진보당 "대법원 '한덕수 석방 단정 보도 자제' 부탁은 겁박"

큰사진보기 ▲진보당 윤종오 원내대표가 10월 7일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 조희대 대법원장에 대한 탄핵을 추진하겠다고 밝혔다. ⓒ 진보당 관련사진보기

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조희대 대법원이 지난 13일, 한덕수 전 국무총리의 석방 가능성을 보도하는 언론에 "단정적인 보도는 오해를 가져올 수 있으니 자제를 부탁한다"라고 한 데 대해 진보당이 "'부탁'을 가장한 '겁박'"이라며 "겁박하기 전에 해명과 사죄하는 것이 먼저"라고 반박했다.앞서 대법원은 기자들에게 메시지를 보내 "대법원 2026도7341(피고인 한덕수) 사건과 관련하여 구속만기일인 2026. 11. 20. 이전에 대법원 판결 선고가 불가능하고 곧바로 석방된다는 취지의 다수 보도가 있으나, 이와 같은 단정적인 보도는 오해를 가져올 수 있으니 자제를 부탁드립니다"라고 했다.이에 진보당은 14일 홍성규 대변인 서면브리핑을 통해 "온 국민이 내란주요사범 한덕수의 석방 가능성에 분노로 들끓고 있는 와중에, 대법원에서 참으로 뻔뻔하고 천연덕스러운 이른바 '부탁'이라는 것을 내놓았다"라고 지적했다.이어 "도대체 무엇이 '오해'고 무엇이 '부탁'인가"라며 "'신속한 재판'을 내걸고 취임한 조희대 대법원장은 이후, 특히 내란과 관련된 주요 재판 자체를 아예 거부하는 중"이라고 지적했다.진보당은 이어 "대선을 앞두고 당시 '이재명 재판'은 번갯불에 콩 궈먹듯 일사천리로 해치우더니, 내란주요사범들의 재판은 감감무소식"이라며 "지난 5월 항소심 선고가 있었음에도 8월이 되어서야 전원합의체에 회부한 재판이 여지껏 단 한 차례도 열리지 않았다"라고 밝혔다.진보당은 "오는 20일 구속기간 만료에 국민들의 분노가 빗발치자 그제서야 내놓은 심리 기일이, 선고도 아닌 심리 기일이 20일의 바로 전날인 19일"이라며 "여기에 그 무슨 '오해'가 존재할 여지가 있나"라고 반문했다.그러면서 "주권자 시민의 당연한 추궁과 분노를 '오해'로 몰아붙이는 저 파렴치하고 가증스러운 이른바 '부탁'이란 것은, 정말로 '부탁'인가, '겁박'인가"라며 "대법원은 아직도 전혀 사태 파악을 못하고 있다"라고 지적했다.이어 "지금 필요한 것은 부탁을 가장한 겁박이 아니라, 재판을 왜 거부하고 있는지에 대한 해명과 사죄이며 이것부터가 순서"라고 강조했다.진보당은 "2심에서도 징역 15년을 선고받은 내란주요사범 한덕수가 감옥문을 나와 거리를 활보해서는 절대로 안 된다는 것은 당연하다"라며 "19일 예정된 '합의기일'을 취소하고 '선고기일'로 다시 지정해서라도 반드시 그 죄를 엄히 물어야 한다"라고 촉구했다.진보당은 끝으로 "대법원의 행태에 대한 우리 국민의 분노는 절대로 조금도 잦아들지 않을 것임 또한 분명히 못박아둔다"라며 "애초 성실히 진행했어야 할 재판을 거부하여 이 사태까지 이르게 한 그 모든 책임은 '조희대 사법부'에게 있으며 그 책임의 첫 출발은 '조희대 즉각 사퇴' 뿐"이라고 천명했다.