미 항공기 운항 중단 해제... "노후 장비 과부하가 원인"

미국 전역에서 노후화된 항공교통 관제 통신 시스템이 장애를 일으켜 4시간 넘게 전국 항공기 운항이 전면 중단되는 사태가 발생했다.
미 연방항공청(FAA)은 미 동부 시간으로 13일 오후 3시 53분(한국시간 14일 오전 5시 53분) 항로관제센터의 통신 문제를 이유로 미국 전역 공항에 전국 단위 지상 중지(ground stop) 조치를 발령했다.
이 조치는 4시간 20분여가 지나고 미 동부 시간으로 오후 8시 15분(한국시간 14일 오전 10시 15분) 해제됐다.
FAA는 "항공편 운항 재개를 승인하기 전 시스템이 안정적이고 신뢰할 수 있는지 확인하기 위해 철저한 테스트를 진행했다"라고 밝혔다.
숀 더피 교통부 장관은 지상 중지 해제 직후 백악관 브리핑에서 "노후화된 시스템이 과부하가 걸리면서 다운됐다"라며 "새로 설치한 장비는 하나도 다운되지 않았다"라고 말했다.
이어 "우리가 사용하고 있는 항공관제 시스템은 믿기 어려울 정도로 낡았다"라며 "실제로 라우터에 데이터가 과도하게 몰리면서 라우터에서 제공하는 데이터에 불일치가 발생했고, 항공기와의 교신이 불안정해지면서 시스템을 중단시켰다"라고 설명했다.
그는 네트워크 스위치에 과부하를 줄이는 수정을 적용하자 시스템이 정상화됐다면서 오래된 네트워크 문제가 장애 원인이라고 지목하며 의회가 항공관제 시스템 개선 예산을 충분히 편성하지 않았기 때문이라고 비판했다.
그러면서 "이런 일이 다시 없을 것이라고 장담할 수 없다"라며 "아무것도 하지 않으면 시스템에 훨씬 더 많은 위험을 초래하게 된다"라고 경고했다.
마크웨인 멀린 국토안보부 장관은 같은 브리핑에서 "이번 사태가 사이버 공격이나 인공지능(AI) 공격이라는 증거는 전혀 없다"라며 "3천 편 넘은 항공편이 안전하게 착륙했기 때문에 아무도 위험에 처하지 않았다"라고 밝혔다.
이어 "FAA가 시스템에 패치를 적용하는 과정에서 새로운 장비와 기술을 도입했는데, 그것이 기존 시스템을 압도했던 것 같다"라며 "기계적인 원인(mechanically driven)"으로 보인다"라고 말했다.
<AP통신>은 항공편 추적사이트 플라이트레이더24를 인용해 이날 미국 내 항공편 6600편 이상이 취소되고, 14일에도 1500편 넘게 취소됐다면서 이번 사태가 9·11 테러 이후 가장 오랜 시간 이어진 전국 단위의 항공 운항 중단이라고 전했다.
항공 전문가들은 지상 중지가 해제됐지만, 항공사들이 운항 일정을 정상화하는 데 며칠이 더 걸릴 것으로 전망했다.
도널드 트럼프 대통령은 공화당 소속 에릭 슈미트 상원의원과의 전화 통화에서 항공 교통 관제, 공항 관제탑, 터미널 및 기타 주요 기반 시설 현대화 법안을 가능한 한 빨리 의회가 통과시키도록 촉구했다.
반면에 차기 연방 하원의장으로 유력한 민주당 하킴 제프리스 하원 원내대표는 "트럼프 행정부의 무능한 지도력 아래 발생한 일련의 용납할 수 없는 항공 사건 중 가장 최근 사례"라며 "여행객들은 이번 사태가 왜 일어났는지 트럼프 행정부로부터 답변을 들을 자격이 있다"라고 규탄했다.