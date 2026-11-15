젤렌스키 "미국, 우크라 나토 가입 대가로 돈바스 양보 제안"

큰사진보기 ▲지난 9월 23일 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 미국 뉴욕 UN본부 총회장에서 열린 제81차 총회에서 연설하고 있는 모습. ⓒ UPI/연합뉴스 관련사진보기

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미국이 우크라이나에 북대서양조약기구(NATO·나토) 가입 대가로 동부 영토를 러시아에 내주는 것을 제안했다.AP·로이터 통신에 따르면 볼로디미르 젤렌스키 대통령은 14일(현지시간) 기자들과 만나 "미국 측이 '우크라이나가 나토에 가입한다면 어떻겠느냐. 그러면 돈바스에서 철수하겠느냐'고 질문했다"라며 "이런 질문이 나온 것은 처음"이라고 밝혔다.그는 미국 측에 우크라이나가 러시아에 영토를 양보하는 일은 없을 것이라는 기존 입장을 재확인했다고 전했다. 다만 안전 보장과 충분한 재건자금 등을 포함한 안보 지원 패키지가 제공된다면 이 문제를 국민 투표에 부치겠다고 말했다.젤렌스키 대통령은 "미국이 다른 나토 동맹국들과 함께 이 사실을 정확히 확인해 준다면, 우크라이나 국민들에게 이를 받아들일지 말지를 묻겠다"라며 "내가 일방적으로 결정할 권리는 없다"라고 밝혔다.미국 측의 중재안은 러시아와 우크라이나의 종전 협상이 교착 상태에 빠진 가운데 미국이 영토 문제와 안보 보장을 연계하는 새로운 방안을 모색하는 것으로 풀이된다.돈바스는 우크라이나 동부의 도네츠크주와 루한스크주를 아우르는 지역으로, 러시아와 우크라이나 전쟁의 핵심 쟁점 중 하나다. 러시아는 2014년부터 이 지역에 대한 영향력을 확대해 왔으며, 2022년 우크라이나 전면 침공 이후 도네츠크주와 루한스크주의 병합을 일방적으로 선언했다.러시아 측은 이미 돈바스 대부분을 점령하고 있는 상황에서 전쟁을 끝내는 조건으로 우크라이나가 이 지역 전체를 넘겨줘야 한다는 입장이다.또한 우크라이나 군사력 제한과 중립 보장 등을 요구하고 있으나, 젤렌스키 대통령은 "러시아가 우크라이나의 중립이 법적으로 보장되기를 바라고 있지만, 그런 일은 절대 없을 것"이라고 못 박았다.이번 발언은 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 미국 중재로 열린 러시아·우크라이나 종전 협상 이후 나왔다.다만 미국 측의 제안이 러시아와 협의를 통해 나온 것인지는 불확실하다. 러시아는 국경에 또 다른 나토 회원국이 생기는 것을 극도로 경계하고 있어 우크라이나의 나토 가입을 받아들일 가능성이 적다.나토 헌장 제5조는 한 회원국에 대한 무력 공격을 전체 회원국에 대한 공격으로 간주하는 집단방위 원칙을 규정하고 있다.젤렌스키 대통령은 "유럽에서 진정한 안보란 유럽연합(EU)과 나토를 의미한다. 그 외 다른 안보 체제는 없다"라며 "블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 제안은 이 구조를 바꾸려는 의도라고 확신한다"라고 밝혔다.그러면서 "내 생각에는 러시아의 시도가 앞으로 더 많은 전쟁이나 긴장 고조로 이어질 수 있기 때문에 매우 위험하다고 본다"라고 경고했다.