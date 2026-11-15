은행나무가 펼치는 황금빛 세상... 함안과 의령에 이런곳이

큰사진보기 ▲황금빛으로 물든 함안향교 은행나무 ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲전통건물과 자연의 조화가 아름답다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲명륜당 뒤 낮은 언덕을 덮은 은행나무 ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲1982년 보호수로 지정된 수령 510년된 은행나무 ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲의령 세간리에 있는 현고수. 수령 약 600년 된 느티나무로 임진왜란 당시 곽재우장군이 나무에 북을 매달고 의병을 훈련시켰다고 한다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲곽재우장군 생가의 사랑채. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

가을은 이제 막바지에 이르렀다. 단풍이 아름다운 곳들을 떠올려본다. 하지만 올해 단풍은 어쩐지 기대에 못 미치는 느낌이다. 여름의 폭염과 늦더위 탓인지 단풍이 늦기도 하고 채 단풍이 들기도 전에 말라 땅위에 떨어진 잎들이 많이 보인다. 함안향교의 은행 단풍은 어떨까.지난 13일, 경남 함안의 함안향교에 갔다. 가을이면 임시주차장을 마련해야 할 정도로 많은 사람들이 찾는 은행단풍의 명소다.향교 입구, 홍살문 곁에 수령 510년 된 은행나무가 노랗게 물을 들이고 당당하게 서있다. 명륜당 뒤쪽 낮은 언덕에 서있는 키가 크고 가지가 쭉쭉 뻗은 은행나무 근처에는 벌써 떠나보낸 잎들이 소복했다.향교를 둘러보았다. 전통건물과 은행 단풍의 조화가 멋스럽다. 입구로 나와 다시 한번 노랗게 물든 은행나무가 서있는 향교의 전경을 눈에 담고 세간리 은행나무가 있는 의령의 곽재우 생가로 이동했다. 의령 유곡면 세간리에 있는 장군의 생가 주차장에 차를 세우고 내리니 눈앞에 참으로 우람한 은행나무가 있었다.세간리 은행나무는 모양이 아름답고 우람하며 가을 단풍이 아름답기로 유명하다. 나는 한동안 그저 바라보았다. 곁에는 세간리 현고수도 있었다. 천연기념물 제493호로 지정되어 있으며 수령 약 600년 된 느티나무이다. 임진왜란 당시 곽재우 장군이 북을 매달고 의병을 모아 훈련을 시켰다고 한다. 장군의 생가도 둘러보았다. 장군이 머물렀을 사랑채를 보니 잠시 뭉클해진다. 온몸에 노란 물이 들 것만 같은 시간이었다.