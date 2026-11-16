폭염이 빼앗은 아이들의 하루, 누가 되돌려줄까

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큰사진보기 ▲경기도 A유치원 아이들이 가꾸는 텃밭아이들은 직접 기른 채소를 수확해 급식과 놀이에 쓴다. ⓒ ⓒ 박창현 관련사진보기

올여름 경남 양산의 낮 기온이 42.5도까지 올랐다. 질병관리청 감시체계에 잡힌 온열질환자는 4,066명, 추정 사망자는 36명이었다. 그사이 유치원과 어린이집에서는 아이들이 마당에 나가지 못하는 날이 늘었다.육아정책연구소는 올해 유치원·어린이집 교직원 1233명에게 이를 물었다. 최근 2년 사이 폭염·한파·미세먼지로 실외활동을 한 해 6회 이상 제한했다는 응답이 65.7%였다. 날씨 제한이 없는 날에도 바깥놀이를 한 시간 이상 하는 기관은 16.0%에 그쳤다. 더운 여름날 아이들은 실내에 머물렀고, 그렇게 보낸 하루하루가 쌓여 갔다.시민을 투표권이나 납세 같은 자격으로만 이해하면 영유아는 시민 바깥에 놓인다. 그러나 시민성은 자격보다 관계에 가깝다. 공동체 안에서 다른 사람, 그리고 자연과 영향을 주고받으며 살아가는 것, 자기 생각을 드러내는 것, 함께 사는 세상을 돌보는 일에 참여하는 것이 시민성이다.기후시민은 이 시민성을 기후와의 관계로 넓힌 말이다. 기후변화의 영향을 받는 사람이면서, 자연과 관계를 맺고 그 관계를 돌보는 일에 참여하는 사람이다. 이렇게 보면 영유아는 기후를 가장 먼저 몸으로 겪는 시민이다. 아이들은 더위에 지치고, 비 온 뒤 웅덩이를 반기고, 계절마다 달라지는 마당의 나무를 알아본다. 말이 서툴러도 표정과 몸짓, 놀이로 자기 생각을 드러낸다.우리는 흔히 아이를 '미래의 시민'이라고 부른다. 좋은 시민이 되도록 지금 가르쳐야 한다는 뜻이다. 그러나 이 말에는 아이가 아직 시민이 아니라는 전제가 깔려 있다.영유아는 자라서 시민이 되는 것이 아니라, 지금 이 사회에서 함께 살아가는 시민이다. 유엔아동권리협약은 아동에게 영향을 미치는 모든 일에서 아동의 의견을 존중하도록 정하고(제12조), 건강할 권리(제24조)와 놀 권리(제31조)를 보장한다.또 교육이 자연환경을 존중하는 마음을 기르도록 정한다(제29조). 유엔아동권리위원회는 일반논평 제7호에서 영유아도 권리의 주체라고 밝혔고, 일반논평 제26호에서는 환경과 기후변화 속 아동의 권리를 다뤘다. 2024년 8월 헌법재판소가 탄소중립기본법 조항에 헌법불합치 결정을 내린 사건의 청구인 가운데에도 영유아가 있었다.영유아가 이미 시민이라면 물음이 달라진다. 아이를 위험에서 어떻게 지킬 것인가와 함께, 날씨가 나쁜 날에도 놀이와 배움을 어떻게 이어 줄 것인가를 물어야 한다. 아이를 실내에 두면 건강할 권리는 지킬 수 있다. 그러나 놀 권리와 자연을 만날 기회까지 지키기는 어렵다.그렇다고 영유아의 기후권리를 선언하자는 것은 아니다. 선언은 쉽지만, 마당에 그늘이 생기지 않으면 아이의 하루는 달라지지 않는다. 중요한 것은 현장의 변화다. 마당에 나무와 그늘이 있고, 뜨거워지는 바닥재 대신 흙이 있어야 한다. 