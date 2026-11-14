"농업정책 괴담 멈추고 농민 앞에 진실 말하라"

큰사진보기 ▲양평군내 정당과 시민사회단체 관계자들이 오는 16일 국민의힘 김선교(여주시양평군) 의원 양평사무실 앞에서 규탄대회를 연다. ⓒ 조주연 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민의힘 소속 국회 농해수위(간사 김선교 의원) 위원들이 지난 11일 농해수위 전체회의에 불참하고 국회 소통관에서 정부·여당의 농협법과 예산안을 규탄하는 기자회견을 진행하고 있다. ⓒ 김선교 의원 페이스북 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 양평시민광장에도 실립니다.

양평군내 정당·시민사회단체 관계자들이 오는 16일 오전 국민의힘 김선교(여주시양평군) 의원 양평사무실 앞에서 '농업정책 괴담 유포 규탄대회'를 연다.규탄대회를 준비하는 조주연 더불어민주당 여주시양평군 지역위원회 부위원장은 지난 12일"김선교 의원은 자신을 위한 정치를 멈추고, 농민을 위한 정치를 하라"며 "농민의 불안을 이용하는 현수막 정치를 중단하고, 농협과 농지제도 개혁에 나설 것"을 촉구했다.앞서 김선교 의원은 농업인의 날인 지난 11일 국회 소통관에서 국민의힘 국회 농림축산식품해양수산위원회 위원들과 함께 기자회견을 열어 농협 개혁안이 '좌파 농민단체'의 뜻에 따라 만들어져 농해수위를 통과했다고 공격했다. 이날은 국회 농해수위 전체회의에서 직선제·감사독립이 골자인 농업협동조합법 개정안이 통과됐고, 전체회의 직후 국민의힘은 기자회견을 열어 민주당의 농협법이 '개악'이라고 규탄했다.김 의원은 지난 5일에도 국민의힘 국회 농해수위 위원들과 농협법 개정과 농지 전수조사를 규탄하는 성명을 냈다.그러나 조 부위원장은 "정부 정책을 비판하는 것은 야당 국회의원의 당연한 권리이자 책무이나 비판의 책임은 대안을 제시하는 데까지 이어져야 한다"며 "특히 농민의 생존권이 걸린 문제라면 더욱 그렇다"고 지적했다.이어 "김선교 의원은 여주·양평 농민을 위한 정치가 아닌 정당 간 정치적 대립에 더 많은 힘을 쏟고 있다"며 "지역구 국회의원이라면 농민의 어려움을 듣고, 낡은 제도를 고치고, 농업의 미래를 열어야 하는 데다 국회 농해수위 야당 간사로서 농업개혁의 입법과 예산 심사에 중요한 책임을 맡고 있다"고 주장했다.그러면서 "농해수위 간사로서 농민을 위해 무엇을 했으며, 정쟁과 현수막 정치가 아닌 농민을 위한 대책은 무엇인지 답해야 한다"며 "농민의 눈물을 말하려면 그 눈물을 닦을 대책부터 내놓아야 한다"고 촉구했다.