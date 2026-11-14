천호성 전북교육감이 말한 순창 인구소멸 해법은?

큰사진보기 ▲천호성 전북교육감은 “순창의 교육 정책은 순창이 결정하면 된다”며 “전북교육의 지역화·다양화·특성화를 지원하겠다”고 말했다. ⓒ 최육상 관련사진보기

큰사진보기 ▲순창군 11개 읍·면 15개 초등학교 학생 수(괄호). 순창읍내 2곳을 제외한 11개 초등학교가 전교생 60명 이하인 소규모 학교다. ⓒ 순창교육지원청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲천호성 전북교육감은 “학생의 생명을 지키는 일을 전북교육의 시급한 과제”로 꼽았다. ⓒ 최육상 관련사진보기

큰사진보기 ▲인구소멸위험지역에 속한 순창군민들이 바라보는 교육은 단순한 교육만의 문제가 아니라, 작은 학교와 마을, 지역의 생존이 걸린 문제다. 순창군민들과 학교 관계자들은 “한 아이를 키우기 위해서는 온 마을이 필요하다”는 공감대를 지니고 정책간담회에 참석했다. ⓒ 최육상 관련사진보기

"순창의 교육 정책은 순창이 결정하면 됩니다. 제가 교육감이 된 다음에 지역교육청에 예산도 더 많이 드리고, 지역 교육장님들이 쓸 수 있는 업무 추진비도 작년보다 2배 이상 배정했습니다. 순창의 교육 정책은 여러분들이 의지를 갖고 추진할 수 있습니다."천호성 전북특별자치도교육감이 지난 12일 오후 2시 순창교육지원청 대회의실에서 열린 '다함께 만들어가는 전북교육 정책간담회'에서 '지역의 교육 정책은 지역에서 의지를 갖고 추진하면 된다'는 취지로 이같이 말했다.순창군 내 교직원, 학부모, 주민 등 교육 관계자들과 간담회에서 "교육감이 강조한 전북교육 방향인 '지역화, 다양화, 특성화'를 '순창에서 이렇게 하겠다'라면 할 수 있는 건가, 순창이 교육부 교육혁신선도지역 사업에 선정돼 내년부터 1년에 20억씩 최대 5년간 100억이 넘는 예산을 지원받을 수 있는데 '순창에서 이렇게 쓰겠다'라면 할 수 있는 건가"라는 질문에 천 교육감은 "순창이 결정을 내리면 전북교육청은 필요한 지원을 하겠다, 순창의 교육사업과 예산 사용을 순창에서 주체적으로 해 달라"고 답변했다.순창군 전체 학생 수(괄호 학교 수)는 2026년 4월 1일 기준 ▲초등학생 806명(15개) ▲중학생 492명(7개) ▲고등학생 602명(3개) 등 1900명이다. 초등학교 15곳 중에서 13곳(86.7%)이 60명 이하 소규모 학교에 속한다. 초등학교 단·병설 유치원생은 135명(15개)이다.순창군 초·중·고 학생 수 1900명은 10월 말 기준 순창군 전체 인구 2만 7685명의 6.8%가량이다. 특히, 순창군은 초등학교 전북농촌유학생 1위 지역으로, 타 지역에서 순창군으로 농촌유학을 온 초등학생이 지난 2022년 4명(1개교)에서 2026년 99명(11개교)까지 늘었다. 올해 초등학생 806명의 12%를 차지한다. 순창에서는 농촌유학생이 면 단위 작은 학교의 폐교를 막는 버팀목이 되고 있는 게 현실이다.학령인구 감소는 비단 순창군만의 문제는 아니지만, 인구소멸위험지역에 속한 순창군민들은 작은 학교 폐교 위기 등을 심각하게 인식하며 '순창 교육자치' 등에 대한 방안을 모색하고 있다. 순창군민들이 바라보는 교육은 단순한 교육만의 문제가 아니라, 작은 학교와 마을, 지역의 생존이 걸린 문제다. 순창군민들은 "한 아이를 키우기 위해서는 온 마을이 필요하다"는 공감대를 지니고 있다.천 교육감은 인사말에서 학생의 생명을 지키는 일을 전북교육의 시급한 과제로 꼽았다. 그는 "취임 뒤 올해 학생 10명이 스스로 목숨을 끊었다는 사실을 접했다"며 "대학 진학 실적을 높이는 것보다 내년에는 이런 비극을 적어도 절반 이하로 줄이겠다고 스스로 다짐했다"고 말했다. 이어 "교육예산을 시설보다 사람의 역량을 키우는 데 우선 쓰겠다"며 "학생이 겪는 위기를 더 세심하게 살피고 학생과 교사를 지원하는 데 교육정책의 무게를 두겠다"고 강조했다.천 교육감은 전북교육의 청사진으로 '살아가는 힘을 키우는 전북교육'을 제시했다. 그는 "기초학력을 모든 학생에게 보장하는 일"을 공교육의 중요한 책무로 꼽았다. 이어 "초등학교에서는 진로를 체험하고, 중학교에서는 탐색하며, 고등학교에서는 자신의 진로를 구체적으로 정할 수 있도록 돕겠다"고 설명했다.