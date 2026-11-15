충남도, 소나무재선충병과 사투 중

큰사진보기 ▲박수현 충남도지사가 13일 "소나무재선충병 확산 차단을 위한 대규모 방제 예산 확보에 집중하겠다"고 밝혔다 ⓒ 충남도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲홍종완 충남도 행정부지사가 14일 피해 현장을 방문해 상황을 살피고 있다. ⓒ 충남도 관련사진보기

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충남도가 소나무재선충병 확산 차단을 위해 도지사 직속의 최고 단계 총력 대응 체계를 가동하는 한편, 대규모 국비 확보와 현장 중심의 맞춤형 방제에 행정력을 집중하고 있다.박수현 충남도지사는 13일 예산군청 대회의실에서 열린 '충남통(通)행' 언론인 간담회에서 소나무재선충병 방제 예산 확보에 총력을 기울이겠다는 뜻을 밝혔다.박 지사는 이 자리에서 "지난 12일 삼성전자 아산사업장에서 열린 '충청권 메가 프로젝트 착공식 및 제4차 민관 합동 점검회의' 직후 이재명 대통령과 10분가량 별도로 대화를 나눴다"며 "어떤 말씀을 드릴까 고민하다 오직 소나무재선충병 이야기 하나만 꺼냈다"고 전했다.이어 "대통령께서 지난달 국무회의를 상기하며 '산불 진화하듯 한꺼번에 모든 것을 투입해 대응해야 한다'고 말씀하셨고, 배석한 비서실장에게 방제와 대책 예산을 확실히 처리하도록 재차 지시하셨다"고 설명했다.박 지사는 "당초 요구했던 200억 원에서 2000억 원 규모로 상향해 공개 요청한 만큼, 기획예산처 장관과 예결위원장, 해당 상임위, 산림청장 등과 지속적으로 협의해 최대한 많은 예산을 확보하겠다"고 강조했다.앞서 박 지사는 지난 9일 도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 도지사가 방제 최전선에서 직접 진두지휘하는 '최고 단계 범부서 총력 대응 체계'로의 즉시 전환을 선언했다.박 지사는 지난달 30일 헬기로 피해 지역을 둘러본 뒤 "통상적인 방식으로는 확산세를 따라잡을 수 없고 과거 기후 패턴에 따른 방제는 유효기간이 끝났다"며 "전권을 쥐고 산림 재난을 돌파하겠다"고 밝혔다. 이에 따라 도는 도지사가 본부장, 행정부지사가 부본부장을 맡고 산주·주민 홍보, 예산 확보, 드론 항공 예찰 등 7개 기능별 지원반을 갖춘 '범부서 대책본부'를 가동했다.박 지사는 앞으로 6개월을 확산 저지의 마지막 기회로 보고 내년 4월 말까지 벌채·파쇄 등 선제적 집중 방제를 완료할 계획이다. 드론·항공·지상 정밀 예찰로 신규 피해목을 조기 발견하고 예방나무주사 접종과 전문 방제단 운영으로 방제 품질을 높이는 한편, 올해 460억 원 규모로 확대한 도 예산에 더해 중앙정부 지원도 적기에 확보한다는 방침이다.이같은 총력 대응 기조 속에 홍종완 도 행정부지사는 14일 피해가 집중된 태안군과 보령시를 차례로 방문해 상황대책회의를 주재하고 방제 현장을 점검했다.태안군은 피해 고사목 방제와 함께 20㏊ 규모 숲의 수종 전환을 추진하며 해수욕장·해송림 등 관광 자원과 생활권 안전 보호에 주력하고 있다. 보령시는 피해 정도에 따라 수종 전환, 강도간벌(강솎아베기), 피해목 제거, 예방나무주사를 병행하며 발생지 외곽을 중심으로 방제 역량을 집중해 추가 확산을 막고 있다.홍종환 부지사는 시군 관계자들에게 지역 여건에 맞는 신속하고 체계적인 방제와 관계 기관 간 긴밀한 협력을 당부하며 "소중한 산림 자원과 도민의 생활 환경을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.