더운 날에는 시간을 앞당겨 바깥에 나가고, 나가지 못하는 날에는 가까운 공공시설에서 몸을 움직일 수 있어야 한다.현장은 이미 애쓰고 있다. 교사들은 날마다 하늘을 보고 앱을 확인하며 오늘 나가도 되는지를 판단한다. 문제는 그 판단을 교사 혼자 하고 있다는 점이다. 설문에서 교직원의 40.4%는 실외활동을 대신할 공간이 부족한 것을, 20.1%는 판단할 명확한 기준이 없는 것을 가장 큰 어려움으로 꼽았다. 정책으로 가장 바라는 것도 휴원·대체돌봄 기준과 시설 개선이었다. 대체공간을 마련하는 일도, 기준을 세우는 일도 기관 혼자서는 할 수 없다.현장의 변화는 정부와 지자체가 관심을 가질 때 시작된다. 다행히 그 흐름은 이미 움직이고 있다. 올해 개정된 탄소중립기본법은 기후위기 취약계층에 아동을 넣었고, 기후위기적응법은 8월 국회를 통과해 9월에 공포되었다.이제 그 관심이 유치원과 어린이집 마당까지 닿도록 구체적인 조문과 사업을 마련할 차례다. 기후위기적응법 시행령을 만들 때 취약계층 실태조사에 영유아 기관의 실외활동 제한 실태와 냉방·그늘·대체공간 현황을 넣으면 좋겠다.유아교육법과 영유아보육법의 휴업·휴원 조항에는 폭염과 한파를 적고, 문을 닫기보다 시간을 조정하는 방법을 먼저 둘 수 있다. 미세먼지 관련 법령은 이미 비상저감조치 때 유치원과 어린이집의 휴업·휴원이나 시간 단축을 권고할 수 있게 해 두었다. 미세먼지에 한 일을 폭염과 한파에도 하면 된다.교육과정을 새로 쓸 필요는 없다. 누리과정은 이미 사람과 자연을 존중하는 태도를 목표로 삼고 있고, 하루 일과에 바깥놀이를 포함하도록 정하고 있다. 여기에 "날씨와 계절에 따라 시간과 장소를 조정하여 놀이가 이어지도록 한다", "사람과 자연이 서로 영향을 주고받으며 살아가는 것에 관심을 가진다" 같은 문장 몇 개를 더하면 어떨까. 육아정책연구소의 같은 연구에서 진행한 델파이 조사에서도 가장 높은 점수를 받은 과제는 이 생태적 세계관을 교육과정에 담는 일이었다.교육청과 지자체는 더 빨리 움직일 수 있다. 스톡홀름시는 시립과 사립 푀르스콜라가 함께 참여하는 지속가능성 시범사업을 운영하고, 헬싱키시는 기관마다 환경 활동을 스스로 점검하는 도구를 쓴다. 우리 지자체도 조례로 마당의 그늘과 바닥재 개선, 공공시설 개방, 숲 연계를 지원할 수 있다. 다만 이것은 기관에 새 의무를 지우는 규제가 아니라 지원이어야 한다. 국공립 시설부터 시작해 해마다 넓혀 가면 된다.올해 연구를 위해 북유럽에서 만난 교사들은 아이들에게 기후위기의 불안을 건네지 않았다. 대신 아이들과 날마다 숲에 가고, 비가 와도 밖에서 놀고, 텃밭에서 기른 것을 함께 먹었다. 그들은 기후교육이 겁을 주는 일이 아니라 자연과 좋은 관계를 맺게 하는 일이라는 것을 일상으로 보여 주었다. 그리고 그 일상은 교사 한 사람의 열정만으로 이루어진 것이 아니었다. 시와 국가가 마련한 계획과 지원이 그 일상을 떠받치고 있었다.내년 여름에도 폭염은 올 것이다. 그때 아이들이 다시 마당에 나갈 수 있을지는 정부와 지자체가지금 영유아 기관에 얼마나 관심을 기울이느냐에 달려 있다. 국가가 가장 어린 시민에게 약속할 것은 날씨가 나빠도 놀이가 끊기지 않는 아이들의 일상이다.