천 교육감은 학생 수 감소가 교부금 산정에 반영되는 등 정부가 추진하는 지방교육재정교부금 제도 변화에 대해서 우려를 전했다. 실제, 전북교육청은 내년 예산안을 올해 본예산안보다 16억 원 줄어든 4조 4421억 원을 편성해 제출했다. 전북교육청은 예산은 줄었지만, 학생 안전과 배움, 상생교육에 집중 투자할 계획을 밝혔다.천 교육감은 "학생 수가 줄어도 학교를 같은 비율로 줄일 수 없는 만큼, 교육재정을 지키기 위해 지역 국회의원들에게 협조를 요청하고 있다"며 "한정된 예산은 필요한 교육 인력을 확보하고 교육 구성원의 역량을 키우는 데 우선 쓰겠다"고 말했다.순창은 교육부가 지난 3일 발표한 2027년도 교육혁신선도지역 가운데 인구감소·관심지역 1유형(32곳)에 선정됐다. 비수도권 기초·광역지자체, 수도권 접경지역 등 2유형에는 11곳이 선정됐다전북교육청은 올해 12월까지 전문가 자문을 거쳐 운영계획을 구체화하고, 2027년 1월부터 사업을 추진할 계획이다. 지역 교육지원청과 지방자치단체, 학교, 지역사회가 참여하는 지역교육혁신협의체가 협력의 중심을 맡는다.순창군과 같은 인구감소·관심지역 1유형은 2027년에 19억 원과 이후 20억 원씩 2년간 지원받고, 사업 평가를 거쳐 2년을 추가 지원받을 수 있다. 여기에 지방자치단체는 매년 20억 원의 30%인 6억 원을 대응 투자하게 된다. 연 26억 원의 교육 예산이 추가로 확보되기 때문에 공모 선정 지역에서는 기대감이 높다.순창교육지원청의 2026년 본예산은 248억 9784만 원으로, 지난해 본예산보다 약 65억 7000만 원이 줄었다. 교육부 지원 국비 20억 원은 올해 순창교육지원청 본예산의 약 8.0%에 해당한다. 올해 교수학습활동지원 항목 예산 약 51억 6000만 원과 비교하면 약 39% 규모로 적지 않은 금액이다. 20억 원을 순창군 초·중·고 학생 수 1900명에게 배정할 경우 1인당 105만 원 이상이 돌아가는 금액이다.간담회는 천 교육감과 참석자들이 사전 조율 없이 여러 주제에 대해 함께 고민을 나누고 해법을 찾으며 자유롭게 묻고 답하는 방식으로 예정된 2시간을 꽉 채웠다.학교 관계자들은 농촌유학생과 순창 학생이 함께 배우는 특색 있는 교육과정을 운영할 수 있도록 교사와 실무인력을 보강해 달라고 요청했다. 유학 가족의 주거 확보와 학생 배정을 누가 맡을지 분명히 하고, 초등학교를 졸업한 유학생이 순창에 머물며 희망하는 중학교에 진학할 수 있도록 '중학구'도 살펴달라고 했다. 교육혁신선도지역 사업에는 전담 인력을 추가로 배치하고, 소속에 관계없이 적임자를 뽑을 수 있게 해달라는 제안도 나왔다.학교 관계자와 주민들은 순창읍내 학교의 노후 시설과 좁은 활동 공간을 살피고, 학교 규모에 관계없이 학생들에게 다양한 체험 기회를 보장해 달라고 했다. 찾아가는 문화예술 프로그램 확대와 작은도서관을 활용한 독서 활동, 순창의 장류산업과 문화자원을 진로교육에 접목한 특성화고 설립도 제안했다.천 교육감은 학교 교육과정은 교육청이, 유학 가족의 주거·체류 지원은 지자체가 각각 맡고, 현장 문제는 공동 협력기구에서 조정하는 방안을 제안했다고 말했다. 교육부 소관인 '교원 정원' 확대를 계속 요청하고 지역 교육행정 인력도 보강하겠다고 했다. '중학구'는 지역 교육장이 결정할 사안이라고 설명했다.교육혁신선도지역 사업을 맡을 '임기제 장학사'는 선발할 계획이며, 제도상 제약이 없다면 지역 교육장이 필요한 인력을 뽑도록 하겠다고 답했다. 근무기간 연장과 외부 인력 초빙은 필요에 따라 협의하겠다고 했다.천 교육감은 학생 수와 학교별 여건을 함께 고려해 유학생과 기존 학생, 읍내와 면 지역 학교가 고르게 교육 기회를 누릴 수 있도록 지원 방안을 살피겠다고 밝혔다. 찾아가는 문화예술교육의 강사·프로그램 지원 예산을 편성했으며, 독서 활동을 토론과 글쓰기로 이어가겠다고도 했다. 순창의 장류산업과 연계한 인재 양성 방안은 지역 교육장과 논의 중이라고 답했다.2021년 전국지자체 인구감소율 1위를 기록했던 순창군은 지난해 10월 농어촌 기본소득 시범실시 지역에 선정된 이후, 인구가 2025년 10월말 2만 7078명에서 2026년 10월말 2만 7685명으로 607명 증가했다. 농어촌 기본소득 선정에 대한 기대감으로 지난해 8월과 9월에 인구가 큰 폭으로 증가했던 점을 감안하면 1년 동안 꾸준히 늘어온 셈이다.농어촌 기본소득 시범실시 지역에 이어 교육혁신선도지역으로서 순창군이 내년부터 어떤 교육 정책으로 성과를 거둘지 주목된다.