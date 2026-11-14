미 항공기 운항 중단 해제... "노후 장비 과부하가 원인"

큰사진보기 ▲미국 항공교통관제센터의 통신장애로 결항 결정을 내렸던 미국행 항공편들이 결항을 취소하고 정상화 조치에 들어갔다. 14일 인천국제공항 제2터미널에 결항 안내가 표시되고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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