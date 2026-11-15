'입은 병처럼 막고, 마음은 성처럼 지켜라'

큰사진보기 ▲산앙루에서 내려다본 세계유산 돈암서원 전경. ‘산을 우러러본다’는 뜻의 산앙루에 서면 조선시대 서원의 공간 배치를 한눈에 살필 수 있다. 입덕문을 들어서면 정면에 양성당이 자리하고, 양옆에는 유생들의 생활공간인 정의재와 거경재가 마주한다. 양성당 뒤편에는 제향 공간인 숭례사가 있으며, 왼쪽으로는 강당인 응도당과 정회당·장판각이 이어진다. 2019년 유네스코 세계유산에 등재된 돈암서원은 학문을 익히고 선현을 기리던 조선시대 서원의 모습을 간직하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲돈암서원 중심부에 자리한 양성당(養性堂). 건물 앞에는 서원의 내력을 기록한 원정비(院庭碑)가 서 있고, 기둥에는 여섯 개의 주련이 걸려 있다. ‘양성’은 사람이 타고난 착한 성품을 갈고닦아 더욱 발전시킨다는 뜻으로, 사계 김장생이 추구한 학문의 지향을 보여준다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲돈암서원 양성당 기둥에 걸린 여섯 개의 주련. 중국 남송의 유학자 주희가 지은 <경재잠(敬齋箴)>에서 가져온 글귀다. 왼쪽부터 ‘정기의관 존기첨시(正其衣冠 尊其瞻視)’, ‘족용필중 수용필공(足容必重 手容必恭)’, ‘출문여빈 승사여제(出門如賓 承事如祭)’, ‘수구여병 방의여성(守口如甁 防意如城)’, ‘당사이존 미타기적(當事而存 靡他其適)’, ‘유정유일 만변시감(惟精惟一 萬變是監)’이다. 옷차림과 행동에서 말과 마음가짐에 이르기까지 자신을 바르게 다스리라는 가르침이 담겨 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲돈암서원 외삼문인 입덕문(入德門)에서 바라본 양성당(養性堂). 마당 중앙에는 서원의 내력을 기록한 원정비(院庭碑)가 서 있고, 양성당 좌우로는 유생들이 머물며 학문을 익히던 정의재(精義齋)와 거경재(居敬齋)가 마주하고 있다. 강학 공간을 중심으로 생활공간을 배치한 조선시대 서원의 건축적 특징을 살펴볼 수 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시 연산면 돈암서원에 들어서면 단정한 기와지붕과 고풍스러운 건물들이 방문객을 맞는다. 건물의 아름다움과 오랜 역사에 눈길이 가지만, 정작 그곳에 담긴 옛사람들의 가르침은 지나치기 쉽다. 양성당(養性堂) 기둥에 걸린 여섯 개의 주련(柱聯)이 그렇다.검은 나무판에 흰 글씨로 새긴 한문이다. 무심코 보면 건물을 꾸미는 장식 같지만 한 구절씩 읽어보면 이야기가 달라진다. 옷차림을 바르게 하고, 말을 조심하며, 맡은 일에 정성을 다하라는 가르침이 담겨 있다. 오래전 선비들이 중요하게 여겼던 삶의 자세가 오늘날에도 생각할 거리를 던진다.주련은 건물 기둥에 시구나 교훈을 세로로 적어 걸어 놓은 글이다. 기둥 주(柱), 이어질 련(聯) 자를 쓴다. 여러 기둥에 나눠 걸린 글귀를 차례로 읽으면 하나의 뜻이 이어진다. 건물을 장식하면서도 그곳을 드나드는 사람들에게 마음에 새길 가르침을 전하는 역할을 했다.