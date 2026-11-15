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26.11.15 19:05최종 업데이트 26.11.15 19:05

은행나무가 펼치는 황금빛 세상... 함안과 의령에 이런곳이

함안향교와 의령 세간리에 다녀오다

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황금빛으로 물든 함안향교 은행나무
황금빛으로 물든 함안향교 은행나무 ⓒ 김숙귀

가을은 이제 막바지에 이르렀다. 단풍이 아름다운 곳들을 떠올려본다. 하지만 올해 단풍은 어쩐지 기대에 못 미치는 느낌이다. 여름의 폭염과 늦더위 탓인지 단풍이 늦기도 하고 채 단풍이 들기도 전에 말라 땅위에 떨어진 잎들이 많이 보인다. 함안향교의 은행 단풍은 어떨까.

전통건물과 자연의 조화가 아름답다.
전통건물과 자연의 조화가 아름답다. ⓒ 김숙귀

지난 13일, 경남 함안의 함안향교에 갔다. 가을이면 임시주차장을 마련해야 할 정도로 많은 사람들이 찾는 은행단풍의 명소다.

향교 입구, 홍살문 곁에 수령 510년 된 은행나무가 노랗게 물을 들이고 당당하게 서있다. 명륜당 뒤쪽 낮은 언덕에 서있는 키가 크고 가지가 쭉쭉 뻗은 은행나무 근처에는 벌써 떠나보낸 잎들이 소복했다.

명륜당 뒤 낮은 언덕을 덮은 은행나무
명륜당 뒤 낮은 언덕을 덮은 은행나무 ⓒ 김숙귀

향교를 둘러보았다. 전통건물과 은행 단풍의 조화가 멋스럽다. 입구로 나와 다시 한번 노랗게 물든 은행나무가 서있는 향교의 전경을 눈에 담고 세간리 은행나무가 있는 의령의 곽재우 생가로 이동했다. 의령 유곡면 세간리에 있는 장군의 생가 주차장에 차를 세우고 내리니 눈앞에 참으로 우람한 은행나무가 있었다.

1982년 보호수로 지정된 수령 510년된 은행나무
1982년 보호수로 지정된 수령 510년된 은행나무 ⓒ 김숙귀

의령 세간리에 있는 현고수. 수령 약 600년 된 느티나무로 임진왜란 당시 곽재우장군이 나무에 북을 매달고 의병을 훈련시켰다고 한다.
의령 세간리에 있는 현고수. 수령 약 600년 된 느티나무로 임진왜란 당시 곽재우장군이 나무에 북을 매달고 의병을 훈련시켰다고 한다. ⓒ 김숙귀

세간리 은행나무는 모양이 아름답고 우람하며 가을 단풍이 아름답기로 유명하다. 나는 한동안 그저 바라보았다. 곁에는 세간리 현고수도 있었다. 천연기념물 제493호로 지정되어 있으며 수령 약 600년 된 느티나무이다. 임진왜란 당시 곽재우 장군이 북을 매달고 의병을 모아 훈련을 시켰다고 한다. 장군의 생가도 둘러보았다. 장군이 머물렀을 사랑채를 보니 잠시 뭉클해진다. 온몸에 노란 물이 들 것만 같은 시간이었다.

곽재우장군 생가의 사랑채.
곽재우장군 생가의 사랑채. ⓒ 김숙귀


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#함안향교#은행나무#세간리은행나무

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김숙귀 (dafodil113) 내방

여행은 마치 숨을 쉬는 것처럼 나를 살아있게 한다. 그리고 아름다운 풍광과 객창감을 글로 풀어낼 때 나는 행복하다. 꽃잎에 매달린 이슬 한 방울, 삽상한 가을바람 한 자락, 허리를 굽혀야 보이는 한 송이 들꽃을 사랑하는 마음으로 살아갈 수 있기를 날마다 꿈꾼다.

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