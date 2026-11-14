트럼프·시진핑·푸틴, APEC서 사상 첫 3자 회담 추진

큰사진보기 ▲중국 광둥성 선전, 2026년 11월 14일(신화통신). 2026년 11월 14일 촬영한 사진으로, 중국 광둥성 남부 선전의 2026년 APEC 정상회의 주간 미디어센터에서 언론 브리핑이 진행되고 있다. (신화통신/량쉬) ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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