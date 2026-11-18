큰사진보기 ▲2027년 4월 강릉 국회의원 재선거를 앞두고 불출마를 결심한 최욱철 전 3선 국회의원 ⓒ 진재중 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대관령에서 바라본 강릉시내와 동해안 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲최욱철 전 의원이 자신의 불출마가 강릉 국회의원 재선거 구도와 여야의 선거 전략에 미칠 영향에 대해 견해를 밝히고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

"30대에 국회에 입성해 의욕에 찬 정치인으로서의 여정을 보냈습니다. 그렇지만 세 번씩이나 저를 선택해 준 시민들에게 제대로 보답하지 못했습니다. 선거법 위반 문제에 얽매이면서 시민들이 원하는 정치를 충분히 하지 못했습니다."

"저를 지지해 준 강릉 시민들에게 죄송할 따름입니다."

2027년 4월 강릉 국회의원 재선거의 유력 출마 예상자로 거론돼 온 3선의 최욱철 전 의원이 불출마할 것이란 뜻을 밝혔다.최 전 의원은 공식 입장 발표를 앞둔 지난 14일 강릉시 사천면의 한 카페에서 필자와 단독으로 만나, "당내 상황과 지역의 정치·행정 여건을 고려할 때 강릉 발전 구상을 추진하는 데 필요한 협력을 이끌어내기 어렵다고 판단했다"고 설명했다."주민이 현장에서 겪는 어려움을 듣고, 지역에서 풀기 어려운 현안을 국회 의제로 올려 법과 예산으로 해법을 찾는 것이 지역구 국회의원의 역할"이라고 한 최욱철 전 의원은 "강릉이 앞으로 어떤 산업을 키우고 어떤 일자리를 만들지 주민과 함께 논의해 그 구상을 국가 정책에 반영하는 일도 중요하다"고 했다.그가 재선거 출마를 검토한 데에는 강릉을 동해안의 중추도시로 키우고 싶다는 바람이 있었다. 최 전 의원은 "강릉이 동해안의 관문인데도 점차 변방으로 밀려나는 현실이 안타까웠다"며 "국회에 다시 들어가 강릉의 장기 발전을 위한 의제를 발굴하고 이를 정책으로 구체화하고 싶었다"고 말했다.최 전 의원은 대관령 숲과 남대천, 경포호, 동해안을 잇는 생태관광 구상을 갖고 있었다. 산림휴양과 하천 생태복원, 호수 관광, 해양레저를 연계해 관광객이 강릉에 머무는 시간을 늘리고, 그 효과를 지역 상권과 주민 소득으로 이어가겠다는 취지였다. 바다숲 복원과 해양생태 연구를 기반으로 해양바이오·해양치유 산업을 키우고, 지역 대학과 의료기관, 기업이 협력해 청년들이 강릉에서 일할 기회를 넓히는 방안도 구상했던 것으로 알려졌다.최욱철 전 의원은 지난 6·3 지방선거에서 동해·양양·강릉의 민주당 후보들이 당선된 것을 영동지역 정치 지형의 변화로 평가했다. 그는 이러한 변화가 주민이 체감하는 성과로 이어지려면 "강원도와 강릉시, 지역 정치권이 강릉의 장기 발전 방향을 공유하고 정책을 함께 추진해야 한다"고 말했다.최 전 의원은 재선거 출마를 검토하던 중 최근 민주당 후보군을 대상으로 한 여론조사에서 빠진 데 대해 불쾌감을 드러냈다. 다만 후보군에서 제외된 경위는 확인하지 못했다고 밝혔다. 불출마 결정 이후 특정 후보를 지지하거나 선거를 도울 의향이 있느냐는 질문에는 "재선거에 직접 관여할 뜻이 없다"고 답했다.대담이 끝나갈 무렵, 30대에 국회에 입성한 최 전 의원에게 자신의 정치 인생을 어떻게 돌아보는지 물었다. 그는 자신을 세 차례 선택해 준 강릉 시민들 이야기부터 꺼냈다.앞으로의 계획을 묻자 그는 "이제는 정치와 거리를 두고 살아갈 계획입니다. 정치를 떠나 침잠하는 자세로 조용히 살고 싶습니다"라고 답했다.카페 창밖으로 늦가을 비가 내렸다. 최 전 의원은 잠시 말을 멈추고 동해 쪽으로 시선을 돌렸다. 한동안 침묵이 흐른 뒤 그가 나지막이 말했다.