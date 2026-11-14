트럼프·시진핑·푸틴, APEC서 사상 첫 3자 회담 추진

미국과 중국, 러시아 정상이 오는 19일(현지시간) 중국 광둥성 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 3자 회담을 할 예정이다. 세계 최대 핵전력을 보유한 미국·러시아·중국 정상이 한자리에 모이는 첫 3자 회담으로, 핵군축과 이란 전쟁 등을 둘러싼 논의가 주목된다.
<AP통신>에 따르면 백악관은 13일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 시진핑 중국 국가주석과 회동할 계획이라고 공식 확인했다. 트럼프 대통령은 이달 초 이런 만남 가능성을 언급했으나 백악관이 공식 확인한 것은 이번이 처음이다. 다만 중국과 러시아는 3자 회담 개최를 위한 협의와 준비가 진행 중이라는 입장을 밝혔지만, 14일(현지시간) 백악관과 같은 수준의 공식 개최 확정 발표는 하지 않았다.
CNN은 이번 회담에서 핵 비확산과 핵군축 문제가 주요 의제로 다뤄질 것이라고 전했다. 트럼프 대통령은 세계 최대 핵보유국들 사이에 새로운 합의가 나올 수 있다는 기대를 밝혀 왔다. <로이터통신>은 <뉴욕포스트>를 인용해 의제가 야심 찬 핵군축 협정 추진에 상당 부분 맞춰질 것이라고 전했다. <뉴욕포스트>는 북한 문제와 이란 전쟁도 논의에 오를 수 있다고 보도했다.
반면 <로이터통신>은 해당 보도 내용에 대한 백악관과 주미 중국대사관의 입장을 확인하지 못했다고 밝혔다. <로이터통신>에 따르면 트럼프 대통령은 이번 주 초 기자들에게 "비핵화를 포함해 많은 이야기를 할 것"이라고 말했다.
올리비아 웨일스 백악관 대변인은 기자들에게 "대통령은 다른 의제와 함께 전 세계 핵무기 감축 문제를 논의할 것"이라며 "트럼프 대통령은 핵무기 확산이 매우 위험하다고 본다"고 밝혔다.
CNN에 익명을 요구한 미국 고위 당국자는 "어떤 형태의 합의에도 이를 것으로 기대하지 않는다"며 "이번 만남은 정상급에서 이뤄지는 첫 대화, 즉 출발점"이라고 말했다. 그는 "앞으로 생산적인 대화로 이어지길 바란다"고 덧붙였다. 이 당국자는 일론 머스크도 트럼프 대통령의 이번 순방에 동행할 것으로 예상되지만, 3자 회담에는 참석하지 않을 것이라고 밝혔다.
<AP통신>에 따르면 미국 고위 당국자는 기자들에게 트럼프 대통령이 이란 전쟁 문제는 시진핑·푸틴 대통령과 논의하겠지만, 우크라이나 문제는 의제로 다루지 않을 방침이라고 설명했다.
이번 회담은 3국 관계가 복잡하게 얽힌 시점에 열린다. 트럼프 대통령은 지난해 미중 무역전쟁 휴전 이후 시 주석과 우호적 관계를 이어 왔다. 이란 전쟁 등을 둘러싼 이견이 있는데도 양국 정상 간 대화는 계속됐다.
트럼프 대통령은 푸틴 대통령과도 관계 개선을 시도해 왔지만, 러시아는 우크라이나 전쟁을 계속하고 이란과의 군사·정보·외교 협력을 강화하고 있다. 미 당국자는 핵전력 문제가 중국이 응하기 어려운 사안이라는 점을 인정했다. 그러면서도 이번 회담을 중국이 국제사회의 중대 현안에서 "어른들의 테이블"에 올라서야 할 자리라고 규정했다.
중국 핵전력 확대에도 군축 참여는 미지수
미국 국방부 추정에 따르면 중국의 핵탄두는 600여 기로, 미국과 러시아에 비해 크게 적다. 스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)의 2026년 1월 기준 추정치에 따르면 중국의 핵탄두는 620기로, 미국(5042기)과 러시아(5420기)에 크게 못 미친다. 실전 배치 탄두뿐 아니라 비축분과 퇴역 후 해체 대기 중인 탄두까지 포함한 수치다.
미러 간 마지막 핵군축 협정인 '신전략무기감축협정'(뉴 스타트·New START)은 지난 2월 5일 만료됐다. 이로써 양국의 전략 핵무기를 법적으로 제한하던 마지막 양자 협정이 사라졌다. 당시 러시아는 협정 만료 이후에도 1년간 핵무기 배치 한도를 자발적으로 준수하자고 제안했으나 트럼프 대통령은 이를 거부했다.
