재선충병 확산 위기에 처한 천리포수목원... 예방 방제 나서

큰사진보기 ▲지난 14일 한국나무의사협회 대전·충청지회 소속 전문가들이 천리포수목원을 찾아 소나무재선충병 예방 방제 사업을 진행했다. ⓒ 찬리포수목원제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 14일 한국나무의사협회 대전·충청지회 소속 전문가들이 천리포수목원을 찾아 소나무재선충병 예방 방제 사업을 진행했다. ⓒ 천리포수목원 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 14일 한국나무의사협회 대전·충청지회 소속 전문가들이 천리포수목원을 찾아 750주를 대상으로 소나무재선충병 예방 방제 사업을 진행했다. ⓒ 천리포수목원제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남 태안군 소원면 만리포와 백리포 일대에서 소나무재선충병 초기 피해가 확인된 가운데, 천리포수목원이 원내 방풍림과 주요 소나무류 750그루를 대상으로 예방 방제에 나섰다.천리포수목원(원장 최창호)은 지난 14일 오전 한국나무의사협회 대전·충청지회 소속 소나무재선충병 연구회 회원 30여 명이 참여한 가운데 수간주사 작업을 실시했다. 작업 대상은 수령 50년 이상, 가슴높이 지름 20~60㎝가량의 방풍림과 주요 소나무류다.수간주사는 나무줄기에 약제를 직접 주입해 재선충의 증식을 억제하는 예방 방제 방식이다. 수목원은 이번 작업에 에마멕틴 약제를 사용했으며, 예방 효과는 주입 후 약 2~3년간 지속된다고 설명했다.태안군은 지난 8월 산림청으로부터 충남에서 처음으로 소나무재선충병 특별방제구역으로 지정됐다. 최근 수목원과 가까운 만리포·백리포 일대에서도 초기 피해가 확인되면서 세상에서 가장 아름다운 수목원으로 지정된 천리포수목원 안팎의 소나무를 보호하기 위한 대응이 시급해졌다.최창호 원장은 "최근 확산하고 있는 소나무재선충병 방제를 위해 수간주사뿐만 아니라 드론 방제 등 예방 대책을 다각도로 마련하겠다"고 말했다.