아는 사람은 있어도, 기댈 사람은 없다

AD

큰사진보기 ▲정착의 또 다른 과제, 사람과의 관계한국 사회에 정착한 북향민들이 겪는 대인관계의 어려움과 정신건강 문제를 관련 연구 통계로 표현한 이미지. 경제적 자립뿐 아니라 어려울 때 의지할 수 있는 관계와 정서적 안정 역시 중요한 정착의 조건임을 보여준다. ⓒ chatgpt 관련사진보기

지난 글에서는 북향민들의 한국 정착 과정에서 나타나는 경제적 어려움을 살펴봤다. 고용률이 높아지고 일자리 여건도 개선되고 있지만, 안정적인 경제적 자립은 여전히 중요한 과제였다.특히 한부모 가정의 현실은 취업이 단순히 일자리를 얻는 것만으로 해결되지 않는 구조적 문제임을 보여줬다. 아이를 맡길 곳이 없거나 어려울 때 도움을 청할 사람이 없다면 안정적인 직장생활을 이어가기 어렵기 때문이다.그렇다면 경제적 기반을 마련한 북향민들은 한국 사회에 안정적으로 정착했다고 말할 수 있을까.정착에는 또 하나의 중요한 조건이 있다. 바로 사람과의 관계다.2024년 학술지 <문화와 정치>에 발표된 '북한이탈주민의 위기상황과 인권상황의 이해'는 북향민 300명을 대상으로 위기 상황과 대응 실태를 분석했다.연구에서 눈여겨볼 대목이 있다. 조사 참여자들은 평소 가족이나 주변 사람들과의 관계에 비교적 만족하고 있었지만, 정작 위기 상황에서는 도움을 요청할 사람이 상대적으로 적은 것으로 나타났다.평소 알고 지내는 사람이 있다는 것과 어려울 때 의지할 사람이 있다는 것은 다른 문제다. 북향민들은 북한에 가족을 남겨두거나 탈북 과정에서 가족과 헤어지는 등 관계의 단절을 경험한 경우가 적지 않다. 한국에 와서는 새로운 사회에 적응하는 동시에 가족과 친척, 친구와 이웃 등 삶의 관계망을 새롭게 만들어야 한다.한국에서 오랫동안 살아온 사람들에게는 학교 동창과 직장 동료, 가족과 이웃 등 오랜 시간 쌓아온 관계가 있다. 북향민 가운데는 이러한 인적 기반을 처음부터 만들어야 하는 사람들이 있다.이 차이는 위기 상황에서 더욱 크게 드러날 수 있다.연구에서는 정신적 스트레스와 주된 소득의 상실이 위기 상황의 주요 요인으로 나타났다. 경제적 어려움과 정서적 어려움이 서로 연결되어 있음을 보여준다.지난 글에서 살펴본 한부모 가정의 문제도 마찬가지다. 아이를 돌봐줄 사람이 없으면 취업이 어려워지고, 경제적 어려움은 다시 심리적 부담으로 이어질 수 있다. 도움을 청할 관계마저 부족하다면 작은 위기도 생활 전체를 흔들 수 있다.2024년 <한국생활과학회지>에 발표된 '북한이탈주민 심리상담지원을 위한 실태조사'에서는 북향민 172명의 생활상 어려움과 정신건강 상태를 조사했다.한국 생활에서 겪는 어려움을 5점 척도로 조사한 결과, 대인관계 문제가 평균 2.66점으로 가장 높았다. 이어 진로·직업 2.60점, 가족문제 2.49점, 생활·경제 문제가 2.45점으로 나타났다. 모든 항목이 보통 수준인 3점보다 낮았지만, 여러 생활 영역 가운데 대인관계에서 상대적으로 더 큰 어려움을 느끼고 있었다는 점이 눈에 띈다.같은 연구에서 상담받고 싶은 문제 역시 대인관계가 19.1%로 가장 높았다. 이어 스트레스 17.0%, 직업·경제 문제 11.6% 순이었다. 이는 172명이 복수로 선택한 전체 430건의 응답을 기준으로 한 비율이다.북향민의 정착을 취업과 소득, 주거 등 경제적 조건만으로 설명하기 어려운 이유다. 앞선 연재에서는 북향민들이 한국에 정착하면서 겪는 문화적 충돌과 남한 사람들의 시선을 살펴봤다. 같은 한국어를 사용하지만 남과 북에서 익숙해진 언어 표현과 생활방식, 가치관에는 적지 않은 차이가 있다.서로에 대한 이해가 부족하면 관계를 맺는 과정에서도 오해가 생긴다. 북향민이라는 사실이 알려진 뒤 주변의 시선이 달라지거나 자신의 경험을 반복해서 설명해야 하는 상황도 관계 형성에 부담이 될 수 있다.