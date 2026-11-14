인천국제공항공사 새 사장에 박남춘 전 인천시장 내정

큰사진보기 ▲박남춘 전 인천시장. ⓒ 이희훈 관련사진보기

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박남춘 전 인천시장이 8개월가량 공석이었던 인천국제공항공사 차기 사장으로 내정됐다.인천공항공사는 13일 오전 서면으로 주주총회를 열고 박 전 시장을 제11대 사장 후보로 최종 추천했다. 공사는 국토교통부 장관이 지분 100%를 보유한 단일 주주 체제여서, 이번 주주총회는 별도의 공식 행사 없이 서면으로 진행됐다.박 전 시장은 국토부 장관의 제청과 대통령 재가를 거쳐 사장으로 정식 임명된다. 공사는 오는 19일 인천공항공사 청사 동관 1층 대강당에서 신임 사장 취임식을 열 예정이다. 사장 임기는 3년이며, 직무수행 실적 등에 따라 1년 단위로 연임할 수 있다.인천공항공사 같은 공기업의 사장은 '공공기관의 운영에 관한 법률'(공운법) 제25조에 따라 임원추천위원회(임추위)가 복수로 추천하고, 공공기관운영위원회(공운위)의 심의·의결을 거친 인물 가운데 주무기관의 장인 국토부 장관이 제청해 대통령이 임명한다. 공운위는 재정경제부 장관이 주재한다.이번 인선은 공사가 지난 9월 8일 제11대 사장 공개모집 공고를 내고 16일까지 지원서를 받으면서 시작됐다. 이후 심사 절차를 거쳐 13일 주주총회에서 박 전 시장이 최종 후보로 추천됐고, 현재는 국토부 장관 제청과 대통령 재가만 남겨두고 있다.박 전 시장이 취임하면 지난 3월 20일 이학재 전 사장이 면직된 뒤 약 8개월 동안 이어진 사장 공백이 해소된다. 공사는 그동안 김범호 부사장의 사장 직무대행 체제로 운영돼 왔다.윤석열 정부 때인 2023년 취임한 이 전 사장은 지난해 12월 대통령 주재 국토부 업무보고에서 이른바 '책갈피 달러' 밀반출 검색 문제로 이재명 대통령에게 공개 질타를 받은 뒤 정부와 갈등을 빚다가, 임기를 4개월가량 남긴 올해 2월 사의를 밝혔다.박 전 시장은 1958년 인천에서 태어나 제물포고와 고려대 법대를 졸업했다. 1980년 제24회 행정고시에 합격해 공직에 입문한 뒤 해양수산부 총무과장, 국립해양조사원장 등을 지내며 약 22년간 공직에 몸담았다.노무현 정부에서는 청와대 국정상황실장과 인사수석비서관을 역임했다. 이후 제19·20대 국회의원(인천 남동갑)을 지냈고, 2016년 8월에는 더불어민주당 인천시당위원장에 선출됐다.2018년 지방선거에서 인천시장에 당선돼 민선 7기 인천시정(2018년 7월~2022년 6월)을 이끌었다. 재임 중 전자식 지역화폐 '인천e음'을 역점 사업으로 확대해 2022년 3월 초 가입자가 228만여 명, 인천시민의 약 78%에 이르렀다. '2025년 수도권매립지 사용 종료'를 내걸고 자체 매립지와 소각장 후보지를 발표하는 등 자원순환 정책 전환도 추진했다. 2022년 지방선거에서 재선에 도전했으나 국민의힘 유정복 후보에게 졌다.올해 6·3 지방선거에서는 민주당 박찬대 인천시장 후보(현 인천시장) 캠프의 총괄선거대책위원장을 맡았다.인천공항과의 접점도 있다. 박 전 시장은 인천시장 재임 중이던 2018년 8월 청와대에서 열린 민선 7기 시도지사 간담회에서 인천공항의 '공항경제권 시범지역 지정'을 정부에 건의했다. 같은 해 12월에는 인천시·인천공항공사·인천상공회의소 등 5개 기관이 인천공항 중심의 항공정비(MRO) 단지 조성을 공동 추진하기로 한 업무협약을 맺었다.이번 공모 과정에서는 인천시장을 지낸 지역 기반과 정무적 조율 능력, 해양수산부 근무 경험이 박 전 시장의 강점으로 꼽혔다. 중앙부처와 청와대, 국회, 광역자치단체를 두루 거친 만큼 정부·인천시·노동조합 등 여러 이해관계자와의 협의가 필요한 공항 현안을 다루는 데 이 같은 경험이 쓰일 수 있다는 것이다. 반면, 항공·공항 분야 경력이 없다는 점은 약점으로 거론되기도 했다.신임 사장 앞에는 신규 활주로 건설 등 인천공항 5단계 확장과 해외공항 개발 사업, 노사 교섭 등이 과제로 놓여 있다. 정부가 지난 9월 발표한 '공공기관 기능개혁 추진방안'에 따라 한국공항공사와의 통합 여부 재검토, 두 공사의 보안 기능을 떼어 내 항공보안 전문기관으로 묶는 조직 개편도 예정돼 있다.박 전 시장이 사장에 취임하면 박완수 경남도지사(제6대), 이학재 전 사장(제10대)에 이어 정치인 출신으로는 세 번째로 인천공항공사를 이끌게 된다. 2001년 개항 이후 역대 사장 10명 가운데 6명은 국토부(옛 건설교통부) 출신이었다.