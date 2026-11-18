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우리는 흔히 결핵을 '과거의 후진국병'으로 여긴다. 하지만 우리나라는 여전히 OECD 회원국 중 결핵 발생률 최상위권을 벗어나지 못하고 있으며, 특히 전체 결핵 환자의 상당수가 65세 이상 고령층에 집중되어 있다.주목해야 할 점은 우리 사회의 급격한 초고령화 흐름과 맞물려 병원, 요양시설, 산후조리원 등 돌봄 현장의 인력 구조 역시 빠르게 변화하고 있다는 사실이다. 현장을 든든하게 지탱하는 간호 인력은 물론 조리, 미화, 산후 돌봄 인력 중 중장년·고령층 비중이 갈수록 높아지고 있다. 과거 결핵이 유행하던 시기에 자신도 모르게 결핵균에 노출되었던 세대가 현장의 주축이 되면서, 몸속에 잠들어 있던 잠복결핵균이 노화와 교대 근무, 만성 피로에 따른 면역력 저하를 틈타 다시 '활동성 결핵'으로 깨어날 구조적 위험이 커진 것이다.이는 특정 시설이나 개인의 문제가 아니라 초고령화 사회가 마주한 보건의료계의 공통된 과제다. 따라서 돌봄 현장 종사자 스스로 자신의 면역 상태를 점검하고, 제도와 시스템이 선제적 예방 관리를 뒷받침하는 일이 무엇보다 중요하다.건강검진에서 '잠복결핵 양성' 판정을 받으면 당장 일을 그만두거나 주변과 격리되어야 한다고 오해하는 경우가 많다. 막연한 두려움과 안일한 방심을 동시에 경계하기 위해 의학적 사실을 정확히 알 필요가 있다.첫째, 잠복결핵은 타인에게 병을 옮기지 않는다. 잠복결핵감염은 몸속에 소수의 결핵균이 들어와 있지만, 우리 몸의 면역체계에 의해 균이 갇혀 증식하지 않고 잠들어 있는 상태다. 균이 몸 밖으로 배출되지 않으므로 기침이나 대화를 해도 전염력이 전혀 없고, 기침·발열 같은 증상이나 흉부 X선 검사 이상도 나타나지 않는다. 법적으로도 잠복결핵감염만으로 취업이나 근무를 제한할 이유는 전혀 없다.둘째, 전염력이 없다고 방치해서는 안 된다. 성인 잠복결핵감염자의 약 10%는 평생에 걸쳐 면역력이 떨어지는 시점에 실제 활동성 결핵으로 발병한다. 특히 2세 미만 신생아와 영유아는 면역체계가 미성숙해 결핵균에 노출될 경우 잠복기를 거치지 않고 중증 결핵으로 진행될 위험이 크다. 종사자 본인의 건강은 물론 면역 취약계층인 아기들을 보호하기 위해서라도 사전 검진과 관리가 필수적인 이유다.셋째, 예방 치료만 완수해도 발병을 90% 막을 수 있다. 잠복결핵 단계에서 발견해 정해진 기간(3~9개월) 동안 항결핵제를 꾸준히 복용하면 향후 결핵 발병을 최대 90%까지 예방할 수 있다. 치료비와 약제비는 국가 건강보험 산정특례를 통해 본인부담금이 전액 지원된다. 가장 조심해야 할 점은 증상이 없다고 약을 임의로 중단해 내성균을 키우는 일이다.출산 후 산모와 아기가 처음 마주하는 산후조리원과 의료·돌봄 현장은 생애 첫 돌봄이 시작되는 소중한 공간이다. 밤낮없이 아기들의 건강한 첫걸음을 지키는 현장 종사자들의 헌신 속에서, 이러한 의학적 특성을 바탕으로 더욱 세심한 감염 관리가 강조되고 있다.현행 결핵예방법과 모자보건법이 종사자의 의무 검진을 규정하고 있는 만큼, 예비 산모와 보호자 역시 조리원 이용을 준비할 때 시설 환경과 함께 다음 네 가지 감염 관리 시스템이 체계적으로 갖춰져 있는지 확인해 두면 더욱 안심할 수 있다.첫째, 전 종사자의 정기 검진 및 보건 관리 체계다. 상담 시 신생아실 간호 인력은 물론 조리, 미화, 행정 인력까지 모든 종사자의 채용 전 결핵·잠복결핵 검진과 연 1회 정기 검진이 체계적으로 관리되고 있는지 안내받는다.둘째, 적정 인력 배치와 외부인 통제 시스템이다. 신생아 1인당 적정 간호 인력이 배치되어 종사자들이 과로에 내몰리지 않고 안전한 돌봄 환경을 유지하고 있는지, 외부인 출입 통제와 손 위생·마스크 착용 수칙이 일상화되어 있는지 살펴본다.셋째, 호흡기 유증상자 발생 시 휴식 보장 및 격리 체계다. 종사자나 산모, 신생아에게 기침·발열 등 호흡기 증상이 나타났을 때 눈치 보지 않고 업무에서 배제되어 휴식·진료를 받을 수 있는 대체 인력 시스템과 격리 공간이 갖추어져 있는지 점검한다.넷째, 지자체 정기 위생·감염병 관리 점검 이행 여부다. 관할 보건소나 시·군·구청 누리집을 통해 해당 시설이 정기적인 위생·감염병 예방 관리 점검을 성실히 이행하고 있는지 확인해 보는 것도 도움이 된다.저출생 시대에 어렵게 품에 안은 귀한 생명들이다. 잠복결핵은 막연한 공포를 가질 병도, 그렇다고 가볍게 여길 병도 아니다. 고령화되는 돌봄 현장의 특성을 반영한 선제적 검진과 종사자 건강권 보호, 원칙을 지키는 시설 운영, 그리고 보호자의 세심한 관심이 맞물릴 때 비로소 돌봄 종사자와 아기 모두의 건강한 내일을 지킬 수 있다.