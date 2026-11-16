뇌경색 환자가 마운자로 앞에서 드는 생각

"고지혈증약을 추가하셔야겠어요."

큰사진보기 ▲뇌경색 이후 꾸준한 걷기 운동 등 건강을 지키려는 노력에도 불구하고 정상 기준치를 넘어섰다. ⓒ 최호림 관련사진보기

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"이제 살아봐야 얼마나 산다고. 약 먹고라도 정상적으로 살면 되는 거 아니냐."

"무리하게 하지 말랬죠. 그러다 또 실려 간다니까."

큰사진보기 ▲글루카곤 유사 펩타이드 1형 계열 치료제 '마운자로' ⓒ 한국릴리 관련사진보기

지난주 내가 진료받는 대학병원에서 혈액검사 결과를 확인하던 중 담당 주치의가 한마디 했다.총콜레스테롤과 중성지방 수치가 높고, 몸에 유익하다는 HDL 콜레스테롤 수치는 낮게 나왔다. 전반적으로 이상지질혈증, 이른바 고지혈증 소견이 나타났기 때문이다. 현재 복용 중인 혈전 관련 약과 신장약, 고혈압약도 있는데 약을 하나 더 추가해야 한다니 마음이 편치 않았다. 여기에 담당 의사는 조심스럽게 당뇨약도 함께 복용하는 방안을 이야기했다.하늘이 무너지는 기분이었다. 어떻게든 약을 하나 더 늘리는 상황만은 피하고 싶었다. 지푸라기라도 잡는 심정으로 다음 검사 때까지 한 번만 더 지켜보면 안 되겠느냐고 물었다. 하지만 의사는 생활 습관 전반이 개선되지 않는다면 약물치료를 병행하는 것이 오히려 현실적인 선택이라고 설명했다.사실 필자는 3년 반 전 뇌경색을 겪은 환자다. 그래서 약을 하나 더 추가한다는 것이 그리 간단한 문제가 아니다. 뇌경색을 겪은 뒤 고혈압약을 처음 처방받았을 때도 그랬다. 마흔 후반의 나이에 벌써 혈압약을 먹어야 한다는 사실이 쉽게 받아들여지지 않았다. 스스로에 대한 자괴감도 적지 않았다. 그때 문병을 온, 이미 고혈압약을 복용하던 지인이 이런 말을 건넸다.그 말이 이상하게 마음에 와닿았다. 살면 얼마나 더 산다고... 한 번 복용을 시작하면 끊지 못하고 평생 먹어야 할 것 같은 약에 대한 부담보다 살아 있는 동안 문제 없이 살아가는 시간이 더 중요하다는 생각이 들었다. 그렇게 나 역시 고혈압약을 받아들였다.그랬던 내게 이번에는 당뇨약과 고지혈증약을 추가하는 문제에 더해, 혈당 관리에 도움을 줄 수 있는 마운자로 같은 주사제 치료까지 선택지로 거론됐다. 사실 나도 체중 조절이 쉽지 않다는 것을 느끼고 있다. 매일 아침 40분 이상 걷는 습관을 유지하고 있지만 체중은 좀처럼 줄지 않는다. 매일 운동하고 있다는 사실만으로 건강관리를 잘하고 있다고 자신하기도 어렵다. 그 이유 중 하나는 뇌경색 이후 생긴 건강에 대한 두려움이다.나 역시 뛰고 싶다. 키가 183cm에 달하는 건장한 체격의 소유자인 필자 역시 예전처럼 강도 높은 운동으로 체력을 키우고 싶기도 하다. 심지어 뇌경색 발병 후 1년 반이 지난 시점에 재활병원에서 퇴원한 뒤, 급격히 떨어진 체력을 회복하겠다며 집 근처 헬스장에서 근력운동에 도전한 적도 있다. 그러나 무리하게 운동한 뒤 결국 다시 몇 주간 병원에 입원해야 했다. 그 일은 아직도 내게 트라우마처럼 남아 있다. 당시 재입원한 내게 재활 담당자가 했던 말도 여전히 뇌리에 남아 있다.이런 경험 때문인지 내 마음속에는 아픈 몸이 할 수 있는 것과 할 수 없는 것 사이의 괴리가 생각보다 큰 간격으로 남아 있다. 이런 내 고심이 느껴졌는지 주치의는 일단 당뇨약이나 고지혈증약을 추가하기 전에 혈액검사를 다시 하고, 그 결과를 토대로 현재 상태에 맞는 치료 방법을 판단하기로 했다.그러던 중 마운자로 이야기가 다시 나왔다. 