북향민의 관계 형성은 단순히 친구를 사귀는 문제가 아니라, 낯선 사회에서 신뢰와 소속감을 새롭게 만들어가는 과정이기도 하다.같은 연구에서는 한국 거주기간에 따른 정신건강 상태도 비교했다. 그 결과, 한국 거주기간이 5년 이하인 집단은 6년 이상인 집단보다 우울, 불안, 신체화 증상, 외상 후 스트레스 수준이 모두 통계적으로 유의하게 높았다. 새로운 사회에 적응해야 하는 초기 정착 과정이 심리적으로도 상당한 부담이 될 수 있음을 보여준다.그렇다면 정착기간이 길어지면 이러한 문제는 모두 해결될까. 앞서 소개한 북향민 300명 대상 위기상황 연구에서는 한국에 10년 이상 거주한 사람들 가운데서도 위기 상황을 극복할 효과적인 방법을 찾지 못하는 경우가 확인됐다. 한국에 오래 살았다는 사실과 이 사회에 안정적으로 뿌리내렸다는 것은 같은 의미가 아닌 것이다.북향민의 정신건강 문제를 이야기할 때 흔히 탈북 과정에서 겪은 고통과 상처를 떠올린다. 그러나 한국에 정착한 이후에도 생계와 자녀 양육, 가족관계, 사회적 편견과 직장생활 등 새로운 스트레스가 발생한다.2024년 심리상담 연구에서 조사 참여자들의 외상 후 스트레스 평균 점수는 18.30점으로, 연구에서 사용한 임상적 기준점인 15점을 웃돌았다. 이는 조사 참여자들의 평균 점수로, 북향민 전체의 유병률을 의미하지는 않는다.또 하나 눈여겨볼 결과가 있다. 북향민 모임에 참여하지 않는 집단은 참여하는 집단보다 우울, 불안, 신체화, 외상 후 스트레스 수준이 모두 통계적으로 유의하게 높았다. 사회적 관계와 심리적 안정 사이의 관련성을 보여주는 결과다.물론 내가 아는 북향민 가운데는 북향민 사회와 거의 교류하지 않고 일반 시민들과 어울리며 살아가는 사람들도 있다. 하나원 동기나 소수의 지인과만 관계를 유지하는 경우도 있다.중요한 것은 북향민 모임에 얼마나 자주 참여하느냐가 아니라, 자신이 속한 사회에서 마음을 나누고 어려울 때 의지할 관계를 형성하고 있는가이다.정서적 어려움을 겪는 북향민들이 전문적인 도움을 얼마나 이용하고 있는지도 살펴볼 필요가 있다. 2024년 심리상담 연구에서 조사 참여자 172명 가운데 75%는 심리상담을 받아본 경험이 없었다. 반면 전문 상담센터가 개설된다면 이용할 의사가 있다는 응답은 86.6%에 달했다.상담 경험이 없는 사람은 4명 중 3명에 달했지만, 전문적인 심리상담을 이용하려는 의향은 상당히 높았던 것이다. 상담을 이용하려면 경제적 부담이나 시간 문제뿐 아니라 자신의 경험과 문화적 배경을 이해받을 수 있다는 신뢰도 필요하다.북향민의 정서적 안정에는 전문적인 상담과 치료뿐 아니라 일상에서 사람들과 관계를 맺고, 지역사회에서 소속감을 느끼며 살아갈 수 있는 환경도 중요하다.지난 글에서는 일자리가 있어도 안정적인 경제생활을 이어가기 어려운 구조적 현실을 살펴봤다. 이번에 살펴본 사회적 관계와 정신건강 문제도 그 연장선에 있다. 경제적 기반이 불안정하면 인간관계를 유지하는 일도 어려워질 수 있다. 반대로 의지할 관계가 부족하면 실직이나 질병, 가족문제 등 예상치 못한 위기를 극복하기도 쉽지 않다.취업과 소득, 주거가 정착의 물질적 기반이라면, 사회적 관계는 그 삶을 지탱하는 또 하나의 기반이다. 북향민이 한국에서 얼마나 오래 살았는지, 얼마나 많은 돈을 버는지만으로는 이들의 정착을 충분히 설명할 수 없다. 이 사회에서 누구와 관계를 맺고, 어려울 때 누구에게 도움을 청할 수 있는지도 함께 살펴봐야 한다.그리고 여기서 더 깊이 들여다봐야 할 문제가 남아 있다. 경제적 어려움과 관계의 단절, 정신적 스트레스가 겹쳐 삶의 위기로 이어질 때, 북향민들은 어떤 상황에 놓이게 될까. 다음 글에서는 북향민의 자살 문제와 위기 상황에서의 사회적 보호체계를 관련 통계와 연구를 통해 살펴보려 한다.