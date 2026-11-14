최교진 장관 앞에서 "한자 병기? 대통령 욕되게 하는 일"

▲14일 오후 2시, 서울시의회 제2 대회의실에서 열린 2026 이오덕 한마당. 이날 행사에 참석한 최교진 교육부장관과 80여 명의 교육자, 한글학자 앞에서 리대로 우리말살리는겨레모임 공동대표가 마이크를 잡았다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기