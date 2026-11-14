최교진 장관 앞에서 "한자 병기? 대통령 욕되게 하는 일"

우리말 살리기 운동가이자 참교육자인 '고 이오덕 선생' 한마당 행사에서 대통령 소속 국가교육위원회(국교위)의 초등교과서 한자병기(한자표기) 추진에 대해 "이재명 대통령을 욕되게 할 것이냐"란 강한 비판이 나왔다. 이날 행사에 참석한 최교진 교육부장관 앞에서다. (관련 기사: 국교위 문해력특위, 보고서에 '초등교과서 한자표기' 넣은 듯 https://omn.kr/2kht7
)
"이것이 차정인 국가교육위원장과 이재명 정부 소신인가?"
14일 오후 2시, 서울시 중구 세종대로 서울시의회 제2대회의실에서 열린 2026 이오덕 한마당. 이날 행사에 참석한 최 장관과 80여 명의 교육자, 한글운동가 앞에서 리대로 우리말살리는겨레모임 공동대표가 마이크를 잡았다.
박근혜 정부 시절인 2014~2016년 초등교과서 한자병기 반대 운동을 이끈 한글운동가인 리 대표는 "2016년에도 한자 병기 추진을 막았는데, 10년이 지나서 다시 초등교과서에 한자를 쓰는 정책을 편다고 한다"라면서 "이것은 우리 이재명 대통령과 최교진 교육부장관을 욕되게 하는 일"이라고 비판했다.
참석자들은 일제히 손뼉을 쳤다. 최교진 교육부장관은 이에 대해 특별한 답변을 내놓지는 않았다. 초등 교과서 한자 병기는 현재 국교위 문해력 특위가 추진하는 정책인데, 이에 대해 교육부는 어떤 의견을 냈는지 확인되지는 않았다.
리 대표는 이날 행사장에서 발표한 글에서도 "초등 교과서 한자 병기는 광복 뒤부터 교과서를 한글로 만들던 국어교육 정책이 거꾸로 가는 것으로, 우리 말을 짓밟는 매우 잘못된 것"이라면서 "지금 형편을 종합해 보면 초등학교 한자 교육은 차정인 국가교육위원장의 소신이고 이재명 정부 기본 정책으로 보여 기가 막힌다"라고 짚었다.
이어 리 대표는 "국교위는 교과서에 한자를 넣는 각주 형식은 한자 병기가 아니라고 꼼수를 쓰고 있다"라면서 "하지만 이것은 더 잘못된 해결책이다. 이렇게 되면 한자 사교육 바람을 부채질해 교육을 망치는 것"이라고 강조했다. "연산군 다음으로 한글을 못살게 하는 죄악으로 역사의 심판을 받을 어리석은 실책을 스스로 만드는 꼴"이라고도 했다.
김옥성 교육희망네트워크 상임대표도 이날 발표한 글에서 "외국말로 (우리 말) 자리를 좁히더니, 이번에는 글을 읽고 이해하는 힘을 기르겠다며 아이들의 교과서에 한자를 더하겠다는 것인가"라면서 "국교위는 아이들이 글을 읽고 이해하는 힘을 걱정한다면 교과서의 어려운 설명부터 고쳐야 한다. 초등 교과서에 한자를 더 많이 적으려는 시도를 당장 멈춰야 한다"라고 요구했다.
70여 개 교육·한글 단체, 한자 표기 관련 대통령 견해 묻는 회견 예정
한편, 지난 10일 결성한 '초등교과서 한자표기 반대 투쟁본부'는 오는 17일 오전 11시, 청와대 분수대 앞에서 '초등교과서 한자표기' 시도 중단을 요구하고 이 대통령의 견해를 묻는 기자회견을 열 예정이다. 투쟁본부는 대통령 소속 행정위인 국교위가 한자 표기를 추진하는 배경에는 이 대통령의 '한자교육 강조' 발언이 작용하고 있다고 의심하고 있다.
현재 투쟁본부에는 교육대개혁국민운동본부, 교육의봄, 교육희망네트워크, 사교육걱정없는세상, 어린이문화연대, 전국국어교사모임, 전국교직원노동조합, 징검다리교육공동체, 참교육을위한전국학부모회, 한글학회, 한글문화연대, 한말글문화협회, 세종대왕기념사업회, 외솔회, 한글문화단체모두모임 등 70여 개의 단체가 참여하고 있다.