했다. 여기에 김시온 작가가 지휘자의 단상에서 영감을 얻어 제작한 키네틱 설치를 결합했다. 정지된 사물에 기계적 움직임이 더해지면서 한지로 빚어낸 생활 도구들은 마치 숨을 쉬듯 생동하는 조각으로 거듭났다.신은미 작가는 당진의 농촌과 산업 풍경도 목탄 드로잉으로 벽면에 담아냈다. 지역의 풍경을 배경으로 키네틱 조각이 움직일 때마다 사물에는 차례로 조명이 비쳤다. 빛을 받은 사물의 그림자는 벽면 위로 일렁이며 또 다른 장면을 만들어냈다. 오브제와 그림자, 목탄 드로잉이 한데 어우러지면서 평범한 생활 도구들은 무대의 주인공으로 등장했다. 관객의 시선도 자연스럽게 사물의 형태를 넘어 그 안에 깃든 한 사람의 삶으로 향했다.김시온 작가의 키네틱 설치는 단순히 사물을 움직이게 하는 데 그치지 않는다. 작품에 움직임을 도입하는 키네틱 아트(Kinetic Art)는 시간의 흐름과 공간의 변화를 시각적으로 표현하는 예술이다. 사물이 천천히 움직이고 조명이 비추는 순간, 그림자는 배경의 풍경 위로 번져나간다.오브제와 그림자, 벽면의 드로잉이 중첩되면서 각자의 생애사가 펼쳐지는 무대가 만들어졌다. 관객은 움직이는 사물을 바라보며 그것을 쥐었던 손과 반복됐을 노동, 오랫동안 말해지지 않았던 감정까지 떠올리게 된다.여기에 윤수희 작가의 낭독 기반 사운드 작업이 더해져 전시는 시각과 청각을 아우르는 공감각적 경험으로 확장됐다. 참여 여성들의 생생한 목소리와 낭독을 사물의 움직임에 연결한 사운드는 전시장에 울려 퍼지며 관객에게 직접 말을 건네듯 다가왔다.목소리의 높낮이와 호흡, 말에 담긴 감정은 사물의 움직임과 어우러져 한 사람의 생애를 더욱 구체적으로 전달했다. 오래된 기억을 박제된 과거로 남겨두지 않고, 지금 이곳에서 살아 움직이는 역사로 감각하게 한 것이다.그러면서 섬세한 움직임과 목소리, 빛과 그림자가 어우러진 전시 공간은 그 자체로 여성들의 삶을 증언하는 하나의 극장(Theater)이 됐다. 이름 없이 지나쳤던 생활 도구들이 저마다의 생애를 품은 주인공으로 무대에 서면서 관객은 사물을 통해 한 사람의 삶을 넘어 당진 여성들이 함께 일궈온 지역의 역사를 마주했다. 전시 제목인 '오브제 시어터'는 이처럼 사물과 목소리, 움직임이 만나 각자의 삶을 하나의 장면으로 펼쳐내는 공간의 성격을 담고 있었다.마지막으로 <오브제 시어터 숨 쉬는 사물들>이 주목하는 것은 거대한 도시의 발전사가 아니라 그 안에서 하루하루를 살아낸 사람들의 역사다. 도시의 변화는 건물과 도로, 산업시설의 확장으로 기록되지만, 그 공간을 일구고 삶을 이어온 사람들의 시간은 상대적으로 쉽게 잊힌다.전시는 호미와 굴칼, 냄비와 족두리 같은 생활 도구를 통해 그동안 주변부에 머물렀던 여성들의 삶을 지역사의 한가운데로 불러냈다. 사물의 내력을 따라가다 보면 당진은 단순히 산업과 농업이 공존하는 도시를 넘어, 수많은 사람이 저마다의 생애를 일구고 기억을 쌓아온 삶의 터전으로 다가온다.김시온 작가는 "당진에서 어머니와 어르신들을 만나 구술을 바탕으로 작업을 진행할 수 있어 뜻깊었다"며 "서로 다른 삶을 살아온 이들의 이야기를 들으면서 개인의 사적인 경험 속에도 공통된 고민과 걱정, 꿈이 담겨 있다는 것을 느꼈다"고 말했다.이어 "개인의 삶이 사회를 이루는 거대한 구조로부터 얼마나 깊은 영향을 받는지 생각해 보는 계기가 됐다"며 "인터뷰 참여자들이 간직해 온 사물을 살펴보고, 그 안에 담긴 기억과 마음을 상상하며 이를 움직임으로 표현하는 키네틱 장치를 제작했다"고 설명했다.신은미 작가는 "올여름 당진에 사는 40대부터 90대까지 다양한 연령대의 여성들을 만나 저마다 다른 삶의 이야기를 들었다"며 "한지를 한 장씩 찢어 붙이는 작업은 여성들의 이야기를 조각조각 이어 하나의 사물로 완성하는 과정이었다"고 말했다.신 작가는 이어 "각각의 사물이 빛과 그림자로 어우러져 당진의 풍경을 이루듯, 개인의 삶도 함께 모일 때 더욱 아름다운 이야기가 된다고 생각한다"며 "소중한 이야기를 들려주고 추억이 담긴 물건을 빌려주신 모든 분께 감사드린다"고 전했다.한편 지난 9일 충남 당진시 대덕동 스페이스 2045에서 막을 올린 <오브제 시어터―숨 쉬는 사물들>은 14일 오후 6시, 윤수희 작가의 낭독 기반 사운드 퍼포먼스로 전시의 의미를 더했다. 아울러전시는 오는 18일까지 휴무 없이 매일 오후 4시부터 8시까지 이어지며, 누구나 무료로 관람할 수 있다.