담당 의사는 이 약이 애초 제2형 당뇨병 치료제로 개발됐다는 점을 설명했다. 마운자로는 GIP와 GLP-1 수용체에 함께 작용하는 약물이다. 혈당 조절 효과와 임상시험에서 확인된 체중 감량 효과가 알려지면서 이제는 이른바 다이어트 열풍의 중심에 서 있다. 참 아이러니하다. 어쩌면 당뇨병 환자에게 필요한 치료제가 체중 감량을 목적으로도 활용되고, 심지어 좀 더 저렴하게 구하기 위해 해외에서 처방받아 약을 가져오는 사람들까지 있다고 한다.현재 국내에서 마운자로 최저 용량인 2.5mg을 4주분 처방받으려면 약값만 27만~30만 원에 이르고, 진료비까지 더하면 환자의 부담은 더욱 커진다. 반면 일본은 정부가 공적 약가를 관리하는 체계를 갖추고 있어 약가 자체는 상대적으로 낮다. 같은 약을 두고도 국가에 따라 환자가 부담하는 비용에 차이가 생기다 보니 비행기 값과 체류비를 감수하면서까지 일본에서 처방받으려는 이른바 '스시자로(초밥+마운자로)' 현상까지 나타나고 있다.그동안 엄격히 단속되던 해외 원정 처방 약품의 통관 빗장까지 풀렸다. 2026년 11월 12일부터 자가 치료 목적의 의약품 휴대 반입 기준이 완화되면서, 해외 정식 의료기관에서 진료를 받고 처방받은 약품을 본인이 직접 휴대해 입국하는 경우에 한해 3개월 치(최대 12펜)까지 반입이 허용된 것이다.약값 부담에 시달리던 체중 관리 목적의 이용자들에게는 반가운 소식일지 모른다. 그러나 정작 국내에서 당뇨병 치료를 위해 약값 부담을 감당하기 어려운 환자들이 언어도 낯선 일본까지 눈을 돌려야 하는 현실은 짙은 씁쓸함을 남긴다.그렇다면 왜 국내에서는 환자들이 이렇게 큰 비용을 고스란히 부담해야 하는 걸까?현재 위고비나 마운자로 같은 GLP-1 계열 비만치료제는 고혈압이나 당뇨병, 심혈관질환 등 기저질환이 있더라도 체중 관리 목적으로 처방받을 경우 건강보험 혜택을 받을 수 없다. 마운자로는 제2형 당뇨병 치료 목적의 건강보험 급여 등재 절차가 진행 중이며, 위고비 역시 비만 치료 목적의 급여 신청이 접수돼 심사가 진행되고 있지만 아직 최종 적용 여부와 대상은 확정되지 않았다. 물론 약값에는 개발비와 유통비, 국가별 약가 정책 등 여러 요인이 작용할 것이다. 건강보험 적용 역시 건보 재정과 의학적 근거를 까다롭게 고려해야 하는 문제라는 점을 모르는 것은 아니다.그러나 뇌경색이나 당뇨병 등 여러 기저질환을 안고 살아가면서, 추가적인 건강 위험을 줄이기 위해 체중까지 관리하려는 환자들마저 적지 않은 경제적 부담을 감수해야 하는 상황은 아쉽다. 질병이 악화된 뒤 치료하는 것만큼이나 악화를 예방하기 위한 지속적인 관리도 중요하지만, 현재의 건강보험 체계에서는 이러한 예방적 관리에 필요한 약물 비용을 환자가 고스란히 떠안아야 한다.그러다보니 아픈 것도 억울한데 정작 환자 입장에서는 병이 더 심각해진 뒤에야 건강보험 혜택을 받을 수 있는 것처럼 느껴질 때가 있다. 예방과 조기 관리에 필요한 치료의 경제적 문턱이 일반인 기준에 맞춰져 너무 높기 때문이다.사십 대 말에 뇌경색을 겪은 뒤, 오십 대가 된 지금 건강은 더 이상 당연한 일상이 아니다. 매일 걷고, 식사를 조절하고, 정기적으로 병원을 찾아 검사받는 일이 얼마나 소중한지 새삼 깨닫게 됐다. 이제는 '완쾌'라는 말에 집착하기보다 여러 질병과 함께 살아가며 나이 들어가는 내 모습도 자연스럽게 받아들이고 있다. 어쩌면 그것이 삶의 순리인지도 모른다.그렇다고 건강을 포기한 것은 아니다. 고령화가 빠르게 진행되는 사회에서 질병을 미리 예방하고 건강을 관리하려는 기저질환 환자들이 경제적 부담 때문에 치료를 망설이는 현실 만큼은 조금씩 개선됐으면 한다는 말이다.막말로 지천명을 넘긴 내가 마운자로로 살을 빼 아이돌이 되거나 연예계에 진출하려고 이런 약을 찾겠는가.