트럼프 대통령은 중국을 포함한 '새롭고 개선된 현대화된' 협정을 추진해야 한다는 입장을 밝혔다. <로이터통신>과 미국 의회조사국(CRS)에 따르면 트럼프 대통령은 기존 협정을 연장하는 대신 미국·러시아·중국이 참여하는 새로운 핵군축 체제를 요구해 왔다.
<AP통신>은 전문가들이 이번 회담을 실질보다 상징성이 큰 자리로 본다고 전했다. 주말레이시아 미국대사를 지낸 에드가르 케이건 전략국제문제연구소(CSIS) 연구원은 푸틴 대통령에게 중요한 것이 "트럼프 대통령, 시 주석과 직접 대화하며 우크라이나 문제를 자신들이 결정하고 있다는 인상을 주는 것"이라고 분석했다. 우크라이나와 유럽은 이를 달가워하지 않을 것이라고도 했다.
3국 정상의 서로 다른 이해관계, 중러 밀착 속 미국의 구상
3국의 셈법은 서로 다르다. 시 주석에게는 중국의 커진 영향력과 위상을 과시할 기회다. 러시아에는 미국·중국과 대등한 초강대국으로 행세할 기회다. 21개 경제체가 모이는 선전 APEC은 어촌 마을에서 수십 년 만에 글로벌 기술·경제 중심지로 성장한 선전을 중국이 선보일 무대이지만, 3자 회담이 이를 가릴 수 있다는 관측도 나온다.
3자 회담은 중국의 외교 논리에 부담이 될 수도 있다. 중국은 우크라이나 전쟁의 한 원인으로 서방의 냉전적 사고를 꼽고, 미국이 이란 전쟁을 수행하며 국제기구와 조약을 훼손했다고 비판해 왔다. 후 티앙 분 싱가포르 난양공대 교수는 3자 회담이 APEC에서 자유무역 수호자로 비치려는 중국의 노력과 상충할 수 있다며 "중국이 지지해 온 다자주의에 역행하는 모양새"라고 지적했다.
각국 정상은 양자 차원에서는 여러 차례 만났다. <AP통신>에 따르면 푸틴 대통령과 시 주석은 2013년 시 주석 집권 이후 40차례 넘게 만나며 서로를 '친애하는 친구'로 부르는 가까운 관계를 쌓았다. 트럼프 대통령과 푸틴 대통령은 지난해 8월 알래스카 회담을 포함해 대면 7차례, 트럼프 대통령과 시 주석은 지난 9월 시 주석의 워싱턴 국빈 방문을 포함해 대면 8차례 만났다.
중국은 러시아의 최대 교역국으로, 2022년 우크라이나 침공 이후 양국 관계가 더욱 강화됐다. 서방이 러시아를 경제적으로 고립시키려는 동안 중국은 러시아산 에너지 구매를 늘리고 무기 산업용 첨단 부품 등 핵심 기술을 공급했다. 침공 직전 양국은 '한계 없는 우정'을 선언했으며, 중국은 공식적으로 중립을 표방하면서도 서방이 러시아의 군사행동을 부추겼다고 주장해 왔다. 러시아는 대만 문제에서 중국의 입장을 지지해 왔다.
트럼프 대통령은 최근 대러 제재를 일부 면제하는 방식으로 러시아산 디젤 수출을 재개하는 거래를 추진했다. <AP통신>은 이를 통해 수백만t의 디젤 판매가 허용됐다고 전했다. 그는 에너지 가격 급등이 우크라이나의 러시아 정유시설 공격 탓이라고 주장했지만, 분석가들은 국제 유가 상승이 주로 이란 전쟁 때문이라고 본다.
<AP통신>에 따르면 우크라이나는 경계하고 있다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이번 회담이 우크라이나를 배제한 채 종전 방안을 논의하는 자리가 될 수 있다고 우려했다. 이번 구상은 1945년 얄타회담에 비유되고 있다.
당시 미국·영국·소련 정상은 전후 독일의 점령과 관리 방안을 논의하고, 유엔 창설을 위한 국제회의 개최에 합의했다. 이후 프랑스가 참여하면서 독일과 베를린은 미국·영국·소련·프랑스 4개국의 점령 구역으로 나뉘었다.
드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 이런 비유를 일축하며, 선전에서 어떤 합의가 나오더라도 제3국에 강요될 수 없다고 말했다. 그는 "러시아·중국·미국 같은 나라 정상의 만남이 매우 중요하다는 것은 분명하다"면서도 "세계 질서에 대한 구상은 누구도 특정 관점을 강요하지 않고 상호 이익과 존중에 바탕을 둬야 한다"고 말했다.