양성당은 사계 김장생(1548~1631)의 학문과 교육 정신이 깃든 공간이다. 김장생은 율곡 이이의 학문을 이어받아 조선 예학을 발전시킨 인물이다. 예학은 사람이 지켜야 할 예절과 질서를 연구하는 학문이다. 단순히 격식을 따지는 데 그치지 않고 일상에서 자신의 몸과 마음을 바르게 다스리는 일까지 중요하게 여겼다.양성당이라는 이름에는 사계 김장생(1548~1631)의 뜻이 담겨 있다. 김장생은 1602년 지은 <양성당기(養性堂記)>에서 임진왜란 때 불탄 옛 정자 자리에 작은 집을 다시 짓고, 시문을 새겨 양성당이라 이름 붙였다고 기록했다. 이듬해 정엽이 쓴 <양성당기>에는 김장생이 나이가 들어서도 수양을 게을리하지 않도록 스스로 경계하려는 뜻에서 이름을 지었다는 설명이 나온다. 양성당은 학문을 익히는 공간인 동시에 자신을 돌아보고 마음을 가다듬는 곳이었던 셈이다.돈암서원은 김장생이 세상을 떠난 뒤인 1634년 그의 학문과 덕행을 기리기 위해 세워졌다. 본래 중심 강당은 응도당(凝道堂)이었다. 그러나 1880년 서원을 현재 자리로 옮길 때 규모가 큰 응도당은 함께 옮기지 못했다. 대신 양성당이 강당 자리에 들어섰다. 응도당은 1971년에야 옮겨져 지금의 위치에 자리 잡았다. 오늘날 양성당이 서원 중심부에 있고 응도당이 한쪽에 떨어져 있는 까닭이다.양성당 주련에는 중국 남송의 유학자 주희(1130~1200)가 지은 <경재잠(敬齋箴)>의 글귀 여섯 구절이 걸려 있다. '잠(箴)'은 스스로의 잘못을 경계하고 바른길을 일깨우는 글이다. '경(敬)'은 남에게 공손하게 대하는 예절을 넘어 마음을 흐트러뜨리지 않고 늘 삼가는 자세를 뜻한다.<경재잠>은 조선 유학자들에게도 중요한 수양의 지침이었다. 퇴계 이황이 임금에게 성리학의 핵심을 설명하기 위해 편찬한 <성학십도(聖學十圖)>에도 아홉 번째 그림인 '경재잠도'로 실려 있다. 양성당 기둥에 걸린 글귀가 조선 성리학의 오랜 학문적 전통과 이어져 있음을 보여준다.여기서 눈여겨볼 점이 있다. 일반적으로 주련은 건물 정면에서 바라볼 때 오른쪽부터 왼쪽으로 읽는다. 그런데 양성당은 반대다. 왼쪽 첫 번째 기둥에서 시작해 오른쪽으로 읽어야 글의 순서가 맞는다. 왜 이렇게 걸었는지는 확인되지 않았지만, 양성당 주련을 읽을 때 알아둘 특징이다.왼쪽 첫 번째 기둥에는 '정기의관 존기첨시(正其衣冠 尊其瞻視)'가 걸려 있다. 옷차림을 바르게 하고 눈길을 단정히 하라는 뜻이다. 이어지는 '족용필중 수용필공(足容必重 手容必恭)'은 걸음걸이는 신중하게, 손놀림은 공손하게 하라는 말이다.옷깃을 여미고 걸음걸이를 바로잡으라는 가르침이 사소하게 들릴 수도 있다. 그러나 옛 유학자들은 몸가짐과 마음가짐을 따로 보지 않았다. 마음을 바르게 다스리는 일이 행동으로 나타나야 하고, 반대로 행동을 단정히 하는 일도 마음을 가다듬는 공부라고 여겼다.세 번째는 '출문여빈 승사여제(出門如賓 承事如祭)'다. 밖에 나가 사람을 대할 때는 귀한 손님을 맞이하듯 하고, 일을 맡았을 때는 제사를 지내듯 정성을 다하라는 뜻이다. 옛사람들에게 제사는 몸과 마음을 가다듬어 치르는 중요한 의식이었다. 그만큼 자신에게 주어진 일을 가볍게 여기지 말라는 가르침이다.네 번째 글귀에 이르면 양성당 주련의 가르침이 한층 깊어진다.'수구여병 방의여성(守口如甁 防意如城).'입은 병을 막듯 조심하고, 마음속 생각은 성을 지키듯 경계하라는 뜻이다. 병의 입구를 단단히 막아 내용물이 함부로 흘러나오지 않도록 하듯 말을 삼가고, 적의 침입을 막기 위해 성을 지키듯 그릇된 생각이 마음에 자리 잡지 못하도록 하라는 것이다.오늘날에도 새겨볼 만한 말이다. 말 한마디가 순식간에 퍼지고, 확인되지 않은 이야기가 다른 사람에게 상처를 주기도 한다. 특히 공직자나 지도자의 말에는 그에 따른 책임이 뒤따른다. 그렇다고 무조건 입을 다물고 있으라는 뜻은 아니다. 말을 하기 전에 옳고 그름을 생각하고, 남을 탓하기에 앞서 자신의 마음부터 살피라는 가르침이다.주목할 것은 말과 생각을 함께 경계했다는 점이다. 입 밖으로 나온 말뿐 아니라 그 말을 낳는 마음까지 살펴야 한다고 본 것이다. 겉으로 드러나는 행동을 바로잡으려면 그 행동이 시작되는 마음부터 다스려야 한다는 뜻이다.다섯 번째는 '당사이존 미타기적(當事而存 靡他其適)'이다. 일을 할 때는 그 일에 마음을 두고 다른 곳으로 생각이 흐르지 않도록 하라는 뜻이다. 공부할 때는 공부에, 일을 할 때는 일에 집중하라는 말이다. 여러 일을 한꺼번에 처리하느라 정작 중요한 일에 소홀해지기 쉬운 오늘날에도 통하는 가르침이다.마지막은 '유정유일 만변시감(惟精惟一 萬變是監)'이다. 마음을 세밀하게 살피고 한결같이 집중해 온갖 변화를 제대로 살피라는 뜻이다. 여기서 '감(監)'은 살핀다는 의미다. 세상의 변화를 그저 지켜보라는 말이 아니다. 수많은 일을 마주하더라도 마음의 중심을 잃지 않아야 상황을 올바르게 판단할 수 있다는 가르침이다.이 구절은 <경재잠> 원문의 앞 구절인 '불이이이 불삼이삼(弗貳以二 弗參以三)'과 연결된다. 마음을 둘이나 셋으로 나누지 말라는 뜻이다. 주희는 한 가지 일에 마음을 집중하고 흐트러짐 없이 자신을 살피는 자세를 강조했다. 이를 '지경(持敬)', 곧 삼가는 마음을 꾸준히 지키는 일이라고 한다.양성당 주련 여섯 구절에는 몸가짐에서 마음가짐으로 이어지는 흐름이 담겨 있다. 옷차림과 걸음걸이에서 시작해 사람을 대하는 태도와 일에 대한 책임을 일깨운다. 이어 말과 생각을 경계하고 마음을 한곳에 모으도록 한다. 겉으로 드러나는 행동을 바로잡는 데서 출발해 자신의 내면을 살피는 데 이르는 것이다.이는 김장생이 평생 연구했던 예학의 정신과도 통한다. 예를 지킨다는 것은 정해진 절차를 따르는 데 그치지 않는다. 상대를 존중하고, 자신의 행동에 책임을 지며, 스스로를 경계하는 일이다. 양성당이라는 이름과 기둥에 걸린 주련이 서로 어울리는 이유다.돈암서원은 2019년 '한국의 서원'을 구성하는 아홉 곳 가운데 하나로 유네스코 세계유산에 등재됐다. 건축물과 역사적 경관뿐 아니라 조선시대 성리학 교육과 선비 문화를 보여주는 가치도 인정받았다.그러나 세계유산이라는 이름만으로 돈암서원을 모두 이해했다고 할 수는 없다. 그곳에서 무엇을 가르쳤고, 어떤 사람을 길러내려 했는지를 살펴야 서원의 역사에 한 걸음 더 다가갈 수 있다.돈암서원을 찾는다면 양성당 앞에서 잠시 걸음을 멈춰도 좋겠다. 왼쪽 기둥부터 오른쪽으로 이어지는 글귀를 천천히 읽어보자. 건물의 아름다움을 감상하는 것과는 또 다른 즐거움이 있다. 오래전 선비들이 자신에게 던졌던 질문을 오늘의 나에게도 건네볼 수 있기 때문이다.